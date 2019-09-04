Ни Brexit, ни выборов: Джонсон разбит в парламенте

Палата общин Великобритании одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Британская палата общин проголосовала за законопроект, запрещающий Борису Джонсону осуществить Brexit без сделки. Теперь «жесткий» сценарий, при котором Лондон покинет Евросоюз без заключения соглашения, под вопросом. Премьер, пришедший к власти на обещаниях порвать с ЕС 31 октября, теряет соратников, и голосование 4 сентября яркое тому доказательство. Однако решение депутатов не снимает существующих проблем, а лишь все больше заводит Brexit в тупик.

Палата общин Великобритании большинством голосов выступила за перенос сроков выхода страны из Евросоюза, если не удастся достичь соглашения с Брюсселем. За соответствующее решение 4 сентября высказались 327 депутатов, против — 299. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в «жестком» варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать. Джонсон исключил этих людей из партии.

Теперь законопроект направится в палату лордов, где противников «жесткого» Brexit еще больше, поэтому его прохождение через эту инстанцию, видимо, — вопрос времени. После его принятия правительство не сможет осуществить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Законопроект оставил британскому правительству две опции. Первая — до 19 октября договориться с ЕС об условиях Brexit и вынести этот договор на обсуждение парламент. Вторая — к этому же сроку предложить депутатам поддержать «жесткий» сценарий. Оба варианты маловероятны.

В первом случае Джонсон просто не сможет договориться с Брюсселем. Камень преткновения известен заранее — это ирландская проблема. Жители Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, и Республика Ирландия, член Евросоюза, не хотят восстановления физической границы.

Второй вариант вряд ли удастся осуществить, и это стало очевидно после голосования 4 сентября.

Именно потому, что оба эти варианты невозможно осуществить, Джонсон должен попросить об очередной отсрочке, но вряд ли сам британский премьер на это пойдет — он с момента своего назначения на должность говорил только об одном: Brexit должен состояться 31 октября.

Более того, Джонсон теперь настаивал на проведении досрочных выборов 15 октября. Однако это предложение, как и ожидалось, было отклонено: 298 депутатов проголосовали против этого решения, за — только 56.

Если бы это произошло, это были бы вторые подряд внеочередные выборы в британский парламент, и этого сценария не хотели допускать уже оппозиционные партии, поскольку они опасаются победы консерваторов.

В таком случае Джонсон смог бы получить прямой мандат на осуществление своего плана. Правда, говорить о том, что преимущество консерваторов было бы подавляющим, тоже не приходится. В конце июля рейтинг тори составлял 31%, лейбористов — 21%, либеральных демократов — 20%, партии Brexit — 13% (данные YouGov). Правда, следует отметить, что рейтинг консерваторов после избрания Джонсона на пост председателя партии поднялся сразу на 6%.

Социологические данные говорят о том, что британское население связывает с Джонсоном определенные надежды на то, что ситуация с Brexit разрешится, поскольку новый премьер поставил задачей номер один вывод страны из ЕС — со сделкой или без нее.

К слову, именно этот момент Джонсон активно использовал в своей риторике, аргументируя свое намерение провести досрочные выборы. По словам премьера, британское население должно решить, кто осуществит Brexit — он или оппозиция.

Именно поэтому принятый 4 сентября законопроект не входит в планы Джонсона: он уверен, что только готовность разорвать отношения с Евросоюзом может сделать Брюссель более сговорчивым.

Правда, сами европейские политики не подают никаких сигналов о готовности пойти навстречу в переговорах. Более того, ЕС вовсю готовится к «жесткому» Brexit.

По крайней мере, Еврокомиссия уже опубликовала план подготовки к выходу Великобритании из ЕС без сделки.

Как бы то ни было, Brexit продемонстрировал, насколько расколот парламент. Единого понимания среди депутатов нет ни по одному вопросу. Однако приход к власти Джонсона сплотил многих политиков. Отсутствие сделки нанесет урон всей британской экономике. И, заполучив в лице премьера врага, оппозиционные депутаты объединились, чтобы препятствовать «жесткому» Brexit».