«Вы больше не нужны»: кто заменит Болтона на посту советника Трампа

Президент США Дональд Трамп в привычной ему манере — через твиттер — сообщил, что отправил в отставку с поста советника по нацбезопасности Джона Болтона.

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«Его услуги в Белом доме более не нужны. Я категорически не согласен со многими его предложениями, как и другие сотрудники моей администрации», — сообщил Трамп.

Наиболее вероятным кандидатом на замену Болтону американские СМИ называют спецпредставителя Вашингтона по Северной Корее Стивена Бигана. Ранее чиновника прочили на должность посла США в России взамен уходящего с поста Джона Хантсмана, но тот должность не принял.

«Я хотел бы развеять любые слухи о том, что оставлю нынешний пост, чтобы занять должность посла за рубежом. Я не буду занимать дипломатическую должность в Российской Федерации», — сказал Биган журналистам в Сеуле.

До того как начать заниматься проблемами КНДР, Биган работал в аппарате Совета национальной безопасности. В свое время в университете Мичигана, где, к слову, он изучал русский язык, получил степень по политологии. В середине 1990-х годов он жил в России, где возглавлял отделение Республиканского национального института. Кроме того, он входил в совет директоров компании «Форд-Соллерс» — совместного российского-американского предприятия.

В числе других кандидатов на замену называют еще четыре кандидата, среди которых — работавший главой администрации Болтона Фред Флейтс, отставной генерал Кит Келлогг, некоторое время исполнявший обязанности советника по нацбезопасности. У Келлога большой послужной список: он воевал во Вьетнаме, награжден высокими орденами, а также учувствовал в первой войне в Заливе в 1991 году. При этом он считается лояльным Трампу политиком.

Еще один кандидат в советники по национальной безопасности — Джек Кин, отставной генерал, который часто выступает на любимом телеканале Трампа — Fox News — как военный аналитик.

Кроме этого, как пишет The New York Times, на должность рассматриваются Роберт Блэйр, Мик Малвейни, а также Роберт О'Брайан.

О'Брайан, юрист по профессии, работал в Госдепартаменте еще во времена Джорджа Буша-младшего, а в 2017 году рассматривался на пост главкома ВМС США, а затем назначен спецпредставителем президента по освобождению заложников. Человек на этой должности занимается освобождением заложников и насильственно удерживаемых граждан США в зонах конфликтов.

Телеканал CNN также называет среди претендентов спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука. Он известен хорошими отношениями с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Кандидатура Хука будет не лишней, если Трамп готов идти на диалог с Ираном, против чего, к слову, активно возражал Болтон.

По мнению наблюдателей, бывшие военные чины имеют преимущество, так как сам Трамп питает слабость к людям в военной форме. Этим отчасти объясняется его выбор генерала Майкла Флинна, а затем генерала Герберта Макмастера на роль своих советников по нацбезопасности.

Вот характерный эпизод выбора Трампом советника по национальной безопасности, который приводит в своей книге «Трамп: Страх в Белом доме» журналист Боб Вудвордт. «Последний совет: «Приходите в военной форме». Макмастер носил костюм. «Говорю вам, приходите в форме», — повторил [помощник Трампа Стивен] Бэннон. «Я обзвонил знакомых, — ответил Макмастер , — и они говорят, что это неуместно, поскольку я подал рапорт об отставке» <…> «Я пригласил вас сюда потому, что вы находитесь на действительной военной службе», — напомнил ему Бэннон».

Вероятнее всего, к выбору нового советника по национальной безопасности Трамп подойдет тщательным образом. Известно, что это одна из самых важных должностей в Белом доме, так как советник имеет прямой доступ к президенту. В свое время советниками президентов США по нацбезопасности были такие крупные мировые интеллектуалы, как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский.

При этом знающие Трампа представители истеблишмента считают, что президент вряд ли будет терпеть рядом с собой слишком самостоятельные фигуры. К тому же, стоит отметить, что быть советником по нацбезопасности — тяжелое бремя: в этой должности заложена определенная конфликтность. Как отмечал ранее в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Atlantic Council в Вашингтоне, советник по нацбезопасности часто конфликтует с госсекретарем, так как оба пытаются донести свое видение внешнеполитических проблем до президента.