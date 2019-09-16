Скандал в ОБСЕ: Украина набросилась на журналистку из Крыма

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

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Украинские дипломаты прерывали спич крымской журналистки с требованием прекратить ее выступление. Однако модератор дискуссии встал на сторону российской делегации и остановил протесты украинской стороны.

На прошлой неделе глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что представители фракций «Слуга народа» и «Голос» стремятся закрыть ряд СМИ.

Он пояснил, что данные партии регистрируют постановление о создании следственной комиссии по телеканалам NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Политик подчеркнул, что это делается для того, чтобы попытаться их закрыть.

«Для того чтобы свести счеты? Видимо, да. Для того, чтобы попытаться закрыть каналы? Видимо, да», — уточнил Медведчук.

Он добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит делать таких опрометчивых шагов. Партийный лидер пожелал удачи успехов телеканалам и подчеркнул, что его партия будет им помогать.

Кроме того, Медведчук заявил, что

журналисты должны бороться за свободу слова на Украине.

По его мнению, такая борьба нужна для достижения демократии и условий для нормальной жизни украинских граждан.

В начале июля нынешнего года стало известно, что телеканалы «Россия-1» и NewsOne собираются организовать телемост 12 июля, который был бы посвящен российско-украинским отношениям. Это известие вызвало недовольство украинских политиков и журналистов.

Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении украинского телеканала по статье «покушение на совершение государственной измены», а Нацсовет, в свою очередь, заявил о внеплановой проверке СМИ. В итоге 8 июля руководство телеканала заявило, что отменяет телемост из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Месяцем ранее телеведущая канала «Россия-1» Ольга Скабеева вновь подверглась оскорблениям со стороны депутата Верховной рады и представителя Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы. Инцидент произошел в прямом эфире передачи «60 минут».

Украинский политик подошел к Скабеевой, когда она брала интервью у завкафедры международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина.

«Вы все время упоминаете: «Береза, Береза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет?» — обратился к Скабеевой парламентарий.

Ведущая в ответ удивилась, что в этот раз нардеп разговаривает с ней на русском языке, хотя в прошлый раз Береза заявил, что по-русски не понимает. Теперь он отметил, что «владеет четырьмя языками», а в прошлый раз «не знал русского» лично для Скабеевой.

В январе 2019 года произошел первый конфликт между Скабеевой и украинским парламентарием Березой в кулуарах ПАСЕ.

Ведущая программы «60 минут» обратилась к первому зампреду Верховной рады Ирине Геращенко с вопросом об удерживаемых на Украине российских гражданах.

В этот момент Береза толкнул Скабееву и преградил ей путь к зампреду. После этого Скабеева попросила украинца объяснить свое поведение, однако Береза свою выходку комментировать не стал — только сказал, что «никто тут с уважением не относится» к Скабеевой.

В том же месяце украинский журналист Вадим Комаров, избитый в городе Черкассы 4 мая, скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, — профессиональная деятельность Комарова», – написал он в фейсбуке.

По словам Томиленко, Комаров «был неудобным» для местных политиков и расследовал резонансные случаи коррупции. Вадим Комаров писал про «пьяный бунт» в Черкасской исправительной колонии №62, незаконное строительство и коррупцию в городском совете. В 2016 году на него уже было совершено покушение – Комарова пытались застрелить.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ на Украине Арлем Дезир вместе с посольством США в Киеве призвал расследовать убийство Комарова и обеспечить безопасность журналистов в стране.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что на Украине до сих пор не раскрыты дела об убийстве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, сообщает ФАН.

«На Украине вновь погиб журналист. <...> Привычная поступь украинской «демократии», – написал сенатор в своем твиттере.

В апреле 2015 года произошло одно из самых громких убийств журналистов – в Киеве во дворе собственного дома был застрелен известный своей «малоросской» политической позицией Олесь Бузина, выступавший в публикациях против украинского национализма, передает НСН.

В конце июля 2016 года в результате взрыва бомбы в автомобиле погиб известный в России и на Украине журналист Павел Шеремет. Национальная полиция Украины назвала основную версию причины убийства журналиста — его профессиональная деятельность.

По уровню свободы прессы Украина находится на 101 месте из 180 стран мира по версии организации «Репортеры без границ».