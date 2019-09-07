«Повелитель ураганов»: Трамп отправил «Дориана» в Алабаму

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме показал карту движения урагана «Дориан», на которой было видно, что кто-то от руки исправил траекторию движения стихии так, чтобы она охватывала и Алабаму.

Предупреждать жителей штата Алабама об опасности глава страны начал в воскресенье в твиттере, хотя его прогноз и не соответствовал данным синоптиков, отметили американские телеканалы.

Подтвердить его слова должна была карта на брифинге, однако нестыковку быстро заметили.

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СМИ со ссылкой на анонимные источники стали сообщать о том, что глава государства сам сделал изменения на карте, и окрестили его «повелителем ураганов». На вопросы журналистов о том, почему карта была изменена, политик ответил, что не знает.

Ураган «Дориан» уже нанес существенный ущерб США. Он обрушился на Багамские острова в воскресенье, 1 сентября, и унес жизни по меньшей мере 40 человек. После этого он начал свое движение в сторону прибрежных регионов Соединенных Штатов.

Массовая эвакуация жителей была проведена в Джорджии, Южной Каролине и Флориде. Ранее «Дориану» была присвоена пятая — высшая — категория опасности, сейчас она понизилась до второй.

Ранее Трамп подписал декларацию, согласно которой в штате Северная Каролина вводится режим ЧС из-за урагана «Дориан». По иронии судьбы, именно в этом штате летом 2020 года пройдет съезд Республиканской партии, который должен выдвинуть Трампа в президенты США на второй срок.

В преддверии выборов любой президент США проявляет большую активность во внутренних делах страны. Борьба с надвигающейся стихией представляет прекрасную возможность для политика показать себя.

Трамп придавал большое значение надвигающемуся урагану, желая, как считают наблюдатели, повысить собственное реноме в глазах американцев. Сославшись на стихию, он даже отменил поездку в Польшу на мемориальные мероприятия, посвященные 80-летней годовщине со дня начала Второй мировой войны. Вместо Трампа в Варшаву отправился вице-президент США Майк Пенс.

В 2017 году Трамп уже пытался использовать ураган «Харви» в целях личного пиара. Он появлялся в местах разрушений в окружении свиты и утешал тех, кто потерял кров, раздавая распоряжения.

Правда, стремление Трампа показать себя в выгодном свете никак сказалось на его рейтингах.

Все, чего удалось добиться американскому лидеру два года назад, так это того, что материалы о расследовании «российского вмешательства» в выборы США на некоторое время исчезли с первых полос газет, уступив место материалам о борьбе со стихией.

Ураганы не редкость в США, и для государственных деятелей они часто становятся проверкой на прочность. Так, «Катрина» 2005 года негативно отразилась на репутации президента США Джорджа Буша-младшего. Многие службы оказались неподготовленными к столь масштабному бедствию, и решать проблемы приходилось губернаторам, чьи штаты были затронуты стихией.

Одной из них стала ныне покойная губернатор штата Луизиана Кэтлин Бланко. Как и другие, она не смогла оценить масштаб проблемы и вначале даже заявляла прессе, что службы штата «готовы» к ситуации.

Однако после начала урагана ей пришлось потратить немало сил для того, чтобы добиться помощи у федеральных властей — речь шла о сумме в $130 млн, а также эвакуации более 60 тыс. человек.

Президенту США пришлось даже вводить в Луизиану подразделения Национальной гвардии, чтобы предотвратить мародерство. Впоследствии Буш признал, что власти страны действовали слишком медленно в сложившейся ситуации.

При этом с гораздо лучшей стороны во время урагана «Катрина» показал себя отец президента Джордж Буш-старший. Он собрал немало средств для жертв трагедии.