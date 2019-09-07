Резерв обороны: как Эстония будет бороться с «зелеными человечками»

В Эстонии будет создан резерв внутренней обороны страны, который должен будет защищать государство от «зеленых человечков», рассказал министр внутренних дел Март Хельме, передает ERR.

Реклама

Это подразделение будет действовать в качестве группы быстрого реагирования в различных кризисных ситуациях.

«Члены резерва должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, появления «зеленых человечков». Резерв будет многофункциональным и не связанным исключительно с границей», — объяснил эстонский глава МВД.

Он считает, что нужно быть готовым к вышеперечисленным поводам использования резерва, хотя они маловероятны.

По словам министра Эстонии, это мобильное подразделение будет состоять из 1 500 служащих, который уже прошли срочную службу. Планируется, что они будут базироваться в разных частях Эстонии, а в случае необходимости окажут поддержку пограничникам и полицейским. Разделение резерва будет происходить по ротам численностью 150 человек, то есть на 15 эстонских уездов будет приходиться 10 рот.

Подробнее о концепции и задачах резерва внутренней обороны Эстоны Март Хельме пообещал рассказать в скором времени – на специальной пресс-конференции Министерства внутренних дел.

Как отмечает «Sputnik Эстония», создание этого резерва вызывает пересуды среди населения страны. Впервые о создании этого добровольческого формирования, призванного бороться, в частности, с общественными беспорядками, стало известно в середине августа.

Добровольцы, которые поступят на службу, должны будут пройти дополнительную двухнедельную подготовку, сообщает издание со ссылкой на слова главы отдела по спасательным операциям и кризисному урегулированию Яаниса Отсла. Для формирования новой силовой структуры власти страны планируют потратить порядка 20 млн евро, большая часть из которых потребуется для закупки снаряжения. Создание подразделения будет происходить на фоне сокращения бюджета в МВД, которого правительство Эстонии потребовало от всех государственных ведомств, кроме Минобороны, отмечает «Sputnik Эстония».

В свою очередь эстонский общественный деятель, лидер Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков заявил, что такому спокойному и тихому государству, как Эстония, подобная «структура не нужна», передает Baltnews.

«Тут видно, что Эстония превращается в полицейское государство — современный аналог Чили, где создаются подобные подразделения для подавления выражения протеста местного населения», — считает Русаков.

Он отметил, что трудно представить, чтобы в современной Эстонии могут происходить крупные беспорядки. «Мы не видим, чтобы кто-то в Эстонии собирался принимать какие-то насильственные действия по свержению законной власти. Скорее всего, это может быть направлено на подавление каких-то мирных протестов», — предположил правозащитник.

Однако эстонские власти считают по-другому. Так, по словам руководителя отдела спасения и кризисного урегулирования МВД Яаниса Отсла, ранее такого резерва не было и во время «бронзовых ночей» 2007 года, когда по стране прокатились акции протеста из-за демонтажа монумента «Бронзовый солдат» на таллинской площади Тынисмяги, «было негде взять резерв для внутренней обороны».

«Это [резервное подразделение] запасной вариант в случае очень плохой ситуации, например, если действительно началась война. Чтобы в ситуации, когда армия и Кайтселийт [военизированный Союз обороны] занимаются военной обороной, обеспечить достаточные ресурсы для внутренней защиты», — приводит Baltnews слова Отсла.

В то же время, как отмечает «Sputnik Эстония», у государства уже есть структура, которая отвечает за подавление общественных беспорядков — так называемая «полиция бунта» (märulipolitsei). Это формирование находится в подчинении Департамента полиции и погранохраны.

Кроме того, как показал опыт так называемых «бронзовых ночей», власти Эстонии для подавления беспорядков могут привлекать силы добровольцев военизированного Союза обороны (Кайтселийта). Служащих союза, по данным издания, в стране насчитывается примерно 16 тыс. человек.