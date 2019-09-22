Зеленский под ударом: как олигархи делят Украину

В прямом эфире телеканала «Украина» в передаче «Свобода слова с Савиком Шустером» 21 сентября произошла перепалка между ведущим и украинским олигархом Игорем Коломойским. В результате Шустер пообещал подать против предпринимателя иск о защите чести и достоинства. Об этом пишет «Страна.ua».

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Иск связан со словами Коломойского о том, что Шустер нарушил контракт, якобы получив в 2015 году предоплату за десять телеэфиров на телеканале «1+1». В передачах должен был участвовать сам Коломойский. Сумма переплаты якобы составила $2,5 млн. «Сделал одну передачу, а на вторую «спалился» — взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого», — заявил Коломойский.

Сам ведущий отрицает, что брал средства у Коломойского, объяснив телезрителям, что олигарх пытался препятствовать его журналистской деятельности.

Украинские наблюдатели отмечают, что конфликт с Шустером, спровоцированный Коломойским, связан с его личным противостоянием с другим олигархом — Ринатом Ахметовым, которому и принадлежит ТРК «Украина», где сейчас работает телеведущий.

Президент между олигархами

Оба олигарха давно ведут между собой борьбу за политическое влияние на Украине. Она усилилась с возвращением Коломойского из-за границы, где он дожидался ухода Петра Порошенко с поста президента. Отношения Коломойского и Порошенко стали враждебными после того, как 100% акций принадлежавшего первому «Приватбанка» перешли в собственность государства. Формальным поводом было то, что банк находился в предбанкротном состоянии. Коломойский долгое время жил за границей, однако после победы Владимира Зеленского вернулся в страну.

Пока нельзя сказать, занимает ли Зеленский чью-либо сторону в конфликте двух олигархов. Недавно он заявил, что уже встречался с Коломойским и говорил с ним о вложении денег в экономику Украины: «С другими я еще не встретился, но собираюсь», — отметил президент. Встреча произошла 10 сентября. Ранее Зеленский указывал, что Коломойский готов вложиться в восстановление инфраструктуры в Донбассе.

Вместе с тем олигарх обрисовал чуть иную картину — что он готов помочь «покрасить ларек» в Донбассе. Большего, по его словам, ему не дают ограничения в рамках мер лондонского суда, который в ходе разбирательства по вопросу о приватизации «Приватбанка» заморозил активы бизнесмена. Согласно постановлению суда, Коломойский может тратить не более 20 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

Зеленского еще в период его предвыборной кампании называли человеком, близким к Коломойскому. Сам олигарх это отрицает, хотя утверждает, что относится к президенту с симпатией. Между тем, среди депутатов партии «Слуга Народа» есть люди, близкие к Коломойскому, и украинские журналисты пишут, что в парламенте присутствует группа мажоритарщиков, за которыми стоят глава МВД Арсен Аваков и, собственно, бизнесмен.

Их «фракция» насчитывает, по разным оценкам, 30-40 человек, и именно они, как утверждает ряд украинских СМИ, помогли провалить нужные Зеленскому законы. Одним из них стало голосование по поправкам в Уголовный кодекс, которые позволят обыскивать депутатов без судебной санкции. И этот факт может указывать на то, что между президентом и Коломойским наметился разлад, о чем, кстати, предупреждали украинские политологи еще в период избирательной кампании.

В свою очередь, как отмечает украинское издание «Голос.ua», Ахметов потерял влияние в новом составе Верховной рады. Поддержанные им депутаты не прошли, и, по мнению украинского политолога Валентина Гайдая, олигарх будет пытаться создать группу влияния в Раде.

«Не исключаю, что будет вестись работа с нефракционными, или даже с представителями команды Зеленского, с целью создания какой-то группы влияния. Если за следующие полгода фракция «Слуги народа» не продемонстрирует консолидированную и плодотворную работу, то понятно, что начнутся шатания внутри самой партии», — сказал эксперт.

В Раде вскоре будет рассмотрен законопроект о повышении рентных платежей в горнодобывающей промышленности. Это может ударить по Ахметову, бизнес которого связан с этой отраслью.

Кроме того, на этой неделе украинский парламент дал возможность импортировать электроэнергию из соседней Белоруссии, против чего выступал бизнесмен.

Экс-депутат Рады Сергей Лещенко считает, что у трейдеров теперь появляется возможность заключать контракты с потребителями на постоянные поставки электроэнергии из Белоруссии, а это создаст конкуренцию Ахметову и приведет к некоторому снижению цен.

После прихода к власти Зеленского активизировались и расследования возможных злоупотреблений со стороны компании Ахметова ДТЭК. Как сообщают СМИ со ссылкой на следствие, холдинг, который добывает 80% украинского угля, продает энергию завышенным ценам.

В целом, олигархи создают достаточно негативный фон для работы Владимира Зеленского, который обладает расширенным мандатом народного доверия — нынешнего президента и его команду поддерживают 70% украинцев, что является своеобразным рекордом для современной истории Украины.

В такой ситуации вряд ли кто-то из пары Коломойский/Ахметов может пойти на прямую политическую атаку против президента: новый «майдан» в таких условиях не собрать (из-за чего, вполне вероятно, снизил накал своей риторики экс-глава Украины Петр Порошенко), однако изначально было понятно, что партия «Слуга народа», собранная буквально недавно, не представляет собой монолитное образование, и в течение времени часть из сторонников Зеленского могут обратиться к иным политическим силам. И олигархи, традиционно принимающие активное участие в формировании политического процесса на Украине, явно постараются воспользоваться таким положением вещей.