«Пиаровская игра»: зачем Зеленскому закон об импичменте?

Верховная рада Украины 10 сентября приняла законопроект об импичменте президента.

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Инициатива предусматривает порядок отставки главы государства через процедуру импичмента. Согласно законопроекту, президенту может грозить отставка в случае, если он совершил государственную измену или же другое деяние преступного характера.

Чтобы начать процедуру импичмента, большинство народных депутатов от конституционного состава Рады (226 парламентариев) должны подписать соответствующее письменное представление. Подписи парламентариев не отзываются.

Затем Верховная рада должна большинством голосов поддержать включение вопроса о запуске процедуры импичмента в повестку дня сессии как безотлагательного.

После этого парламент Украины должен приступить к созданию временной следственной комиссии (ВСК), которая и проведет расследование действий президента и определит факт и обстоятельства совершения им преступления. В состав ВСК входят депутаты по пропорциональному принципу, специальный прокурор и специальные следователи.

«Кандидатуру специального прокурора в состав специальной временной следственной комиссии вносят инициаторы рассмотрения вопроса об импичменте», — отмечается в документе. Специальных следователей предлагают парламентские фракции и группы.

Заседания Верховной рады должны быть открытыми, кроме тех, на которых оглашается информация, составляющая государственную тайну.

По завершении расследования дело переходит в Конституционный и Верховный суды, которые рассматривают его и определяют наличие или же отсутствие нарушений в процессе, а также выносят постановление о виновности или невиновности президента.

Если вина главы государства была доказана, то депутаты Рады могут вынести решение о его отставке. В парламенте проводится тайное голосование по каждому пункту обвинения: «Постановление считается принятым, если за него проголосовало не менее 3/4 народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной рады».

Если парламент не примет постановление об импичменте, спикер Рады должен принести извинения президенту от имени всего законодательного органа.

Законопроект также предусматривает и механизм защиты для главы государства, в отношении которого запущена процедура импичмента. В частности, он может назначить не более пяти защитников. По требованию защитников или же обвинителей парламент может заслушать свидетелей, экспертов, рассмотреть доказательства. Иными словами, процедура импичмента выглядит как судебное разбирательство.

Президент также может покинуть пост по собственному желанию, в таком случае процедура импичмента будет прекращена, как и дела в Конституционном и Верховном судах.

В ходе заседания за документ проголосовали 337 депутатов, после чего спикер парламента Дмитрий Разумков сразу же вынес на голосование вопрос о принятии закона в целом по сокращенной процедуре. Однако далеко не все согласились с действиями спикера.

Против немедленного голосования высказались депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко и член «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич, который посоветовал Разумкову «не ломать парламент через колено». Кроме того, сопредседатель депутатской группы «За будущее» Виктор Бондарь заявил, что спикер Верховной рады не дает парламентариям, не входящим в большинство, времени для ознакомления с текстом документа.

Тем не менее, Дмитрий Разумков проигнорировал критику со стороны оппонентов и их требования и вынес вопрос на голосование. Он также заявил, что законопроект не требует доработок.

Законопроект поддержали 244 депутата — все члены «Слуги народа» и один внефракционный депутат. Представители остальных сил в парламенте не стали голосовать «за».

Этот инцидент стал одним из ярких примеров нового расклада в парламенте Украины. Однако остальные партии не намерены, судя по всему, становиться символическими фигурами. Как сообщают украинские издания, после заседания представители фракций направились в кабинет к Разумкову, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.

Член партии «Европейская солидарность» Виктория Сюмар в своем фейсбуке сообщила, что все депутаты, кроме представителей «Слуги народа», готовы покинуть зал.

«Ожидаемая история. Попытки поломать регламент и Раду путем голосования всего сразу в целом привело к тому, что все фракции, кроме правящей, готовы покинуть зал. Легализировать шабаш никто не хочет. Если так будет дальше, в зале останется одна фракция, и будет штамповать то, на основании чего жить всем нам», — подчеркнула она.

Принятие закона об импичменте — одно из ключевых обещаний Владимира Зеленского, наряду с отменой депутатской неприкосновенности. Этот законопроект он вносил в Раду еще в мае, однако предыдущий состав парламента игнорировал все инициативы президента.

До принятия законопроекта механизм импичмента, прописанный в конституции Украины, был практически неосуществим.

«Было положение в конституции, но его надо было дооформить техническими деталями. Например, как создается ВСК (временная следственная комиссия — «Газета.Ru») которая будет разбираться и доказывать, что президент нарушил закон. Надо было это прописать. Как и сколько голосов нужно для того, чтобы начать процедуру в конституции, — записано. Но кто должен ее инициировать? надо было это прописать, вот это прописано в новом законе, который в общем заканчивает закрывает технически эти процедурные моменты, которых не доставало в самой конституции», — отмечает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом в ходе сегодняшнего заседания депутат от партии «Европейская солидарность» и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что закон об импичменте уже был принят и подписан.

В июне Парубий как спикер парламента подписал депутатский законопроект об импичменте. Инициатива была направлена как раз на регулирование работы временных следственных комиссий. Документ дополнял соответствующее положение в конституции, однако Владимир Зеленский не подписал его. Вместо этого президент внес свою инициативу, которая сегодня и была принята Радой.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в ходе заседания, что принятый закон во многом дублирует предыдущий. Однако в этой версии отсутствуют необходимые для парламента механизмы.

«Но это все пиаровская игра. Хорошо, конечно, что есть закон. Но он сегодняшней жизни никак не меняет, да и вообще никакой. В конституции написано — три четверти (голосов, необходимых для вынесения постановления об импичменте — «Газета.Ru»). Три четверти даже у Порошенко не нашлось бы. Или у другого президента, полностью провалившего свои функции и нарушившего 25 раз закон, все равно не нашлось бы три четверти, которые проголосовали бы за импичмент», — считает Михаил Погребинский.