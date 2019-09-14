Хотели быть с Россией: Кравчук рассказал о событиях 1991 года

Украинцы в 1991 году хотели оставаться с Россией, заявил Кравчук

Жители Украины на референдуме 1991 года голосовали за большую независимость от Москвы в плане экономических и социальных решений, но хотели оставаться с Россией в составе одного государства, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук. Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев рассказал, что если бы он арестовал участников Беловежского соглашения, то могла бы начаться гражданская война.

Украинцы не хотели полной независимости от России, когда в 1991 году голосовали на референдуме за принятие «Акта провозглашения независимости Украины», они думали о большей степени свободы, но в рамках одного государства, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он детализировал, что, по мнению простых украинцев, речь в документе шла о расширенных свободах Украины от России в плане экономических и социальных решений, но почти никто из украинцев не хотел жить с Россией как две отдельных страны, передает ФАН.

«Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Первый президент СССР Михаил Горбачев ранее рассказывал, почему в 1991 году не арестовал участников Беловежского соглашения, а именно председателя правительства РСФСР Бориса Ельцина, председателя Верховного Совета Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

По словам Горбачева, он не знал, что планируют лидеры России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще.

«Я думаю, это пахло гражданской войной.

Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться», — сказал политик, добавив, что такой сценарий спровоцировал был «пожар по стране».

Кроме того, бывший советский лидер отметил, что хотел обойтись без крови.

«Я предпринял другое — я отдал власть. Я ушел сам, чтобы избежать кровопролития. И все. Вот они и начали руководить», — рассказал Горбачев.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что ни один пункт Беловежских соглашений не был выполнен, передает НСН.

«Эту тему перевирают, кто только хочет, тот и сочиняет. В позапрошлом году появились короткие сообщения о том, что все материалы Беловежской пущи утеряны, хотя каждый школьник знает, что рукописи не горят. Их засекретили, спрятали. Могу сказать, что ни одно из положений, которые были выработаны, которые я подписывал вместе с другими, не выполнено, осталось извращенным. Теперь каждый трактует то, что произошло в Беловежской пуще, на свой лад. Быть причастным к потоку лжи по поводу этих событий я не хочу», — сказал он.

По словам Фокина, СНГ могло бы стать вторым Евросоюзом, если бы Беловежские соглашения были выполнены.

«Все, что было задумано, должно было закончиться на мажорной ноте, а не на таком миноре. Все это предусматривало развитие ситуации совершенно по другому сценарию. То, что задумано, было на 90% использовано при создании Евросоюза», — подчеркнул политик.

8 декабря 1991 года в охотничьей усадьбе «Вискули» в Беловежской пуще на территории БССР были проведены совещания руководителей трех союзных республик — президента РСФСР Бориса Ельцина, президента Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

Были приняты решения о прекращении действия союзного договора 1922 года и об окончании деятельности государственных структур бывшего Союза,

подписан документ о создании СНГ.

В совещании также принимали участие госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, государственный советник РСФСР Сергей Шахрай, премьер-министр Украины Витольд Фокин и председатель Совета Министров Республики Беларусь Вячеслав Кебич.

Незадолго до принятия Беловежских соглашений наступил период так называемого «парада суверенитетов»: союзные и автономные республики одна за другой провозглашали о своей независимости, принимая соответствующую декларацию. Эти действия усугубляли экономическую ситуацию в СССР, нарушались связи между регионами и республиками.

Позже, 1 декабря, на Украине был проведен референдум, в результате которого большинство граждан выступили за независимость страны. 25 декабря президенту США Джорджу Бушу-старшему позвонил Михаил Горбачев. В беседе президент США пообещал «строить отношения с руководителями России и других республик с должным уважением и открытостью».

В тот же день Джордж Буш официально заявлял в прессе: «Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества».

Позже Кравчук в одном из интервью сообщил, что не жалеет о принятых тогда решениях. Бывший президент Украины отметил, что «речь о развале СССР не шла».

«Мы думали, как сделать так, чтобы под этими развалами не погибли люди. Скажу больше, если бы мы не подписали Беловежское соглашение, а применили другой вариант, то могла пролиться кровь», — заявил политик.