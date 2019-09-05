«Аннулировать лицензию»: Нацсовет выступил против телеканала NewsOne

Национальной совет Украины по телевидению и радиовещанию решил аннулировать лицензию украинского телеканала NewsOne за «разжигание вражды» через суд. Решение, как передает ТАСС, было принято на совещании Нацсовета единогласно.

«Если подвести итог: признается разжигание национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти, обращаемся в суд с иском об аннулировании лицензии», — заявила после совещания, проведенного в четверг, 5 сентября, первый заместитель главы Нацсовета Ольга Герасимьюк.

Она обратила внимание, что это максимальные меры, которые может применить регулятор.

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При этом Герасимьюк подчеркнула, что Нацсовет не закрывает телеканал и не отбирает лицензию. «Это означает, что телеканал с сегодняшнего дня не прекращает вещание, он работает до тех пор, пока суд не рассмотрит этот вопрос», — пояснила замглавы регулятора.

В начале июля стало известно, что телеканалы «Россия-1» и NewsOne собираются организовать телемост 12 июля в 18.00, который был бы посвящен российско-украинским отношениям. Это известие вызвало недовольство украинских политиков и журналистов.

Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении украинского телеканала по статье «покушение на совершение государственной измены», а Нацсовет, в свою очередь, заявил о внеплановой проверке СМИ. В итоге 8 июля руководство телеканала заявило, что отменяет телемост из-за «прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

В ответ на решение Нацсовета подать иск в суд председатель комитета Верховной рады по вопросам свободы слова, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что этот шаг можно назвать «политически ангажированным». «Оно юридически не мотивировано. Иначе как реальным давлением на свободу слова я эту ситуацию оценить не могу», — сказал он, добавив, что это его личное мнение.

Также Шуфрич отметил, что расследование проводится и в отношении самого регулятора. «В данный момент правоохранительные органы проводят расследование по поводу возможных злоупотреблений во время проведения тендеров и возможного присвоения бюджетных средств», — обратил внимание парламентарий.

В то же время, его коллега сопредседатель «Оппозиционной платформы», депутат Вадим Рабинович назвал заседание Нацсовета «судилищем».

«Они обвиняют телеканал в том, что он не тех приглашает на эфиры. Они говорят, что мнения должны быть согласованы, и вы не приглашаете всех. То есть где-то в недрах Нацсовета или другой структуры должна быть еще такая функция — разрешить или нет. Там сидит судилище с уже подписанными решениями», — заявил Рабинович в эфире телеканала NewsOne. Депутат обратил внимание, что свои решением Нацсовет не просто «наступает на свободу слова», а убивает журналистику.

Рабинович выразил мнение, что каналы судят за высказывания в прямом эфире. «Это значит, что за то, что член Нацсовета зачитывал в прямом эфире, можно все транслирующие телеканалы точно так же отключить», — добавил политик.

Пока члены регулятора рассматривали вопрос относительно телеканала NewsOne, а также решали, что делать с региональными каналами, которые незаконно вещают под логотипом «112 Украина», у здания Нацсовета собрались митингующие, передает агентство «Укринформ».

По данным издания, протестующие разделились на два лагеря: одни выступали за необходимость прекращения вещания каналов «112 Украина» и NewsOne, другие, наоборот, собрались, чтобы поддержать эти СМИ.

Так, против вещания телеканалов выступили порядка 50 активистов, среди которых были люди, в основном, старшего возраста. Как отмечает агентство, некоторые из них сообщили, что представляют общественную организацию «Комитет защиты киевлян». Люди держали в руках плакаты с надписями: «Верить 112 — NewsOne — предать Майдан!» и другие.

Защитников СМИ оказалось больше — их пришло около 100 человек. Митингующие держали плакаты с призывами не трогать телеканалы: «Нацсовет — это угроза независимым СМИ», «Атака на NewsOne — это политический заказ старой власти» и другие.

Издание отмечало, что ситуация во время акций была спокойная, общественный порядок обеспечивали украинские правоохранители.