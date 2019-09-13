«Сажает детей в клетки»: как демократы унижали Трампа

Третий раунд дебатов среди представителей Демократической партии США, желающих побороться за президентский пост с Дональдом Трампом в 2020 году, прошел в Хьюстоне, штат Техас. В дискуссии приняли участие десять кандидатов-демократов. Впервые на одной сцене выступили лидеры предвыборной гонки: бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Эксперты прогнозировали ожесточенную дискуссию между ними, однако их прогнозы оправдались лишь частично. Взаимными «атаками» обменивались только Байден и Сандерс, да и то основная часть их спора пришлась на первые полчаса прений, а именно на обсуждение проблем нынешней системы здравоохранения США.

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Бывший вице-президент, который работал в администрации экс-президент США Барака Обамы, активно поддерживает программу медицинского страхования Obamacare — закон обязывает всех американцев покупать медстраховку, а взамен обещает субсидии малоимущим.

Сандерс, как один из флагманов прогрессивной идеологии, против системы, введенной при Обаме. Он выступает за реформу Medicare for All («Медицинское страхование для всех»), суть которой заключается в предоставлении абсолютно всем американцам доступа к государственной медицинской помощи. Сенатор является автором инициативы. Начиная со второго раунда дебатов, он повторял полюбившуюся публике фразу: «Я написал этот чертов законопроект».

Спор между Байденом и Сандерсом был тупиковым изначально, так как предложения абсолютно разные, а каждый кандидат просто отстаивал свою точку зрения. Однако интересным моментом стал тот факт, что остальные претенденты скептически отнеслись к обоим предложениям.

К слову, в ходе теледебатов демократов часто звучала критика в адрес некоторых решений Обамы, который при этом пользуется большим уважением в Демократической партии — и именно его обычно ставят в пример Трампу. В частности, кандидаты неоднозначно оценили инициативу экс-президента по депортации миллионов мигрантов.

Во время обсуждения данной проблемы большинство упреков было обращено в сторону Байдена, который не остановил Обаму, будучи вице-президентом. Сам же кандидат уклончиво отвечал на вопросы относительно депортации мигрантов и активно переводил разговор в сторону Трампа, обвиняя американского лидера в жесткой иммиграционной политике и содержании «детей в клетках на границе». Байден также ушел от прямого вопроса, было ли решение Обамы о депортации мигрантов ошибкой.

Байден, Сандерс и Уоррен были не единственными участниками техасских дебатов. В прениях участвовали сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, экс-министр администрации Обамы Джулиан Кастро, мэр Саут-Бенда, штат Индиана, Пит Буттиджич, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар и предприниматель Эндрю Янг.

Претенденты на пост «главного противника» Трампа в 2020 году в ходе прений обсудили основные моменты внутренней и внешней политики США. В частности, в контексте массовых расстрелов поднималась проблема с расизмом в США.

Большинство кандидатов согласились, что случаи нападений и убийств на почве расизма и других проявлений ненависти участились в США из-за политики Трампа. К примеру, О'Рурк заявил, что в Белом доме находится человек, который разделяет убеждение о превосходстве белой расы.

«Он представляет смертельную угрозу для всего цветного населения этой страны», — подчеркнул кандидат.

Его заявление поддержал Кастро. По его словам, Трамп вдохновил одного националиста, который расстрелял людей в Эль-Пасо, в результате инцидента погибли 22 человека.

«Несколько недель назад мужчина, вдохновленный нынешним президентом, провел 10 часов в дороге, чтобы убить людей, которые выглядят, как я и как моя семья», — отметил Кастро.

Массовые расстрелы также привели кандидатов к обсуждению вопроса контроля над оружием, и здесь мнения участников разделились. Основной спор возник между Байденом и Харрис. Сенатор от штата Калифорния пообещала ввести запрет на торговлю автоматическим оружием в США в первые 100 дней своего президентства. В свою очередь, Байден заявил, что для такого распоряжения у главы государства «нет конституционных полномочий».

«Какие-то шаги можно предпринять, но некоторые меры ввести не получится», — указал бывший вице-президент.

Харрис же не согласилась с его точкой зрения и призвала Байдена публично заявить о том, что меры для решения этой проблемы возможны. Однако бывший вице-президент проигнорировал выпад сенатора.

К слову, одной из особенностей третьего раунда дебатов является отсутствие комментариев со стороны Трампа. Дело в том, что президент США отправился в Балтимор для встречи со своими сторонниками. Перед вылетом он заявил, что не сможет посмотреть дебаты демократов.

«У вас есть три человека, которые ведут, я думаю, что эти три человека собираются довести дело до конца», — отметил Трамп, намекая на Байдена, Сандерса и Уоррен.

Он также подчеркнул, что с уважением относится ко всем кандидатам, которые приняли участие в дебатах.