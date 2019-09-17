Явка высокая: Израиль избирает парламент. LIVE

Останавливаясь на итогах апрельских выборах в кнессет, следует особо подчеркнуть, что «Ликуд» Нетаньяху вовсе не получил значимого преимущества: партия получила 35 мандатов. Столько же — 35 — мест заняли левоцентристы из «Кахоль-лаван». Большинством «Ликуд» заручился как раз за счет поддержки других правых партий.
Депутат, получивший так называемый «премьерский патент», будет иметь 42 дня на формирование правительства. Если у него ничего не выйдет, в распоряжении следующего кандидата будет уже 28 дней, у третьего — 14. Если все три попытки собрать кабмин провалятся, страна снова пойдет на выборы.
Чтобы получить доступ к распределению мест в парламенте, партия должна набрать не менее 3,25% голосов избирателей.
После того, как официальные результаты выборов будут опубликованы, президент Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет — на это ему отводится неделя. И уже потом поручит сформировать новый кабинет министров тому из депутатов, кто, по мнению президента Израиля, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку депутатского большинства.
Всего сегодня будут избраны 120 депутатов. Для того, чтобы сформировать правительство, партия должна занять 61 кресло, однако такого в истории Израиля еще не было, поэтому все правительства всегда формировались на основе коалиционного договора между различными партиями.
По данным израильского ЦИК, по состоянию на 16 часов явка избирателей на парламентских выборах составила 44,3%. Активность избирателей несущественно увеличилась по сравнению с выборами в апреле 2019 года — тогда к этому времени свои голоса отдали 42,8%.
Формально избирательным правом в Израиле обладают 6 млн 394 тыс. 30 граждан, пишет РИА «Новости», однако, по предварительной оценке, на данный момент в стране находятся лишь 5 млн 800 тыс. избирателей. Остальные — в других государствах мира.
При этом, по данным центрального статистического бюро Израиля, 83% населения государства — евреи, 13% — арабы.
В коалицию с «Ликуд» входят религиозные партии Израиля «Бейт-Иегуди», «ШАС» и «Яхадут, а – Тора», а также центристская партия «Кулану».
Либерман — важный союзник для Нетаньяху, так как его партию поддерживают русскоязычные израильтяне, отличающиеся высокой политической активностью.
К слову, причиной невозможности сформировать правительство в апреле стали разногласия между партиями «Ликуд» и «Наш дом — Израиль» экс-министра обороны и популярного в стране политика Авигдора Либермана. Он был недоволен нежеланием Нетаньяху принять ряд его требований, которые бы обязали ортодоксальных евреев проходить службу в армии.
Премьер на это не пошел, поскольку опасался потери поддержки других партнеров по коалиции из числа религиозных партий.
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня в Израиле проходят по-настоящему исторические парламентские выборы.
Дело в том, что впервые в истории этой страны голосование проводится повторно. В апреле 2019 года здесь уже проходила избирательная кампания, в ходе которой победу одержал правый блок под руководством партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Однако в установленный срок — до 29 мая — включая двухнедельную отсрочку, предоставленную президентом Израиля Реувеном Ривлином, сформировать правительство блоку не удалось. Переговоры зашли в тупик, а потому — сегодня, 17 сентября, выборы проводятся повторно.
Избирательные участки закроются в 22.00 по местному времени (совпадает с московским), после чего сразу начнется подсчет голосов. «Газета.Ru» следит за развитием событий и рассказывает о самых важных новостях в режиме онлайн.