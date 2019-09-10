Без мужа и опыта: Поклонская займется международными делами

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская переходит в комитет Госдумы по международным делам, говорится в постановлении нижней палаты парламента, опубликованном во вторник, 10 сентября.

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До этого Поклонская занимала пост зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. В комитете по международным делам она получит аналогичную должность.

Стоит отметить, что у Поклонской нет опыта в международной проблематике. Вся ее профессиональная карьера на Украине, где она жила ранее, была связана с органами прокуратуры.

При этом глава комитета Госдумы по международном делам Леонид Слуцкий положительно оценил решение Поклонской о переходе. По его словам, она, благодаря уровню своего профессионализма, сможет внести вклад в работу делегаций Госдумы на любой межпарламентской площадке.

«Что касается того, на каких площадках она будет работать, это решают фракции, которые формируют те или иные делегации Государственной думы для участия в международных парламентских структурах, будь то Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея православия», — заявил Слуцкий.

Слуцкий добавил, что Поклонская активно занимается темой возвращения детей граждан России, которые по разным причинам оказались в Сирии.

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов еще в конце июля заявил, что Поклонская желает работать в комитете по международным делам.

«Наталья Владимировна пояснила, что изначально у нее было желание работать по международной тематике», — сказал Неверов.

Поклонская известна своими консервативными взглядами и с большим уважением относится к последнему русскому монарху Николаю Второму. Благодаря своим громким заявлениям в прессе на различные темы она стала популярной персоной в СМИ.

Недавно политик рассталась со своим супругом, экс-руководителем аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьевым.

По ее словам, она и ее муж решили разойтись в мае. Уже тогда, как утверждает депутат, она намекала журналистам на изменения в личной жизни.

Депутат категорически отказалась называть причину разрыва с мужем. Она лишь отметила, что это было ее решение и подчеркнула, что ей нельзя управлять. Пара поженилась в августе 2018 года.

Перестановки коснулись не только Поклонской: кроме нее несколько депутатов перейдут на работу в другие комитеты Госдумы. Так, депутат Владимир Блоцкий из КПРФ перешел из комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в комитет по аграрным вопросам, а Абдулмажид Маграмов от фракции «Единая Россия» — из комитета по охране здоровья в комитет по международным делам. Зампред комитета — известный шахматист Анатолий Карпов решил перейти в комитет по делам национальностей.

Заявления о перестановках были сделаны в первый день вернувшейся с каникул Государственной думы. На нем также в первом чтении принят законопроект о штрафах за хранение данных россиян за рубежом.