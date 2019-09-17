Явка высокая: Израиль избирает парламент. LIVE

В Израиле проходят повторные парламентские выборы — онлайн

В Израиле проходят парламентские выборы, которые стартовали в семь утра 17 сентября. Это уже вторая попытка государства сформировать правительство за последние полгода. Первая — неудачная — была весной. «Газета.Ru» следит за историческим для Израиля событием в режиме онлайн.
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20:49

Останавливаясь на итогах апрельских выборах в кнессет, следует особо подчеркнуть, что «Ликуд» Нетаньяху вовсе не получил значимого преимущества: партия получила 35 мандатов. Столько же — 35 — мест заняли левоцентристы из «Кахоль-лаван». Большинством «Ликуд» заручился как раз за счет поддержки других правых партий.

20:40

Депутат, получивший так называемый «премьерский патент», будет иметь 42 дня на формирование правительства. Если у него ничего не выйдет, в распоряжении следующего кандидата будет уже 28 дней, у третьего — 14. Если все три попытки собрать кабмин провалятся, страна снова пойдет на выборы.

20:28

Чтобы получить доступ к распределению мест в парламенте, партия должна набрать не менее 3,25% голосов избирателей.

После того, как официальные результаты выборов будут опубликованы, президент Реувен Ривлин проведет консультации с партиями, прошедшими в кнессет — на это ему отводится неделя. И уже потом поручит сформировать новый кабинет министров тому из депутатов, кто, по мнению президента Израиля, имеет предпочтительные шансы создать коалицию, опирающуюся на поддержку депутатского большинства.

20:19

Всего сегодня будут избраны 120 депутатов. Для того, чтобы сформировать правительство, партия должна занять 61 кресло, однако такого в истории Израиля еще не было, поэтому все правительства всегда формировались на основе коалиционного договора между различными партиями.

20:07

По данным израильского ЦИК, по состоянию на 16 часов явка избирателей на парламентских выборах составила 44,3%. Активность избирателей несущественно увеличилась по сравнению с выборами в апреле 2019 года — тогда к этому времени свои голоса отдали 42,8%.

19:59

Формально избирательным правом в Израиле обладают 6 млн 394 тыс. 30 граждан, пишет РИА «Новости», однако, по предварительной оценке, на данный момент в стране находятся лишь 5 млн 800 тыс. избирателей. Остальные — в других государствах мира.

При этом, по данным центрального статистического бюро Израиля, 83% населения государства — евреи, 13% — арабы.

19:50

В коалицию с «Ликуд» входят религиозные партии Израиля «Бейт-Иегуди», «ШАС» и «Яхадут, а – Тора», а также центристская партия «Кулану».

Либерман — важный союзник для Нетаньяху, так как его партию поддерживают русскоязычные израильтяне, отличающиеся высокой политической активностью.

19:45

К слову, причиной невозможности сформировать правительство в апреле стали разногласия между партиями «Ликуд» и «Наш дом — Израиль» экс-министра обороны и популярного в стране политика Авигдора Либермана. Он был недоволен нежеланием Нетаньяху принять ряд его требований, которые бы обязали ортодоксальных евреев проходить службу в армии.

Премьер на это не пошел, поскольку опасался потери поддержки других партнеров по коалиции из числа религиозных партий.

19:40

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru».

Сегодня в Израиле проходят по-настоящему исторические парламентские выборы.

Дело в том, что впервые в истории этой страны голосование проводится повторно. В апреле 2019 года здесь уже проходила избирательная кампания, в ходе которой победу одержал правый блок под руководством партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Однако в установленный срок — до 29 мая — включая двухнедельную отсрочку, предоставленную президентом Израиля Реувеном Ривлином, сформировать правительство блоку не удалось. Переговоры зашли в тупик, а потому — сегодня, 17 сентября, выборы проводятся повторно.

Избирательные участки закроются в 22.00 по местному времени (совпадает с московским), после чего сразу начнется подсчет голосов. «Газета.Ru» следит за развитием событий и рассказывает о самых важных новостях в режиме онлайн.