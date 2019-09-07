«Повелитель ураганов»: Трамп отправил «Дориана» в Алабаму

Трамп уверен, что ураган «Дориан» может достигнуть Алабамы

Американские СМИ назвали президента США Дональда Трампа «повелителем ураганов» после того, как политик показал измененную карту «Дориана» во время репортажа по телевидению. Это удар по репутации президента. Однако стоит отметить, что глава страны придает большое значение смягчению последствий стихии и даже отменил из-за нее поездку в Европу, памятуя о своем проколе двухгодичной давности.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме показал карту движения урагана «Дориан», на которой было видно, что кто-то от руки исправил траекторию движения стихии так, чтобы она охватывала и Алабаму.

Предупреждать жителей штата Алабама об опасности глава страны начал в воскресенье в твиттере, хотя его прогноз и не соответствовал данным синоптиков, отметили американские телеканалы.

Подтвердить его слова должна была карта на брифинге, однако нестыковку быстро заметили.

СМИ со ссылкой на анонимные источники стали сообщать о том, что глава государства сам сделал изменения на карте, и окрестили его «повелителем ураганов». На вопросы журналистов о том, почему карта была изменена, политик ответил, что не знает.

Ураган «Дориан» уже нанес существенный ущерб США. Он обрушился на Багамские острова в воскресенье, 1 сентября, и унес жизни по меньшей мере 40 человек. После этого он начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов.

Массовая эвакуация жителей была проведена в Джорджии, Южной Каролине и Флориде. Ранее «Дориану» была присвоена пятая — высшая — категория опасности, сейчас она понизилась до второй.

Ранее Трамп подписал декларацию, согласно которой в штате Северная Каролина вводится режим ЧС из-за урагана «Дориан». По иронии судьбы, именно в этом штате летом 2020 года пройдет съезд Республиканской партии, который должен выдвинуть Трампа в президенты США на второй срок.

В преддверии выборов любой президент США проявляет большую активность во внутренних делах страны. Борьба с надвигающейся стихией представляет прекрасную возможность для политика показать себя.

Трамп придавал большое значение надвигающемуся урагану, желая, как считают наблюдатели, повысить собственное реноме в глазах американцев. Сославшись на стихию, он даже отменил поездку в Польшу на мемориальные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине со дня начала Второй мировой войны. Вместо Трампа в Варшаву отправился вице-президент США Майк Пенс.

В 2017 году Трамп уже пытался использовать ураган «Харви» в целях личного пиара. Он появлялся в местах разрушений в окружении свиты и утешал тех, кто потерял кров, раздавая распоряжения.

Правда, стремление Трампа показать себя в выгодном свете никак сказалось на его рейтингах.

Все, чего удалось добиться американскому лидеру два года назад, так это того, что материалы о расследовании «российского вмешательства» в выборы США на некоторое время исчезли с первых полос газет, уступив место материалам о борьбе со стихией.

Ураганы не редкость в США, и для государственных деятелей они часто становятся проверкой на прочность. Так, «Катрина» 2005 года негативно отразилась на репутации президента США Джорджа Буша-младшего. Многие службы оказались неподготовленными к столь масштабному бедствию, и решать проблемы приходилось губернаторам, чьи штаты были затронуты стихией.

Одной из них стала ныне покойная губернатор штата Луизиана Кэтлин Бланко. Как и другие, она не смогла оценить масштаб проблемы и вначале даже заявляла прессе, что службы штата «готовы» к ситуации.

Однако после начала урагана ей пришлось потратить немало сил для того, чтобы добиться помощи у федеральных властей — речь шла о сумме в $130 млн, а также эвакуации более 60 тыс. человек.

Президенту США пришлось даже вводить в Луизиану подразделения Национальной гвардии, чтобы предотвратить мародерство. Впоследствии Буш признал, что власти страны действовали слишком медленно в сложившейся ситуации.

При этом с гораздо лучшей стороны во время урагана «Катрина» показал себя отец президента Джордж Буш-старший. Он собрал немало средств для жертв трагедии.