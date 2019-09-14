Хотели быть с Россией: Кравчук рассказал о событиях 1991 года

Украинцы не хотели полной независимости от России, когда в 1991 году голосовали на референдуме за принятие «Акта провозглашения независимости Украины», они думали о большей степени свободы, но в рамках одного государства, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Он детализировал, что, по мнению простых украинцев, речь в документе шла о расширенных свободах Украины от России в плане экономических и социальных решений, но почти никто из украинцев не хотел жить с Россией как две отдельных страны, передает ФАН.

«Я когда-то поинтересовался, а чего вы голосовали так активно, а они сказали: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией. А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще – мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», — приводит РИА «Новости» слова политика.

Первый президент СССР Михаил Горбачев ранее рассказывал, почему в 1991 году не арестовал участников Беловежского соглашения, а именно председателя правительства РСФСР Бориса Ельцина, председателя Верховного Совета Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

По словам Горбачева, он не знал, что планируют лидеры России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще.

«Я думаю, это пахло гражданской войной.

Это опасно. Это выглядело бы, что я вроде как для того, чтобы удержать власть, пошел на такое, хотя надо было демократическими путями добиваться», — сказал политик, добавив, что такой сценарий спровоцировал был «пожар по стране».

Кроме того, бывший советский лидер отметил, что хотел обойтись без крови.

«Я предпринял другое — я отдал власть. Я ушел сам, чтобы избежать кровопролития. И все. Вот они и начали руководить», — рассказал Горбачев.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что ни один пункт Беловежских соглашений не был выполнен, передает НСН.

«Эту тему перевирают, кто только хочет, тот и сочиняет. В позапрошлом году появились короткие сообщения о том, что все материалы Беловежской пущи утеряны, хотя каждый школьник знает, что рукописи не горят. Их засекретили, спрятали. Могу сказать, что ни одно из положений, которые были выработаны, которые я подписывал вместе с другими, не выполнено, осталось извращенным. Теперь каждый трактует то, что произошло в Беловежской пуще, на свой лад. Быть причастным к потоку лжи по поводу этих событий я не хочу», — сказал он.

По словам Фокина, СНГ могло бы стать вторым Евросоюзом, если бы Беловежские соглашения были выполнены.

«Все, что было задумано, должно было закончиться на мажорной ноте, а не на таком миноре. Все это предусматривало развитие ситуации совершенно по другому сценарию. То, что задумано, было на 90% использовано при создании Евросоюза», — подчеркнул политик.

8 декабря 1991 года в охотничьей усадьбе «Вискули» в Беловежской пуще на территории БССР были проведены совещания руководителей трех союзных республик — президента РСФСР Бориса Ельцина, президента Украины Леонида Кравчука и председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

Были приняты решения о прекращении действия союзного договора 1922 года и об окончании деятельности государственных структур бывшего Союза,

подписан документ о создании СНГ.

В совещании также принимали участие госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис, государственный советник РСФСР Сергей Шахрай, премьер-министр Украины Витольд Фокин и председатель Совета Министров Республики Беларусь Вячеслав Кебич.

Незадолго до принятия Беловежских соглашений наступил период так называемого «парада суверенитетов»: союзные и автономные республики одна за другой провозглашали о своей независимости, принимая соответствующую декларацию. Эти действия усугубляли экономическую ситуацию в СССР, нарушались связи между регионами и республиками.

Позже, 1 декабря, на Украине был проведен референдум, в результате которого большинство граждан выступили за независимость страны. 25 декабря президенту США Джорджу Бушу-старшему позвонил Михаил Горбачев. В беседе президент США пообещал «строить отношения с руководителями России и других республик с должным уважением и открытостью».

В тот же день Джордж Буш официально заявлял в прессе: «Соединенные Штаты приветствуют и поддерживают исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества».

Позже Кравчук в одном из интервью сообщил, что не жалеет о принятых тогда решениях. Бывший президент Украины отметил, что «речь о развале СССР не шла».

«Мы думали, как сделать так, чтобы под этими развалами не погибли люди. Скажу больше, если бы мы не подписали Беловежское соглашение, а применили другой вариант, то могла пролиться кровь», — заявил политик.