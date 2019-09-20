Жадность сгубила: Нетаньяху провалился на выборах

Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что разочарован отказом лидера центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца от встречи для обсуждения формирования широкого правительства единства по итогам выборов в парламент.

«Я удивлен и разочарован тем, что Ганц все еще отказывается ответить на мой призыв встретиться. Президент (Реувен Ривлин) призвал к единству, а без встречи двух главных партийных лидеров не может быть сформировано правительство единства», — написал Нетаньяху в твиттере.

По его словам, Израилю необходимо сформировать правительство единства, которое будет учитывать интересы все граждан еврейского государства.

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«Государству Израиль необходимо как можно более широкое правительство единства, а не перевыборы и, конечно, не правительство, которое опирается на антисионистские партии», — подчеркнул Нетаньяху.

Заявление премьера сделано на фоне пресс-конференции Ганца в Тель-Авиве, на которой глава лидирующей на выборах партии пообещал сформировать и возглавить широкое либеральное правительство единства.

«Блок «Кахоль-Лаван» выиграл выборы, по последним данным подсчета голосов мы получаем 33 места в Кнессете, и это — первое место, а Нетаньяху не смог привести к победе свой правый блок», — заявил Ганц.

Он также добавил, что формирование нового правительства Израиля уже началось. Таким образом, глава «Кахоль-Лаван» проигнорировал призыв Нетаньяху к переговорам.

«Я сам буду вести переговоры [по формированию правительства] и не буду поддаваться давлению. Люди ожидают, что мы будем работать вместе, нет никаких оснований для третьих выборов», — подытожил Ганц.

Выборы в парламент Израиля прошли 17 сентября, после подсчета 97% голосов «Кахоль-Лаван» получает 33 места из 120 в Кнессете, партия «Ликуд» — 31. Блок правых партий, на который может опереться Нетаньяху для создания коалиции, может рассчитывать на 55 мест в парламенте, а центристские и левые партии во главе с «Кахоль-Лаван» — 57 мест. Единственная нейтральная пока сила — «Наш дом Израиль» — получает около восьми мандатов.

Для формирования коалиции Нетаньяху или Ганцу необходимо собрать минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва. По закону на создание коалиции у лидеров партий есть 42 дня, «зеленый свет» на формирование нового правительства дает президент Израиля Реувен Ривлин. При этом он может это поручить политику, чья партия не получила больше всего голосов, при условии, что он в состоянии собрать коалицию.

Ривлин намерен начать консультации по формированию коалиции в воскресенье, 22 сентября. Вначале президент Израиля встретится с руководством прошедших в кнессет 22-го созыва партий, а затем продолжит переговоры с их лидерами — Нетаньяху и Ганцом.

В то же время в России надеются на продолжение сотрудничества с Израилем вне зависимости от итогов выборов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Москве наблюдают за выборами в израильский парламент.

«Единственное, что для нас является важным — мы надеемся, что, кто бы ни сформировал правительство в Израиле, будет продолжать тесные, доверительные, носящие особый характер двусторонние отношения и взаимодействие в самых разных областях между Россией и Израилем», — отметил Песков.

Он также подчеркнул, что результаты выборов и формирование коалиции в парламенте являются исключительно внутренним делом Израиля.

Сентябрьские выборы в кнессет очень напоминают предыдущую избирательную кампанию, которая прошла в апреле. Тогда партии Нетаньяху и Ганца получили одинаковое количество голосов, но формирование коалиции было поручено премьеру.

Нетаньяху почти месяц вел переговоры с религиозными и правыми партиями, рассчитывая на их поддержку. Но те, ссылаясь на коррупционный скандал, в котором замешано окружение премьера, выдвигали жесткие требования. В итоге переговоры провалились. В результате глава правительства инициировал и провел через кнессет в конце мая закон о самороспуске парламента ровно через месяц после присяги депутатов.

Данная ситуация может повторится и в этот раз, если президент Израиля вновь поручит формирование правительства Нетаньяху. Создание правящей коалиции, в частности, будет зависеть от решения нейтральной партии «Наш дом Израиль», ее лидер русскоязычный экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что единственный выход из ситуации — это широкое правительство.

«Есть только одна опция: широкое правительство, состоящее из партий «Наш дом Израиль», «Ликуд» и «Кахоль-Лаван», — заявил Либерман.

Однако в апреле «Наш дом Израиль» отказался от переговоров с Нетаньяху, лидер партии обвинил премьера в недостаточно жестком ответе палестинцам после очередного обстрела из сектора Газа. По факту, именно противоречия между Нетаньяху и Либерманом привели к политическому кризису в Израиле в прошлый раз, так как «Ликуд» мог сформировать устойчивое правительство вместе с «Наш дом Израиль» и, соответственно, в стране пришлось проводить перевыборы.

К тому же, если Либерман готов к объединению с партиями Нетаньяху и Ганца, то лидер «Кахоль-Лаван» не спешит идти на переговоры с «Ликудом». Президент Израиля 22 сентябре выберет того, кто будет отвечать за формирование нового правительства страны, и для формирования правительственной коалиции политикам придется пойти на компромисс, считают аналитики газеты The Times of Israel.

«Если политикам не удастся договориться, это приведет к третьим выборам за год, продлит период неопределенности в руководстве и будет стоить миллиарды налогоплательщикам»,

— указывают эксперты.