Шпион в Кремле: Песков признал увольнение доносчика ЦРУ. LIVE

При этом в управделами президента России также прокомментировали историю «американского шпиона». По словам пресс-секретаря ведомства Елены Крыловой, Олег Смоленков никогда не был сотрудником управления.
По данным газеты The New York Times, ЦРУ якобы пыталось вывезти «американского шпиона» с территории России несколько раз. Впервые сотрудники спецслужб предложили своему информатору покинуть Москву в 2016 году. Причиной для вывоза шпиона стал интерес со стороны СМИ к «источникам ЦРУ в России». Однако информатор отказался от первого предложения ведомства, сославшись на семейные обстоятельства.
Между тем источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что в России якобы было возбуждено уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи. Однако в итоге следователи Следственного комитета России и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.
Опубликованная CNN история о «российском шпионе» является откровенным фейком, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Время «Штирлицев» безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшем «внутри российского руководства» в принципе не может быть речи», — написал сенатор в фейсбуке.
Сам Трамп же заявил, что ему ничего не известно об истории с «американским информатором» в России.
«Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает», — отметил президент США.
При этом официальный представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию CNN неточной.
«Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны», — заявила Брамелл.
По словам Пескова, Смоленков несколько лет назад был уволен внутренним распоряжением.
«Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей», — отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он также подчеркнул, что у Кремля нет вопросов к работе контрразведки из-за публикации CNN.
Впоследствии в СМИ появилась информация, что предполагаемым шпионом является некий Олег Смоленков, который якобы работал в посольстве России в США и аппарате российского правительства. При этом сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента, но был уволен.
Источники CNN утверждали, что «экстренная эвакуация» потребовалась из-за небрежного отношения президента США Дональда Трампа к секретным документам. В то же время телеканал NBC сообщил, что «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США.
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Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал о секретной операции спецслужб США по вывозу информатора из России. ЦРУ якобы эвакуировало своего шпиона из Москвы в 2017 году. Как утверждает телеканал, информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства».
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