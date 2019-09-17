«Вдруг война, а я уставший»: в сети высмеяли уснувшего Порошенко

В сеть попало видео с заседания Верховной рады, на котором бывший президент Украины Пер Порошенко уснул. Видеозапись разместил на своей странице в фейсбуке экс-депутат украинского парламента Александр Онищенко.

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Тем временем пользователи социальной сети обратили внимание на опубликованные кадры и выдвинули массу предположений в смехотворной форме, почему Порошенко, занимавший ранее пост главы государства, решил поспать на заседании парламентариев.

Ролик длится порядка 30 секунд, на котором видно, как он сидит с полузакрытыми глазами. В какой-то момент приоткрывает их, однако глаза вновь слипаются, и он засыпает, а затем резко вскидывает голову, провалившись в сон.

«Петя устал и не высыпается. Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить», — говорится в подписи к видео украинского политика.

Между тем в комментариях украинцы высмеяли депутата Верховной рады Петра Порошенко, отметив, что он отвык работать за время своего президентства.

«Не привык от звонка до звонка работать! Совсем недавно сам себе режиссером был!» — говорится в комментариях.

«На работе, кстати, хорошо оплачиваемой… Солдат спит, а зарплата капает», — написала Галина Вишенка.

«А вдруг война, а я уставший», — иронически предположил пользователь под ником Григорий Ильченко.

Некоторые из пользователей посоветовали Порошенко «сидеть дома» и «не шляться «на работу». Другие предположили, что он «в телефоне сидит». «А ходит на работу, штрафа боится», — отметила Ольга Баняс.

В новом созыве Верховной рады, досрочные выборы в которую прошли 21 июля, Петр Порошенко — единственный депутат, который ранее был президентом страны. Политическая партия Порошенко «Европейская солидарность» прошла выборы, однако получила всего 27 мест в украинском законодательном органе. Это почти в 10 раз меньше, чем президентская партия «Слуга народа», за которую проголосовали 43,16% избирателей.

По результатам выборов, партия главы Украины Владимира Зеленского заняла в парламенте 254 места и создала однопартийное большинство. Таким образом, впервые в истории Украины одна партия может принимать решения, не привлекая к этому другие фракции.

В Верховной раде присутствуют также такие партии, как «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Голос».

На первом заседании нового созыва, которое состоялось в конце августа, Владимир Зеленский выразил надежду на то, что за народные избранники покажут результаты своей работы уже за первый год. В противном случае, он пообещал распустить Верховную раду, отметив, что теперь он знает, что распускать парламент «не так страшно», передает РИА «Новости».

Кроме того, глава государства в ходе своего выступления перед депутатами выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю.

«Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент… который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк — я вас очень прошу, — прогулов, кнопкодавства», — обратился он к новоизбранным депутатам. Также он обратил внимание на то, что народные избранники обязаны ежедневно конструктивно и кропотливо работать «на благо украинского народа».

«Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — предупредил Владимир Зеленский.

Над контролем работы парламентариев Верховной рады пообещал поработать избранный 29 августа спикер законодательного органа Дмитрий Разумков. В своей торжественной речи он обратил внимание на то, что необходимо создать «надежный механизм отзыва народного депутата». По мнению спикера парламента, эта мера будет способствовать более ответственному подходу парламентариев к своей работе. Эта задача была названа им среди основных. В частности, Разумков еще заявил, что поставил перед собой цель поднять «экономику от 5% до 7% уже в следующем году».