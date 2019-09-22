Под протекцией Запада: почему Порошенко не посадят

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что экс-президент Украины Петр Порошенко не боится тюрьмы из-за «защиты» со стороны Запада. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

«Порошенко не окажется в тюрьме <...> потому что за свои политические и прочие услуги США и другим странам Запада получил от них «охранную грамоту», — заявил Пушков.

По мнению парламентария, именно поэтому до сих пор на свободе находится бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Cаакашвили. Кроме того, Пушков убежден, что действующего президента Украины Владимира Зеленского «предупредили» насчет его предшественника.

Реклама

Ранее Петр Порошенко заявил, что новые украинские власти не смогут отправить его за решетку, передает ФАН. По словам экс-президента, ни он, ни его партия «Европейская солидарность» не боятся «никого и ничего». Он также отметил, что имеет опыт оппозиционной деятельности, и посадить его в тюрьму хотели многие.

Кроме того, Порошенко назвал преемников своей команды на посту первых лиц Украины «мальчиками». Сдаваться Порошенко не собирается и готов защищаться от преследования с помощью «разнообразных механизмов».

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с НСН заявил, что Петр Порошенко располагает большим количеством компромата и поэтому так уверен в безнаказанности.

«Порошенко уверен в том, что в случае его задержания, люди, причастные к началу войны на Донбассе и финансовым махинациям, которые он проворачивал в интересах западных компаньонов, будут делать все, чтобы за него заступиться. Порошенко является носителем информации о начале конфликта на востоке Украины при участии, скажем так, партнеров Порошенко, в том числе на Западе», – подчеркнул экс-парламентарий.

Килинкаров отметил, что Порошенко и его юристы будут стараться перевести уголовные дела в сферу политики.

«Порошенко сегодня занимается исключительно этим вопросом», — добавил эксперт, напомнив о коррупционных скандалах вокруг личности бывшего президента Украины.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский полагает, что от преследования экс-главы Украины Петра Порошенко пострадает имидж самой Украины. По мнению Квасьневского, в вопросе возможных преступлений Порошенко не может быть «политических решений». Если Зеленский будет предпринимать какие-то шаги для «реванша», то пострадает, в первую очередь, его публичный образ, указал Квасьневский.

В течение этого лета на Украине было открыто 14 уголовных производств, в которых фигурирует фамилия Порошенко. Экс-президента подозревают в госизмене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти. Кроме того, он проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при заключении сделки по продаже завода «Кузня на Рыбальском».

В начале августа на Украине завели дело касательно путешествия Порошенко и его семьи на Мальдивы в 2018 году. Юрист Андрей Портнов считает, что экс-президент и его родственники незаконно пересекли границу по фальшивым паспортам. По его мнению, факты, которые будут установлены в этом уголовном деле, помогут определить новые офшоры, собственность, а также неизвестные широкой публике ранее активы и счета бывшего украинского лидера.

Порошенко допрашивали, когда он еще был главой государства — сотрудники управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины вызывали его по делу о гибели людей на площади Независимости в Киеве в феврале 2014 года. Тогда президент Украины отказался подписывать протокол допроса.

22 июня 2019 года Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Он также подчеркнул, что не боится уголовного преследования. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — заявлял олигарх и экс-президент.

Порошенко заявил, что будет «гордиться» любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба спустя некоторое время сообщил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах, где фигурирует его имя.