Скандал в ОБСЕ: Украина набросилась на журналистку из Крыма

Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ

Украинская делегация в ОБСЕ пыталась сорвать выступление крымской журналистки Марии Волконской на совещании по свободе слова в СМИ, однако модератор дискуссии пресек скандал. Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук призвал журналистов бороться за свободу слова на Украине. По уровню свободы прессы Украина находится на 101 месте из 180 стран мира по версии организации «Репортеры без границ».

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Украинские дипломаты прерывали спич крымской журналистки с требованием прекратить ее выступление. Однако модератор дискуссии встал на сторону российской делегации и остановил протесты украинской стороны.

На прошлой неделе глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что представители фракций «Слуга народа» и «Голос» стремятся закрыть ряд СМИ.

Он пояснил, что данные партии регистрируют постановление о создании следственной комиссии по телеканалам NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Политик подчеркнул, что это делается для того, чтобы попытаться их закрыть.

«Для того чтобы свести счеты? Видимо, да. Для того, чтобы попытаться закрыть каналы? Видимо, да», — уточнил Медведчук.

Он добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит делать таких опрометчивых шагов. Партийный лидер пожелал удачи успехов телеканалам и подчеркнул, что его партия будет им помогать.

Кроме того, Медведчук заявил, что

журналисты должны бороться за свободу слова на Украине.

По его мнению, такая борьба нужна для достижения демократии и условий для нормальной жизни украинских граждан.

В начале июля нынешнего года стало известно, что телеканалы «Россия-1» и NewsOne собираются организовать телемост 12 июля, который был бы посвящен российско-украинским отношениям. Это известие вызвало недовольство украинских политиков и журналистов.

Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении украинского телеканала по статье «покушение на совершение государственной измены», а Нацсовет, в свою очередь, заявил о внеплановой проверке СМИ. В итоге 8 июля руководство телеканала заявило, что отменяет телемост из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Месяцем ранее телеведущая канала «Россия-1» Ольга Скабеева вновь подверглась оскорблениям со стороны депутата Верховной рады и представителя Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислава Березы. Инцидент произошел в прямом эфире передачи «60 минут».

Украинский политик подошел к Скабеевой, когда она брала интервью у завкафедры международных отношений Московского гуманитарного университета Николая Платошкина.

«Вы все время упоминаете: «Береза, Береза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет?» — обратился к Скабеевой парламентарий.

Ведущая в ответ удивилась, что в этот раз нардеп разговаривает с ней на русском языке, хотя в прошлый раз Береза заявил, что по-русски не понимает. Теперь он отметил, что «владеет четырьмя языками», а в прошлый раз «не знал русского» лично для Скабеевой.

В январе 2019 года произошел первый конфликт между Скабеевой и украинским парламентарием Березой в кулуарах ПАСЕ.

Ведущая программы «60 минут» обратилась к первому зампреду Верховной рады Ирине Геращенко с вопросом об удерживаемых на Украине российских гражданах.

В этот момент Береза толкнул Скабееву и преградил ей путь к зампреду. После этого Скабеева попросила украинца объяснить свое поведение, однако Береза свою выходку комментировать не стал — только сказал, что «никто тут с уважением не относится» к Скабеевой.

В том же месяце украинский журналист Вадим Комаров, избитый в городе Черкассы 4 мая, скончался в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

«С момента нападения Вадим был без сознания, находился в состоянии комы. Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты, — профессиональная деятельность Комарова», – написал он в фейсбуке.

По словам Томиленко, Комаров «был неудобным» для местных политиков и расследовал резонансные случаи коррупции. Вадим Комаров писал про «пьяный бунт» в Черкасской исправительной колонии №62, незаконное строительство и коррупцию в городском совете. В 2016 году на него уже было совершено покушение – Комарова пытались застрелить.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ на Украине Арлем Дезир вместе с посольством США в Киеве призвал расследовать убийство Комарова и обеспечить безопасность журналистов в стране.

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил, что на Украине до сих пор не раскрыты дела об убийстве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета, сообщает ФАН.

«На Украине вновь погиб журналист. <...> Привычная поступь украинской «демократии», – написал сенатор в своем твиттере.

В апреле 2015 года произошло одно из самых громких убийств журналистов – в Киеве во дворе собственного дома был застрелен известный своей «малоросской» политической позицией Олесь Бузина, выступавший в публикациях против украинского национализма, передает НСН.

В конце июля 2016 года в результате взрыва бомбы в автомобиле погиб известный в России и на Украине журналист Павел Шеремет. Национальная полиция Украины назвала основную версию причины убийства журналиста — его профессиональная деятельность.

По уровню свободы прессы Украина находится на 101 месте из 180 стран мира по версии организации «Репортеры без границ».