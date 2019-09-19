Нужна подготовка: в Кремле ответили на отказ Украины соблюдать договоренности

В Кремле отметили, что киевская позиция в отношении формулы Штайнмайера говорит, что сначала необходимо провести подготовительную работу к саммиту в «нормандском формате», передает ТАСС.

Реклама

«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент [России Владимир] Путин: что

встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 сентября.

Ранее полпред России в контактной группе, созданной для урегулирования конфликта в Донбассе, Борис Грызлов сообщил, что Леонид Кучма, представляющий киевскую сторону, отказался подписывать формулу Штайнмайера.

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — приводит ТАСС слова Грызлова.

Таким образом, подчеркнул Грызлов, Киев сорвал еще одну договоренность. «Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», — добавил он.

Песков в разговоре с журналистами также отметил, что эта подготовительная работа «встречается с трудностями». «Возникают вопросы относительно того, остаемся ли мы все в рамках понимания и в рамках подтверждения ранее достигнутых договоренностей, поэтому предстоит еще продолжение работы», — обратил внимание Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, отказ Киева подписывать согласованную формулу противоречит прежним договоренностям.

«Мы знаем, что «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена, соответственно, выдвижение [Киевом] условий [для подписания соответствующего документа] — это новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали свое согласие с этой формулой», — обратил внимание Песков.

Вместе с тем он отметил, что пока трудно делать прогнозы в отношении дальнейшего влияния этого решения Киева «на перспективы дальнейшего развития ситуации».

«Ранее все согласились с «формулой Штайнмайера» и каких-либо условий при этом параллельно не выдвигалось <…>. Сейчас украинская сторона поменяла свою позицию, <…> это не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей», — подчеркнул представитель Кремля, отметив еще раз, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии «должна быть результативной». Для этого «сначала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались».

«Формула Штайнмайера» — документ, в котором прописан механизм предоставления украинской стороной особого статуса Донбассу, который прописан в минских договоренностях.

Отказавшись подписывать эту формулу, Киев заявил, что у Украины есть ряд условий, после выполнения которых состоится подписание этого документа. Вместе с тем у Киева нет каких-либо принципиальных возражений по этой формуле.

Среди условий, в частности, называлось «полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники». Кроме того, Кучма выступил за «разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей, установление контроля над участком российско-украинской границы», передает ТАСС.

Между тем, страны-участницы «нормандского формата» озабочены отказом Киева соблюдать ранее достигнутые договоренности. В частности, правительство Германии указало на необходимость этой формулы для решения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

«Цель так называемой «формулы Штайнмайера» состоит в том, чтобы сделать минские соглашения осуществимыми, из чего следует оценивать предложения с точки зрения федерального правительства», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе кабмина ФРГ.