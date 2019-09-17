Явка высокая: Израиль избирает парламент. LIVE

Формально избирательным правом в Израиле обладают 6 млн 394 тыс. 30 граждан, пишет РИА «Новости», однако, по предварительной оценке, на данный момент в стране находятся лишь 5 млн 800 тыс. избирателей. Остальные — в других государствах мира.

При этом, по данным центрального статистического бюро Израиля, 83% населения государства — евреи, 13% — арабы.