Скандал с отелем Трампа: президента пытаются рассорить с Пенсом

Советники президента США Дональда Трампа пытаются поссорить американского лидера с вице-президентом Майком Пенсом. Помощники главы Белого дома настаивают, что ему не стоит идти на грядущие президентские выборы вместе со своим «вторым номером», сообщает Yahoo News со ссылкой на источники.

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Отношения между Трампом, Пенсом и их ключевыми советниками значительно ухудшились с ноября прошлого года, отмечает портал. Одной из главных причин является поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над палатой представителей. Несмотря на то, что республиканцы смогли организовать большинство в сенате, это не устраивает Белый дом.

Именно после выборов Трамп начал активно спрашивать своих советников относительно целесообразности работы с Пенсом как напарником в 2020 году, по словам источников, последний раз президент США задавался данным вопросом в августе во время своего отпуска, который он провел в гольф-клубе в Бедминстере.

В то же время между Трампом и Пенсом довольно теплые отношения, но далеко не близкие. Вице-президент, хоть и занимает высокий пост, но не приближен к президенту США так же, как его советник и зять Джаред Кушнер или помощник американского лидера Стивен Миллер. При этом Кушнер якобы не раз поднимал вопрос о замене Пенса на будущих выборах, по его мнению, Трампу стоит взять в компаньоны политика женского пола.

Однако приближенные к Пенсу источники утверждают, что Трамп множество раз говорил вице-президенту, что не собирается менять его на кого-либо другого на выборах 2020 года. Данной линии также придерживаются сотрудники избирательного штаба президента. К примеру, пресс-секретарь штаба Трампа Тим Мертау назвал Пенса «ключевым активом» Трампа на предстоящих выборах.

«Все советники работают вместе — как монолитная команда — с единственной целью: добиться переизбрания президента Трампа и вице-президента Пенса в ноябре 2020 года», — подчеркнул Мертау.

При этом источники в администрация вице-президента считают, что есть ряд определенных политиков, которые пытаются за счет замены Пенса решить собственные проблемы. К тому же, между советниками Трампа и Пенса по избирательной кампании, есть «некоторые противоречия».%

Трамп пока официально не подтверждал и не опровергал наличие планов по замене Пенса на предстоящих выборах, на решение президента может повлиять участие его «второго номера» в ряде скандалов.

По личной рекомендации президента

Пенс оказался в центре скандала после своего визита в Ирландию. Целью его поездки были переговоры с премьер-министром страны Лео Варадкаром. В ходе встречи стороны обсудили ряд двухсторонних вопросов, а также ситуацию вокруг выхода Великобритании из состава Евросоюза. Однако причиной скандала стали не сами переговоры и даже не заявления сторон, а лишь место, в котором вице-президент остановился по прибытии.

Дело в том, что в ходе своего визита Пенс и члены американской делегации остановились в отеле с полем для гольфа, принадлежащем Трампу. Учитывая, что поездки официальных лиц оплачиваются из бюджета США, решение Пенса может быть расценено как намек на коррупцию.

Trump International Golf Links & Hotel находится в городке Дунбег, расположенном примерно в 240 км от Дублина. Вице-президенту пришлось добираться до гостиницы на вертолете. Пресс-служба Пенса объяснила выбор отеля «личной рекомендацией Трампа». Руководитель аппарата вице-президента Марк Шорт отметил, что президент США лишь посоветовал, а не настоял на выборе своей гостиницы в качестве места проживания американской делегации.

«Пенс не остановился в Дублине, потому что доступных для бронирования отелей в городе не оказалось, это связано с переносом визита вице-президента на более ранние даты», — заявил Шорт.

Он также добавил, что в Дунбеге только отель Трамп смог вместить многочисленную делегацию США вместе с Пенсом. Говоря о переносе визита, Шорт сказал, что причиной послужила поездка вице-президента в Варшаву — Пенс посетил столицу Польши 1 сентября, он присутствовал на памятных мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны вместо Трампа. Президент США отложил свой визит в последний момент из-за урагана «Дориан».

Шорт подчеркивал, что одним из аргументов в пользу отеля стало то, что сам Трамп останавливался в нем после вступления в должность президента, следовательно территория уже знакома сотрудникам Секретной службы, которые сопровождают вице-президента.

В то же время президент США опроверг слова помощника Пенса о рекомендациях с его стороны. По словам Трампа, он ничего не предлагал вице-президенту.

«У меня много отелей повсюду, и люди используют их, потому что они лучшие. Людям нравится моя продукция. Что вам сказать? Ничего не могу с этим поделать!» — отметил американский лидер.

Трамп также добавил, что останавливался в Дунбеге в июне 2019 года в ходе краткой поездки в Ирландию.

Остановка Пенса в отеле Трампа по факту не является проблемой, возмущение общественности вызывает то, что визиты вице-президента оплачивают налогоплательщики. Таким образом, технически жители США заплатили своему собственному президенту. Критика Пенса в СМИ влияет не только на вице-президента, но и на Трампа — в настоящее время действия президента не одобряют 53% американцев.

При этом и сам Трамп не раз оказывался в центре скандала из-за своего бизнеса. С момента своего избрания президент сталкивается с обвинениями в конфликте интересов в связи с тем, что он по-прежнему владеет своим бизнесом после избрания президентом, его сыновья лишь временно им управляют. В ответ американский лидер утверждает, что не обязан отказываться от своих активов.

Кроме того, Трамп отказывается публиковать свои налоговые декларации, что лишь усугубляет ситуацию. Представители Демократической партии еще с весны пытаются получить доступ к информации о налоговых вычетах Трампа с 2013 по 2018 год. Демократы пытаются выяснить, если ли в них какие-либо нарушения, связанные с неуплатой налогов со стороны президента.

Однако минфин США не раз отклонял подобные просьба, а сам Трамп отмечал, что выпады Демократической партии касаются «охоты на ведьм», к которой американский лидер относит дело о «вмешательстве России» в выборы 2016 года.

Трамп также утверждает, что за время своего президентства он лишь теряет деньги, а не зарабатывает их. По его словам, став главой государства, он потерял как минимум $3 млрд. «То, что я президент, стоит мне целого состояния, но мне все равно, меня это не волнует», — говорил Трамп.

Он также отмечал, что тратит большинство средств на услуги адвокатов, потому что его оппоненты «каждый день» подают против него иски в суды.

При этом, по данным Forbes, суммарная стоимость активов президента США составляет около $3,1 млрд.