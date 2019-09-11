За фейки ответил: Захарова обвинила Болтона во лжи

Бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон ложно обвинил Россию и другие страны в распространении дезинформации о разногласиях в окружении президента страны. Таким образом, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, Болтон пытался скрыть истинное положение дел.

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«В начале июня текущего года, выступая на форуме, организованном изданием The Wall Street Journal, помощник президента США Джон Болтон заявил, что ряд государств, в том числе Россия, пытаются распространить ложную информацию о разногласиях в администрации Дональда Трампа», — написала Захарова в своем фейсбуке.

При этом дипломат привела прямую цитату Болтона: «У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай решили — и вы можете отчетливо это видеть — предпринять попытки распространять дезинформацию об администрации США; о том, что президент и его советники спорят между собой, и о других подобных вещах».

Затем Захарова обратила внимание на то, что спустя три месяца, 10 сентября, президент США Дональд Трамп уволил своего советника.

«У меня вопрос: кто первым должен извиниться за этот конкретный фейк? Издание WSJ, которое организовало очередной слет геополитических фантазеров, агрессивно продвигающих дезинформацию, и соответственно стало инструментом пропаганды?» — задалась вопросом представитель внешнеполитического ведомства.

Среди тех, кого она призывает принести извинения российской стороне, Захарова назвала также «агентство Bloomberg, которое активно цитировало этот фейк Болтона без какой-либо проверки фактов» и самого бывшего помощника Трампа, «который не только придумал фейк о России, обвинив ее в распространении ложной информации, но и скрыл истинное положение дел в США».

«Ответ очевиден: все. Потому что пора», — заключила Мария Захарова.

Накануне американский глава написал в своем твиттере, что отказался от «услуг» советника. «Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я решительно не соглашался со многими его предложениями, как и другие в администрации, и поэтому я попросил Джона об отставке, которая была дана мне сегодня утром», — сообщил Трамп.

При этом он выразил благодарность «Джону за его службу» и пообещал назначить нового советника по национальной безопасности на следующей неделе.

Информацию об увольнении высокопоставленного чиновника подтвердил и госсекретарь США Майкл Помпео. «Вчера вечером президент сказал Болтону, чтобы он подал заявление об отставке, и, как я понимаю, оно было получено сегодня утром», — сказал Помпео 10 сентября, добавив, что глава государства «вправе иметь такую команду, какую хочет».

«В ней должны быть люди, которым он доверяет и которых ценит, чьи усилия и рекомендации помогают ему проводить внешнюю политику США. Когда он принимает подобное решение, он полностью вправе это делать», — приводит слова Помпео ТАСС. Американский госсекретарь также добавил, что он вместе с министром финансов США Стивеном Мнучином «как члены администрации» стараются помогать Трампу каждый день.

Помпео также отметил, что ранее в администрации президента США действительно были вопросы, по которым мнения приближенных главы государства не сходились.

«Я знаю, что все об этом говорили достаточно долгое время. Конечно, были вопросы, по которым у нас с Болтоном расходились взгляды относительно того, как нам стоит действовать», — так он прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что отношения между приближенными президента США в последнее время обострились.

Тем временем в Совете Федерации отметили, что Болтон не старался нормализовать отношения США и России. Такое мнение выразил сенатор Франц Клинцевич, передает ФАН.

«Занимая один из ключевых постов в американской администрации в течение почти полутора лет, Болтон ничего не сделал для нормализации отношений с Россией. Он запомнится разве что абсурдными обвинениями нашей страны в краже американских технологий для создания гиперзвукового оружия, заключении военных контрактов с Венесуэлой», — сказал он.

Клинцевич добавил, что остается лишь гадать, почему Дональд Трамп в 2018 году согласился сделать Болтона своим советником — при том, что президент знал о его взглядах.