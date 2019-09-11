«Болтон зазвездился»: почему Трамп сменил советника

— Чем, на ваш взгляды, вызвана отставка Джона Болтона с поста советника президента США по национальной безопасности?

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— Джон Болтон задержался достаточно долго — почти полтора года. Это уже солидный срок. Сейчас он будет надувать щеки и говорить, что не ему дали пинка, а он сам дал себе пинка.

Есть совершенно неправильное, с моей точки зрения, представление о Дональде Трампе, что он непредсказуемый человек и президент, якобы никто не знает, что он будет делать завтра. Это абсолютно неверное представление.

Более предсказуемого американского президента, чем Трамп, я давно не видел. Он значительно более предсказуемый, чем тот же Барак Обама. Какие задачи он поставил перед собой во время избирательной кампании — за что его избрали, он их реализует и делает это достаточно прагматично.

Он окружает себя людьми с разными взглядами, очевидно, что Болтон был не человеком его взглядов. Болтон — ястреб и человек войны.

Я за Болтоном слежу уже лет 20, с того времени, когда он еще никем не был. Он юрист, и известен благодаря одной своей статье, в которой утверждает, что международное право ни в коем случае нельзя рассматривать как право. В отличие от других американских политиков, которые в любом случае прагматичны и реализуют какие-либо задачи исходя из национальный интересов, прикрываясь словами про международное право, Болтон с самого начала говорил: «Какое международное право, где международное право, почему мы должны ему следовать, какое такое право других стран на суверенитет, какое такое право других стран на невмешательство в их дела со стороны других государств».

Болтон считает, что если это хорошо для США, то, значит, можно просто не обращать внимания на само понятие международного права. Собственно, этим он и прославился, почему его так полюбил бывший президент США Джордж Буш-младший.

Болтона назначили для того, чтобы он выступал в противовес [госсекретарю Майку] Помпео. Госсекретарь будет высказывать одну точку зрения в отношении России, а Болтон – другую. Трамп же будет решать, какая из них, с его точки зрения, более целесообразна в интересах Америки. В этом смысле Болтон — человек с принципами, которые он отстаивал, именно из-за этого он находился на своем посту почти полтора года.

Трамп понял, что все те инициативы, что предлагал Болтон, связаны с войной, — бомбить Венесуэлу, бомбить КНДР, бомбить Иран.

Болтон «зазвездился», переиграл в роли ястреба, подставлял собственного президента в течение долгого времени. Помпео же человек без убеждений, он такой флюгер — колеблется вместе с движением ветра. Конфликт между Помпео и Болтоном был очевидным. Тем не менее, единственный человек, который определяет политику США — это сам президент США

— Болтон – уже третий человек на должности советника Трампа по нацбезопасности, который продержался все же относительно недолго. С чем это может быть связано?

— Трамп приглашает каких-то людей, смотрит на них, если они ему не симпатичны, не работают, он их меняет.

— Как менялась политика Белого дома за время Болтона в администрации? Что он привнес?

— Фамилия Болтона звучит как русское слово «болтовня» — он человек, который ни за что не отвечает. При этом советника по национальной безопасности назначает именно президент, он даже не проходит процедуру утверждения в сенате. Болтон был независимым советником в том смысле, что от него ничего не зависело.

Он делал какие-то заявления, писал какие-то бумаги Трампу, которые в конечном счете сводились к тому, что кто не с нами, тот против нас, надо их разбомбить, когда разбомбим они будут за нас и если они будут снова против нас — опять разбомбим.

Для Трампа же военные методы решения споров крайне неприемлемы. Он делает жесткие заявления, посылает армаду к КНДР, но в конечном итоге пытается избежать военного конфликта. А вот у Болтона другая позиция, Трамп терпел-терпел, да не вытерпел.

Однако американская внешняя политика прагматична, не все зависит от президента, ее также формирует и конгресс. Речь идет о тех же санкциях, которые законодатели протолкнули через Трампа. Внешняя политика США достаточно последовательна, у Трампа есть конкретные вопросы к Китаю, который не представляет угрозу, но является большим соперником США в экономике. При Трампе Америка никого еще не разбомбила, были какие-то мелкие событии в Афганистане и Сирии, которые не принимались на уровне президента. В то же время тот же Обама за время своего президентства бомбил семь стран. Поэтому я считаю, что когда Болтон что-то советовал Трампу, президент США думал, что этого лучше не делать.

— Связан ли уход Болтона со смягчением позиции Трампа по вопросам Ирана, Афганистана, Венесуэлы, Сирии? Означает ли это отход администрации США от «радикальных действий»?

— Я думаю, что все будет зависеть от преемника Болтона, он не устраивал Трампа, это уже факт.

Что предлагал Болтон, мы знаем, он сейчас отправлен в отставку — значит, Трампа это не устраивало.

Кого Трамп сейчас назначит, — это вопрос, но ничего драматического не произошло. Трамп легко расстается с людьми и те люди, которые будут приходить работать в администрацию должны это знать.

— А кто, с вашей точки зрения, может заменить Болтона?

— Там есть 10 человек, о них говорит CNN. Также Линдси Грэм о них вчера говорил, он предлагает трех человек. Сразу должен сказать, что для Трампа CNN — это «фейк-ньюз», люди, которых президент США ненавидит. Когда они что-то предлагают или прогнозируют, для Трампа это некая черная метка. Если CNN прогнозирует, то их Трамп точно не назначит. Линдси Грэм же — мощный сенатор-республиканец, когда он что-то прогнозирует, он делает это как представитель партийного аппарата.

А Трамп ненавидит партийный аппарат. Когда он избирался, он воевал не только с демократами, но и против собственной партии, которая кого только не продвигала вместо него. Поэтому когда представитель партийного аппарата Линдси Грэм кого-то прогнозирует, это в большей степени является лоббированием, подсказкой, кого следует назначить.

Грэм предлагает Трампу назначить советника по нацбезопасности вице-президента США Майка Пенса. Пенс такой смотрящий за Трампом от партаппарата, помните в русской литературе такой дядька при молодом барине. Советником Пенса является Кит Келлог — это подсказка Трампу, что есть такой человек, отставной генерал, который может пригодится. Еще один кандидат — это Роб Блэр, советник по нацбезопасности исполняющего обязанности начальника штаба Мика Малвани.

Тех, кого рекомендует CNN, можно сразу отправить на помойку. Но есть еще один человек, вполне прогнозируемый, возможный преемник Маккамастера — человек, который работал в Москве, — Стивен Биган.

В настоящий момент Биган является спецпредставителем США по Северной Корее, а тема КНДР близка Трампу, следовательно, абы кого он не назначил. Биган республиканец, он возглавлял московский офис международного республиканского института с 1992 по 1994 год. Окончил университет в штате Мичиган, специализация политолога, учил русский язык, 1963 года рождения.

До сих пор проходит информация, что Биган может стать послом России в США. Но если он опроверг, то, с одной стороны, он поторопился, а с другой, пост Болтона ему более интересен.

У него очень хорошая политическая карьера, а также и бизнес карьера. У него также сохраняются контакты с Россией.

Главное, что кто бы не прогнозировался, основное решение будет принимать Трамп.

— Болтон активно работал по России. Что ждет отношения двух стран?

— Отношения между нашими странами изменятся, оптимистично прогнозируя, после переизбрания Трампа. Сейчас он не будет дразнить гусей в лице своих оппонентов, чтобы они в ходе уже начавшейся предвыборной кампании не ставили ему в укор, что он марионетка Кремля.

То есть он может делать какие-то заявления, как включение России в состав «большой семерки». Но это сугубо прагматическое заявление, с кем еще Трампу разговаривать в этой «большой семерке»?