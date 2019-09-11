Провальный рейтинг: почему Трамп теряет Америку

Почти 50 тыс. работники завода General Motors вышли на забастовку в Детройте. Протесты из-за спора по заключению нового четырехлетнего контракта охватили 55 объектов предприятия, сообщает Associated Press.

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До этого профсоюзы обратились к более чем 46 тыс. сотрудников на 31 заводе компании с призывом покинуть рабочее место или же отказаться от выполнения своих рабочих обязанностей до дальнейших указаний. Забастовка уже стала предметом политических конфликтов — в то время как президент США Трамп обратился к профсоюзам с призывом «совершить сделку», демократы поддерживают бастующих.

Эпизод является очередным свидетельством тревожных ожиданий американской общественности по поводу возможного ухудшения состояния экономики США. И это уже сказалось на рейтинге Трампа: как показывают последние опросы, он упал на 6% — до 38%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, выполненного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

В настоящее время политику американского лидера не поддерживают уже 56% американцев — против 53% в июле.

Одна из главных причин такого падения — опасения по поводу торговой войны с Китаем, которая была развязана США посредством введения пошлин на китайские товары. Как оказалось, несмотря на то что поначалу американцы одобряли эти меры, сейчас их поддерживают 35% граждан США, не одобряют 56%.

60% респондентов при этом считают, что в 2019 году может начаться рецессия в экономике. «В ноябре 2007 года, в преддверии «великой рецессии», данное мнение высказывали 69% опрошенных», — отмечается в опросе.

При этом Трамп, по сравнению со своим предшественником Бараком Обамой, получает гораздо больше критики, чем положительных отзывов относительно своей экономической политики. По мнению 43% респондентов, торговая и экономическая политика президента США увеличивает вероятность рецессии в следующем году. Лишь 16% американцев считают, что это не так.

Как отмечает американский политико-экономический портал FiveThirtyEight, рейтинг Трампа сегодня приблизился к его же рейтингу во время приостановки работы правительства в январе 2018 года.

Трамп — «первый президент США, который никогда не получал одобрения большинства», говорят авторы рейтинга.

«Это экономика, глупец!»

Трамп, для которого в будущем году завершится первый президентский срок, неоднократно заявлял о своих экономических успехах. Известно, что именно хорошее состояние экономики более всего важно для американского избирателя. В свое время именно с акцентом на это выиграл кампанию президент-демократ Билл Клинтон, обошедший республиканца Джорджа Буша-старшего. Последний пользовался уважением как победитель в войне в Заливе 1991 года, но проигрывал по экономическим показателям. Популярным лозунгом кампании Клинтона в то время стал девиз «Это экономика, глупец!»

Между тем Трамп отказывается воспринимать последние социологические данные и называет опрос «худшим и самым неточным» с 2016 года. По его словам, речь идет об исследованиях, которые проводились перед его победой на президентских выборах.

«Это фальшивый опрос двух очень плохих и опасных СМИ. Ужасно!» — написал глава Белого дома в твиттере.

Трамп не раз обвинял СМИ в «попытке форсировать рецессию». По его мнению, об этом свидетельствуют многочисленные материалы прессы об ухудшении положения экономики США.

«Экономика США сильна и хороша, наши дела идут гораздо лучше, чем в других странах мира», — уверен президент.

При этом он утверждает, что «фейковые СМИ» и представители Демократической партии «работают сверхурочно, чтобы убедить людей в приближении рецессии». По его словам, демократы используют это для своих предвыборных кампаний.

«Но это не сработает, потому что я всегда нахожу способ победить, особенно для людей! У величайшего политического движения в истории нашей страны будет еще одна большая победа в 2020 году!» — добавил Трамп.

Говоря о проблемах американской экономики, он заявил, что Федеральная резервная система страны отказывается снижать базовую процентную ставку для поддержки роста экономики. По мнению Трампа, снижение ставки на 0,25 процентных пункта недостаточно.

«Рынок хотел услышать от [главы Федеральной резервной системы] Джея Пауэлла и Федерального резерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира», — сказал Трамп, добавив, что он все равно в выигрыше, хотя и не получает большой помощи от ФРС.

Резкое падение рейтинга Трампа идет на пользу его потенциальным соперникам на президентских выборах 2020 года. Согласно результатам опросов Univision News-University of Houston, наиболее вероятный конкурент действующего президента США от демократов — Джо Байден — опережает Трампа на 8%.

Байден лидирует среди представителей Демократической партии, его ближайшие соперники — сенатор от Вермонта Берни Сандерс и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен.

При этом, согласно опросу, демократов поддерживает большинство латиноамериканцев и афроамериканцев, имеющих право голоса на выборах. Трампа же, в основном, поддерживают белые американцы без высшего образования. Однако у обеих сторон еще есть время до выборов, чтобы заручиться поддержкой разных групп избирателей.