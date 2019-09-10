Шпион в Кремле: Песков признал увольнение доносчика ЦРУ. LIVE

«Коммерсант» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

После публикации CNN статьи о том, что несколько лет назад американские спецслужбы якобы вывезли своего «информатора» из России, история обрастает все новыми подробностями. СМИ выразили предположение, что «шпионом» мог быть Олег Смоленков. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об увольнении Смоленкова, однако, по его словам, работа этого человека не предусматривала прямых контактов с президентом страны. За происходящим «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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18:33

При этом в управделами президента России также прокомментировали историю «американского шпиона». По словам пресс-секретаря ведомства Елены Крыловой, Олег Смоленков никогда не был сотрудником управления.

18:26

По данным газеты The New York Times, ЦРУ якобы пыталось вывезти «американского шпиона» с территории России несколько раз. Впервые сотрудники спецслужб предложили своему информатору покинуть Москву в 2016 году. Причиной для вывоза шпиона стал интерес со стороны СМИ к «источникам ЦРУ в России». Однако информатор отказался от первого предложения ведомства, сославшись на семейные обстоятельства.

18:14

Между тем источники газеты «Коммерсантъ» утверждают, что в России якобы было возбуждено уголовное дело по факту убийства Олега Смоленкова и членов его семьи. Однако в итоге следователи Следственного комитета России и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

18:05

Опубликованная CNN история о «российском шпионе» является откровенным фейком, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Время «Штирлицев» безвозвратно прошло, если оно когда-то существовало вообще, и ни о каком американском информаторе, работавшем «внутри российского руководства» в принципе не может быть речи», — написал сенатор в фейсбуке.

17:57

Сам Трамп же заявил, что ему ничего не известно об истории с «американским информатором» в России.

«Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает», — отметил президент США.

17:45

При этом официальный представитель ЦРУ Бриттани Брамелл назвала информацию CNN неточной.

«Вводящие в заблуждение спекуляции относительного того, что обращение президента с секретными данными, к которым он имеет доступ на ежедневной основе, стало причиной предполагаемой операции по вывозу агента, неточны», — заявила Брамелл.

17:35

По словам Пескова, Смоленков несколько лет назад был уволен внутренним распоряжением.

«Его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также подчеркнул, что у Кремля нет вопросов к работе контрразведки из-за публикации CNN.

17:30

Впоследствии в СМИ появилась информация, что предполагаемым шпионом является некий Олег Смоленков, который якобы работал в посольстве России в США и аппарате российского правительства. При этом сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Смоленков работал в администрации президента, но был уволен.

17:25

Источники CNN утверждали, что «экстренная эвакуация» потребовалась из-за небрежного отношения президента США Дональда Трампа к секретным документам. В то же время телеканал NBC сообщил, что «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США.

17:20

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники рассказал о секретной операции спецслужб США по вывозу информатора из России. ЦРУ якобы эвакуировало своего шпиона из Москвы в 2017 году. Как утверждает телеканал, информатор был «одним из самых высокопоставленных осведомителей под прикрытием, работавшим внутри российского руководства».

«Газета.Ru» разбирается в ситуации вокруг «американского шпиона» в режиме онлайн.