Под грифом «Секретно»: Киев хочет новый обмен с Москвой

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина заинтересована в продолжении обмена заключенными с Россией. Об этом она сказала в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

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По ее словам, в настоящее время на территории России находится около 113 граждан Украины, которых Киев хотел бы обменять. Однако она не ответила, сколько россиян хотела бы обменять Москва.

Денисова также высказалась об обмене заключенными, который состоялся между Россией и Украиной 7 сентября. В частности, она отметила, что не может назвать число помилованных президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом «секретно». Они никогда не публикуются», — добавила Денисова.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что некоторые силы, в том числе внутри Украины, не поддерживали освобождение ряда заключенных. Речь идет о бывшем командире бригады противовоздушной обороны самопровозглашенной ДНР Владимире Цемахе, который является свидетелем по делу о крушении МН17 в 2014 году в Донбассе.

«Президент Зеленский принял все меры к тому, чтобы оно [освобождение] состоялось», — подытожила Денисова.

Москва и Киев провели обмен заключенными 7 сентября, люди были переданы по формуле «35 на 35». В частности, в Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский и Цемах. Украинской стороне же был передан режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе.

Речь идет об инциденте, который произошел в ноябре прошлого года. Тогда корабли ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России в районе пролива. Украинские военные корабли были задержаны вместе с экипажами. В Киеве обвинили Россию в нарушении международных договоренностей. Москва же называет инцидент провокацией.

В то же время, Денисова заявила, что Россия и Украины начали переговоры по поводу следующего одновременного освобождения задержанных и осужденных лиц. Вместе с тем она не стала называть никаких подробностей. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать», — сказала Денисова в эфире телеканала «Громадське».

По ее словам, она не собирается разглашать предварительные списки заключенных, которых рассчитывает обменять Украина.

Москва пока не прокомментировала заявление украинского омбудсмена, но в Кремле позитивно оценивают состоявшийся между Украиной и Россией обмен заключенными.

«Безусловно, он дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поисков путей для нормализации отношений между Россией и Украиной, первое. И, конечно, что главное, для обеспечения условий по реализации минских договоренностей», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также добавил, что не будет комментировать список граждан, вернувшихся в Россию в результате обмена с Украиной.

При этом на обмен заключенными между Москвой и Киевом отреагировали и в США. Американский президент Дональд Трамп назвал «большим шагом» передачу удерживаемых лиц. «Обмен заключенными между Россией и Украиной — это очень большой шаг и очень положительный шаг», — заявил Трамп.

По его словам, он готов содействовать переговорам Москвы и Киева в случае необходимости.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обмен заключенными является решающим шагом в возобновлении переговоров между Россией и Украиной. «Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен продолжиться в ближайшие недели», — добавил Макрон.

Президент Франции в своем комментарии намекнул на возможную встречу лидеров стран «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии. Именно при участии этих стран были согласованы минские соглашения.

К слову, Зеленский не раз говорил о желании провести переговоры в «нормандском формате» в сентябре, но в настоящее время возможная дата встречи неизвестна.