Обмен состоится: Вышинского отправляют в Москву. LIVE

В мае 2018 года журналиста обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, на Украине ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам же Вышинский ранее заявлял, что отказался от процедуры обмена, так как хочет доказать свою невиновность в суде, а обмен предполагает признание вины.
На данный момент стало известно, что Вышинский, освобожденный украинским судом, в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву. Об этом сообщил генеральный директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня», пишет РИА «Новости».
И российская, и украинская сторона неоднократно предостерегали от распространения ошибочной информации об обмене и призывали ждать подтверждения любых данных от официальных лиц.
В конце августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова в фейсбуке заявила, что обмен уже якобы произошел. Ее публикацию даже репостнул новоиспеченный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, что СМИ приняли за официальное подтверждение. Затем данная информация была опровергнута офисом президента Украины.
«Украинская правда» связывала обмен с переводом под домашний арест руководителя РИА «Новости — Украина» Кирилла Вышинского 28 августа. Но в ближайшие к этой дате дни ничего не произошло.
Первоначально передача удерживаемых лиц ожидалась 30 августа, однако она не состоялась по неизвестной причине.
Киев и Москва ведут переговоры по обмену заключенными еще с начала лета.
По словам Рыбина, это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. На данный момент нет данных о том, изменилось ли что-либо в его отношении за сутки.
При этом, по словам адвоката, один россиянин, находящийся в списке, на тот момент не был доставлен в пункт сбора, и указа о его помиловании также не было.
Накануне украинский адвокат Валентин Рыбин рассказал, что примерно 12 россиян, осужденных на Украине, были помилованы президентом Зеленским.
По данным «Интерфакса», на данный момент три больших пассажирских автобуса выехали с территории изолятора «Лефортово» в сопровождении автомобилей ФСБ и ДПС.
Причиной ошибки стала публикация на неофициальной странице, якобы принадлежащей президенту Украины Владимиру Зеленскому, которая позднее была удалена.
Накануне вечером СМИ уже сообщали о начавшемся обмене, однако информация оказалась ошибочной.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Долгожданный обмен заключенными между Россией и Украиной наконец начался. Как сообщает РИА «Новости», два автобуса, предположительно, с украинскими военными, нарушившими госграницу РФ, выезжают из «Лефортово». Их сопровождают полицейские автомобили.