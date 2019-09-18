Победитель не решает: кто сформирует правительство Израиля?

В Израиле завершились повторные парламентские выборы — это уже вторая попытка государства сформировать правительство за последние полгода. Левоцентристская партия «Кахоль-Лаван» и правый «Ликуд» премьера Биньямина Нетаньяху после подсчета 91% голосов получают одинаковое количество мест в кнессете, сообщает Channel 12. Таким образом, правый блок имеет в общей сложности 56 мест, левоцентристский — 55.

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При этом, по данным экзит-полов, которые приводит национальное радио Kan, блок правых партий Нетаньяху получает от 54 до 56 мест в кнессете. Их соперники из левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» получают 52 места. Как отмечает издание «Гаарец», по итогам выборов третьей политической силой в кнессете становится «Объединенный список» — альянс арабских партий, получивший 12 мест в новом парламенте. Религиозная партия ШАС получает девять мест, а «Еврейство Торы» — восемь. Еще один правый блок «Ямина» получает семь мест в парламенте.

Для формирования правительства необходимо не менее 61 мандата.

После оглашения предварительных результатов лидер блока «Кахоль-Лаван» бывший глава Генштаба Израиля Бени Ганц выступил с речью в штабе партии. В своей речи он призвал к созданию правительства национального единства: «С этой ночи мы начинаем создавать на широкой основе правительство национального единства. Призываю политиков и соперников из всех политических сил работать вместе».

Однако в условиях, когда явного лидера гонки нет, партия экс-министра обороны Авигдора Либермана «Наш дом — Израиль» становится главной политической силой, от которой зависит формирование кабинета. Либерман, чья партия на этих выборах увеличила свое представительство с пяти до девяти мест, заявил, что он поддержит «широкое либеральное правительство единства», которое включит в себя такие политические силы, как «Ликуд» и «Кахоль-Лаван».

Эти заявления означают, что Либерман не выражает интереса к формированию коалиции только с «Ликудом», в союзе с которым находятся правые религиозные партии. На прошлых досрочных выборах, которые произошли в апреле, «Наш дом Израиль» вошел в коалицию с «Ликудом», однако между двумя политическими силами произошел раскол. Он был связан с тем, что Нетаньяху не хотел принять требования, которые бы обязывали ортодоксальных евреев проходить службу в армии. Премьер на это не пошел, так как не хотел потерять поддержку других партнеров по коалиции из числа религиозных партий.

Нынешний израильский премьер Нетаньяху по итогам выборов надеется сохранить кресло. В своем выступлении по национальному телевидению он заявил, что «в ближайшие дни» начнет переговоры, чтобы создать «сильное сионистское правительство».

«Нам необходимо правительство, которое продолжит выступать за то, что Израиль — государство еврейского народа. Я уже говорил на эту тему с лидерами правых партий», — сказал Нетаньяху, которого цитирует ТАСС.

Явка на выборах составила 69,4%, сообщил в среду израильский ЦИК. Как отмечает радио Kan, этот показатель на 1% выше явки на предыдущих парламентских выборах, но ниже процента проголосовавших на выборах 2015 года — тогда на участки пришли 72,36% избирателей. Голосование продемонстрировало поляризацию израильского общества даже на уровне семей.

Жительница Тель-Авива Лилия рассказала «Газете.Ru», что выборы спровоцировали настоящий раскол в ее семье. Ее мама голосовала за партию «Наш дом Израиль» Либермана, так как считает, что только он поможет русскоязычным израильтянам и поднимет пенсии. Сама собеседница издания отдала свой голос за действующего премьера. «При нем прекратились автобусные теракты, и это для меня главный мотив», — пояснила она. Вместе с тем Лилия призналась, что в хай-тек индустрии, где она работает, голосовать за премьера «не считается прогрессивным». Ее дочь поддержала главу партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

Голосование в кнессет прошло спустя семь месяцев после парламентских выборов, состоявшихся в апреле этого года.

Если по итогам выборов правительство будет поручено сформировать Нетаньяху, это будет рекорд его пребывания у руля израильской политики. Нетаньяху находится у власти в стране уже 10 лет и это уже шестые для него по счету выборы.

Однако перед премьером стоит немало проблем. Против него могут быть выдвинуты обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением, о чем ранее заявлял прокурор Израиля. Слушания ожидаются в октябре. Премьер все обвинения отрицает и заявлял, что является жертвой «политической охоты на ведьм» со стороны своих противников из левого лагеря.