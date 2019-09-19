Имперские амбиции: как Евросоюз разжигает войну на Ближнем Востоке

Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ, заявил официальный представитель вооруженных сил движения бригадный генерал Яхья Сариа. По его словам, Объединенные Арабские Эмираты должны прекратить свою агрессию в Йемене.

«Мы говорим эмиратскому режиму: всего лишь одна операция обойдется вам дорого, и вы пожалеете», — сказал Сариа.

Он также добавил, что властям ОАЭ следует воспринимать данное предупреждение «так серьезно, как никогда прежде».

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«Государствам-агрессорам мы также хотим сказать: прекратите свою агрессию и уберите руки прочь от Йемена. Если вы хотите жить в безопасности, защитить ваши [нефтяные] установки и стеклянные башни, уберите руки прочь от Йемена и оставьте его в покое», — подчеркнул Сариа.

Представитель хуситов призвал Саудовскую Аравию и ОАЭ не полагаться на американское и европейское оружие, потому что «оно не может противостоять самолетам «Ансар Алла».

Таким образом, он намекнул на атаку беспилотников на саудовские НПЗ, которая произошла 14 сентября. Именно хуситы взяли на себя ответственность за нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В то же время, слова Сариа об экспорте европейских вооружений в основном связаны с Эр-Риядом. Дело в том, что главным импортером оружия в регионе является именно Саудовская Аравия. Возглавляемая Эр-Риядом арабская коалиция в марте 2015 года вмешалась в конфликт в Йемене, который начался в стране годом ранее. Речь идет о противостоянии между правительственными силами и мятежниками-хуситами, с начала конфликта на территории Йемена погибли более 10 тыс. мирных жителей.

Безответственный экспорт

Евросоюз придерживается «общей позиции» по контролю над экспортом оружия, которая была выработана в 2008 году. Брюссель полагается на восемь пунктов, в числе которых — уважение прав человека и международного гуманитарного права в стране-импортере.

При этом политика в области вооружений, в основном, применяется на национальном уровне, а страны ЕС нередко игнорируют критерии экспорта вооружений — принимая решение лишь с учетом коммерческих или политических целей.

Несмотря на то что «общая позиция» является юридически обязательной для всех европейских стран, в Евросоюзе нет механизма контроля над соблюдением существующих критериев, отмечает научный сотрудник Центра европейских реформ (CER) в Лондоне Бет Оппенхайм в своей статье для The Foreign Policy.

«Экспорт оружия может быть полезным внешнеполитическим инструментом. Ограничивая поставки оружия, ЕС может оказать давление на государство в случае нарушения прав человека или международного права, чтобы заставить его изменить свое поведение. Например, в апреле 2018 года ЕС продлил и усилил эмбарго на поставки оружия в Мьянму, осудив систематические нарушения в области прав человека со стороны вооруженных сил и сил безопасности этой страны», — считает эксперт.

Она также пишет, что экспорт оружия может изменить региональную динамику непредсказуемым образом. По ее мнению, ситуация вокруг Йемена в данному случае — пример показательный, так как «именно здесь Евросоюз совершил ошибку».

Дело в том, что ЕС вместе с США продавали оружие Саудовской Аравии, ради сдерживания Ирана и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Однако вместо этого Эр-Рияд начал военную операцию в Йемене. При этом одними из главных поставщиков вооружений были Великобритания и Франция,

говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

В тексте документа также указано, что с 2014 по 2018 годы военный экспорт Великобритании вырос на 5,9%. При этом 59% объема пришлись на Ближний Восток. Основную часть здесь составляли боевые самолеты, проданные Саудовской Аравии и Оману.

В то же время, Франция за указанный период нарастила свои продажи вооружений на 43%, и часть его также была предназначена странам Ближнего Востока.

При этом общий объем военного экспорта стран Евросоюза составил 27% от мирового объема. США с 2014 по 2018 годы продавали вооружения 98 странам по всему миру, однако 52% американского экспорта приходится именно на страны Ближнего Востока.

Раскол Евросоюза

Лондон и Париж не стали отказывать от поставок оружия Эр-Рияду, несмотря на авиаудары по территории Йемена и гибель мирных жителей. Споры на данную тему частично раскололи Евросоюз. В частности, гуманитарный кризис в Йемене привел к тому, что в 2016 году Нидерланды, Бельгия и Греция ограничили продажу оружия на Ближней Восток.

При этом убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи в октябре прошлого года — стало причиной ввода полного эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию со стороны Германии и Австрии.

Против подобных мер выступили как раз Великобритания и Франция, которые вновь не стали отказываться от продажи оружия Эр-Рияду. Свое решения власти объяснили незавершенным расследованием дела Хашукджи. Дело в том, что СМИ намекают на причастности представителей саудовских властей к убийству журналиста, но официальное следствие этого не подтверждает.

Решение Германии, в частности, позволило приостановить поставки Саудовской Аравии истребителей Eurofighter Typhoon. Несмотря на то что они производятся британской компанией BAE Systems, в них присутствует ряд немецких комплектующих.

Протесты Лондона и Парижа говорят о том, что Евросоюз не может в полной мере обеспечить «общую позицию» в вопросе экспорта вооружений.

Это же подтверждают выводы экспертов ООН, которые не раз отмечали, что действия Саудовской Аравии в Йемене нарушают права человека, предусмотренные международным правом. А их соблюдение является одним из принципов, которые технически должны руководствоваться европейские страны при продаже вооружений.

Эксперты же считают, что действия властей Франции и Великобритании в отношении экспорта вооружений на Ближний Восток — прагматичны. По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, данные страны проводят несколько циничную политику.

«Те страны, в которых сильны правозащитные организации, те страны, в которых ставится вопрос ребром — о правах меньшинств, о вооруженных конфликтах, — таких как Дания, Бельгия, Нидерланды, они воздерживаются [от экспорта вооружений на Ближний Восток]. Крупные же страны, бывшие империи — Франция и Великобритания проводят более циничную и прагматичную политику»,

— заявил Пухов «Газете.Ru».

Говоря о ситуации в Йемене, эксперт отметил, что конфликт показал «абсолютную несостоятельность» Саудовской Аравии и ее коалиции.

«Это очень мощная операция Ирана, который поддерживает повстанцев-хуситов в Йемене. Последнее нападение на саудовские НПЗ — очень мощный сигнал монархиям на Ближнем Востоке, что если они будут поддерживать США в их попытках удушить Тегеран, то Иран сожжет их в огне, как и пылали нефтяные объекты», — подчеркнул Пухов.

Неудачный поиск решения

При этом в сентябре текущего года страны ЕС договорились усиливать контроль над экспортом оружия и сближать национальные подходы в этой сфере, в том числе с учетом влияния поставок на «региональную стабильность».

Согласно тексту, торговля военной техникой и технологиями должна вестись ответственным и подотчетным образом, избегая их попадания в руки террористов, преступников и других несанкционированных пользователей.

Однако в согласованном странами ЕС решении нет прямого упоминания о вызвавшем ранее споры экспорте вооружений в Саудовскую Аравию. Соответственно пока неизвестно, как Брюссель собирается решать проблемы на Ближнем Востоке, которые отчасти были вызваны европейским оружием.