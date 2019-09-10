«Приезжайте и посмотрите»: дипломатов из США и ЕС позвали в Крым

Председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина обратилась с предложением к дипломатическим службам Европейского союза и США. Как сообщает ФАН, по ее словам, представителям западных держав стоит приехать в Крым и убедиться в прозрачности и демократичности выборов.

По мнению Гридчиной, не признавать выборы, на которых не присутствовали наблюдатели из этих стран, — это «странная позиция». Кроме того, она отметила, что уровень выборов в Крыму значительно превосходит уровень референдумов на Западе.

Посольство России в Лондоне в середине июля уже отмечало, что «Республика Крым открыта для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями». Кроме того, в российской дипмиссии подчеркнули, что Крым для иностранцев открыт «так же, как и любой другой российский регион».

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Проведение выборов в Крыму регулярно вызывает протест у западных государств и Украины. Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после государственного переворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

8 сентября 2019 года в Крыму проходили выборы в Государственный совет республики. Как сообщает НСН, на выборах в парламент Крыма «Единая Россия» получила более 54,7% голосов. На втором месте ЛДПР с 17%, на третьем КПРФ с 8,2%. Министерство иностранных дел Украины выразило резкий протест в связи с выборами — в Киеве назвали волеизъявление крымчан незаконным, а российские власти — «оккупационной администрацией».

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными», — добавили в украинском МИДе.

Член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди в ответ заявила, что подобные действия украинской стороны не улучшают отношения между двумя государствами.

«Угрозы украинского МИДа, не имеющего никакого отношения к Республике Крым, только повышают явку избирателей», — добавила сенатор.

Стоит отметить, что делегации общественных деятелей и политиков из Европы и США уже не раз приезжали в российский Крым — вопреки западным санкциям и враждебной риторике правительств США и ЕС. В мае 2019 года член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтайр, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

«Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — подчеркнул американский общественник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце прошлого года отмечала, что число иностранных делегаций, стремящихся приехать в Крым, растет без остановки.

В начале осени 2018 года представители делегации общественных деятелей из Соединенных Штатов, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением жителей Крыма. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — отметила Демарест.

Делегация американской организации из четырех человек находилась в Крыму с трехдневным визитом. В ходе поездки американские деятели посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы.