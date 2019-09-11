«Вклад Европы»: Меркель больше не считает США защитником Европы

Соединенные Штаты Америки больше не будут автоматически защищать Европу. Для обеспечения собственной безопасности европейским странам теперь предстоит приложить больше усилий, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

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На дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год она обратила внимание на то, что США являются сверхдержавой «как в военном, так и экономическом отношении».

«Европа связана ценностями с этой сверхдержавой, несмотря на все различия во мнениях. Существует много общего, но больше нет автоматизма в том, что они, как во время холодной войны, будут играть роль защитника Европы», — приводит ее слова ТАСС.

Для защиты, уверена канцлер ФРГ, «нужен более значительный вклад Европы».

В то же время канцлер подчеркнула, что «дебаты проходят во времена серьезных изменений и смещения сил в мире».

Между тем в эфире НСН немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что намерение Меркель отказаться от поддержки США расколет Европу. В частности, по мнению политолога, против идеи немецкого канцлера выступят жители Польши и Прибалтики. «Им на ЕС наплевать, они вошли в него через дверь НАТО и считают, что Америка будет их защищать», — уверен собеседник агентства.

По словам эксперта, если Вашингтон откажется выступать защитником для Европы, то многие европейские государства будут этим шокированы.

«Если США завтра объявят о том, что не будут защищать Европу так, как раньше, и где-то ослабят и даже распустят НАТО, это для многих будет шок. Европа потеряет свою послевоенную идентичность», — отметил Рар. В этом случае, по его словам, европейским странам придется «восстанавливать нормальные отношения с Россией как с атомной державой, которая находится на территории самой Европы».

В то же время собеседник агентства выразил мнение, что Меркель сама не верит в то, что предложила. «Вся политика Германии последних 70 лет, вся политика безопасности строилась на том, что Германия занималась раскруткой своей экономики, а в вопросах безопасности полагалась на Америку», — констатировал политолог, добавив, что «западные немцы» просто «не могут жить» без американской защиты.

Тем временем исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO, политолог Станислав Бышок в комментарии ФАН заявил, что Европа может отказаться от поддержки США, поскольку Россия не представляет угрозы для европейской стороны. По его мнению, заявление немецкого канцлера связано с тем, что лидеры европейских держав недовольны действиями американского президента Дональда Трампа.

«Но сказать, что Европа находится не под защитой США, достаточно просто, потому что, когда она находилась под защитой Вашингтона, то это было время холодной войны. Сейчас, когда со стороны России никакой военной угрозы для Европы нет, то можно смело отказываться от братской помощи США», — сказал Бышок ФАН.

Эксперт также добавил, что Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон уже давно хотят создать «европейскую армию». «Однако необходимость ее создания диктуется некоторыми сложностями, которые есть между США и Европой», — сказал политолог.

При этом спикер отметил, что армия Североатлантического альянса никак не защищает Европу.

«Сейчас основная опасность Европы идет от террористов, которых не победить армии, т. к. они работают как одиночки или в составе небольших групп. Ни одно государство не представляет угрозу Европе в целом или каким-то отдельным странам», — уверен Бышок.

На протяжении уже долгого времени американские власти требуют, чтобы Германия тратила на обеспечение обороны не менее 2% от ВВП. Однако немецкая сторона не готова к этому. По словам Ангелы Меркель, страна будет увеличивать расходы, но постепенно — в течение 10 лет. Так, к 2025 году они должны увеличиться до 1,5% от ВВП. В следующем году, по данным ТАСС, Германия потратит на оборону примерно 1,2% от ВВП.