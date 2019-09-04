Ни Brexit, ни выборов: Джонсон разбит в парламенте

Палата общин Великобритании большинством голосов выступила за перенос сроков выхода страны из Евросоюза, если не удастся достичь соглашения с Брюсселем. За соответствующее решение 4 сентября высказались 327 депутатов, против — 299. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, являющийся сторонником Brexit даже в «жестком» варианте, призывал голосовать против данного законопроекта, однако буквально накануне он потерял рабочее большинство в парламенте после того, как часть консерваторов, не согласных с политикой своего лидера, отказались его поддержать. Джонсон исключил этих людей из партии.

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Теперь законопроект направится в палату лордов, где противников «жесткого» Brexit еще больше, поэтому его прохождение через эту инстанцию, видимо, — вопрос времени. После его принятия правительство не сможет осуществить выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Законопроект оставил британскому правительству две опции. Первая — до 19 октября договориться с ЕС об условиях Brexit и вынести этот договор на обсуждение парламент. Вторая — к этому же сроку предложить депутатам поддержать «жесткий» сценарий. Оба варианты маловероятны.

В первом случае Джонсон просто не сможет договориться с Брюсселем. Камень преткновения известен заранее — это ирландская проблема. Жители Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании, и Республика Ирландия, член Евросоюза, не хотят восстановления физической границы.

Второй вариант вряд ли удастся осуществить, и это стало очевидно после голосования 4 сентября.

Именно потому, что оба эти варианты невозможно осуществить, Джонсон должен попросить об очередной отсрочке, но вряд ли сам британский премьер на это пойдет — он с момента своего назначения на должность говорил только об одном: Brexit должен состояться 31 октября.

Более того, Джонсон теперь настаивал на проведении досрочных выборов 15 октября. Однако это предложение, как и ожидалось, было отклонено: 298 депутатов проголосовали против этого решения, за — только 56.

Если бы это произошло, это были бы вторые подряд внеочередные выборы в британский парламент, и этого сценария не хотели допускать уже оппозиционные партии, поскольку они опасаются победы консерваторов.

В таком случае Джонсон смог бы получить прямой мандат на осуществление своего плана. Правда, говорить о том, что преимущество консерваторов было бы подавляющим, тоже не приходится. В конце июля рейтинг тори составлял 31%, лейбористов — 21%, либеральных демократов — 20%, партии Brexit — 13% (данные YouGov). Правда, следует отметить, что рейтинг консерваторов после избрания Джонсона на пост председателя партии поднялся сразу на 6%.

Социологические данные говорят о том, что британское население связывает с Джонсоном определенные надежды на то, что ситуация с Brexit разрешится, поскольку новый премьер поставил задачей номер один вывод страны из ЕС — со сделкой или без нее.

К слову, именно этот момент Джонсон активно использовал в своей риторике, аргументируя свое намерение провести досрочные выборы. По словам премьера, британское население должно решить, кто осуществит Brexit — он или оппозиция.

Именно поэтому принятый 4 сентября законопроект не входит в планы Джонсона: он уверен, что только готовность разорвать отношения с Евросоюзом может сделать Брюссель более сговорчивым.

Правда, сами европейские политики не подают никаких сигналов о готовности пойти навстречу в переговорах. Более того, ЕС вовсю готовится к «жесткому» Brexit.

По крайней мере, Еврокомиссия уже опубликовала план подготовки к выходу Великобритании из ЕС без сделки.

Как бы то ни было, Brexit продемонстрировал, насколько расколот парламент. Единого понимания среди депутатов нет ни по одному вопросу. Однако приход к власти Джонсона сплотил многих политиков. Отсутствие сделки нанесет урон всей британской экономике. И, заполучив в лице премьера врага, оппозиционные депутаты объединились, чтобы препятствовать «жесткому» Brexit».