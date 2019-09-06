Россия — Украина: когда состоится обмен заключенными. LIVE

На данный момент нет ясности ни насчет формата, ни насчет фигурантов обмена.
С украинской стороны также просили СМИ не распространять недостоверные сведения, а ждать официальной информации от офиса президента.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что известно о передаче станет по факту: «Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным».
При этом официальные источники не спешат раскрывать информацию о времени обмена.
Так, «Украинская правда» связывала передачу с освобождением руководителя РИА «Новости — Украина» Кирилла Вышинского из-под ареста 28 августа.
СМИ писали о том, что обмен должен был произойти в конце августа, однако этого не случилось.
Киев и Москва ведут переговоры по обмену заключенными еще с начала лета. Однако точная дата до сих пор неизвестна.
Распространивший данные об обмене в ночь на субботу «Интерфакс» ранее со ссылкой на источники уже писал, что обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться именно 7 сентября.
В то же время президент России Владимир Путин в четверг заявил на Восточном экономическом форуме, что обмен заключенными между Москвой и Киевом был бы хорошим шагом к нормализации отношений двух стран, а переговоры по данному вопросу находятся на последнем этапе.
А в конце августа сотрудница Верховной рады Анна Исламова в фейсбуке заявила, что обмен уже якобы произошел. Ее публикацию даже репостнул генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, но впоследствии он удалил запись со своей страницы. Затем данная информация была официально опровергнута офисом президента Украины.
Подобные ошибки уже происходили. Передача якобы была согласована на 2 сентября, а затем на 5 сентября. Но все эти прогнозы оказались неправильными.
В то же время, как сообщает «РЕН-ТВ», страница Зеленского, на которой появилось сообщение, не является официальной, а информация ошибочна.
По словам Рыбина, это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
При этом один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.
Ранее украинский адвокат Валентин Рыбин сообщил, что не менее 12 россиян, осужденных на Украине, были помилованы президентом, пишет «Интерфакс».
«Сегодня ночью (7 сентября) должен произойти обмен пленными (35/35 или 42/40). Почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена», — приводит агентство цитату.
Доброй ночи, дорогие читатели «Газеты.Ru». Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере сообщил, что обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате «35 на 35» или «42 на 40» состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом сообщил «Интерфакс».