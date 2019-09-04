Унижение Китая: Гонконг сдался протестующим

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам решила отказаться от законопроекта об экстрадиции, из-за которого в городе проходят массовые акции протеста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Лам заявила о формальном отказе от закона на встрече в своей резиденции, отмечает агентство. По словам источников, на переговорах присутствовали представители администрации Гонконга, проправительственные законодатели и гонконгские депутаты Всекитайского собрания народных представителей и Народного политического консультативного совета Китая.

Местные власти пока не сделали официального заявления, а Лам не стала проводить пресс-конференцию после встречи. Как ожидается, об отмене закона будет объявлено вечером 4 сентября.

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Шесть месяцев борьбы

Причиной масштабных акций протеста, которые захлестнули Гонконг в конце марта, стал законопроект об экстрадиции. Местные власти активно продвигали инициативу, которая подразумевала возможность выдачи жителей города, совершивших преступление, властям Китая. При этом в настоящее время подобного договора между Гонконгом и Пекином нет.

Идея властей Гонконга вызвала негативную реакцию у жителей региона, по мнению участников акций протеста, законопроект может привести к разрушению автономии Гонконга, которая существует по принципу «одна страна — две системы». Опасения демонстрантов связаны с тем, что власти КНР активно поддерживали данный законопроект.

Продолжительные народные волнения заставили местные власти приостановить рассмотрение закона об экстрадиции. Одной из причин послаблений стало большое количество пострадавших в столкновениях с полицией, во время акций различные травмы получили сотни человек. Однако действия местных властей не привели к завершению протестов, активисты продолжили выходить на улицы города.

Начиная с июля, акции протеста в Гонконге постепенно перестали быть мирными и превратились в беспорядки. Показательным эпизодом стал захват парламента Гонконга, протестующие взяли здание штурмом спустя несколько часов ожесточенных столкновений с сотрудниками полиции. При этом активисты лишь разгромили зал заседаний и ушли.

Власти Гонконга постоянно призывают жителей к спокойствию и пытаются остановить протесты. Представители местного парламента не раз подчеркивали, что законопроект об экстрадиции полностью заблокирован и вряд ли будет рассмотрен в будущем. Однако отмена закона перестала быть главным требование демонстрантов.

Экстрадиция уже не главное

Масштабные акции протеста продолжаются в Гонконге уже полгода, и теперь протестующие выдвигают к местному правительству шесть требований. Помимо бессрочного снятия законопроекта об экстрадиции, демонстранты выступают за отставку Лам, расследование насилия со стороны полиции, освобождение всех задержанных, отказ от классификации протестов как бунта и предоставление жителям региона всеобщего избирательного права.

Дело в том, что жители Гонконга очень трепетно относятся к своей независимости и не желают ее терять. Они не хотят перейти под полный контроль Пекина и всячески поддерживают принцип «одна страна — две системы». Однако продолжающиеся народные волнения не устраивают власти Китая.

Правительство КНР не раз называло протестные акции беспорядками, Пекин также поддерживает жесткие действия полиции Гонконга против демонстрантов. Несмотря на то, что пока власти Китая не вмешивались в ситуацию в регионе, они не исключают подобного в будущем. К примеру, официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ян Гуан накануне заявил, что центральное китайское правительство не будет проявлять толерантность к действиям радикально настроенных протестующих в Гонконге.

«Участие в мирных демонстрациях по сути кардинальным образом отличается от преступных действий, ставящих под угрозу всеобщую безопасность, наносящих серьезный ущерб государственной и частной собственности, приводящих к насилию над жителями и полицией, порочащих герб и флаг КНР», — сказал Ян Гуан.

По его словам, Китай не будет проявлять толерантность к радикально настроенным демонстрантам.

«По ним необходимо нанести решительный удар с учетом норм законодательства. Их задача — посеять хаос в Гонконге, парализовать администрацию этого специального автономного района, захватить право осуществления контроля над ним, а затем превратить этот специальный административный район в полностью либо наполовину самостоятельный субъект », — подчеркнул Ян Гуан.

Угроза вмешательства Пекина

Кроме того, в Пекине допускают военное вмешательство для прекращения протестных акций. В начале августа командующий гарнизоном Народно-освободительной армии Китая в Гонконге Чэнь Даосяна заявил, что войска готовы защищать безопасность и стабильность в городе. После его слов у границ Гонконга были замечены военные и бронетехника. В Пекине утверждают, что это крупномасштабные учения, которые никак не связаны с акциями протеста.

Власти Китая раздумывают над введением войск в Гонконг по ряду причин. Одной из них является ухудшение экономической ситуации в стране. Дело в том, что Гонконг является крупнейшим финансовым центром Азии и важнейшим торгово-транспортным узлом Южного Китая. На фоне продолжительных акций протеста экономика региона пошла на спад, что не может не беспокоить Пекин.

Влияют на ситуацию и США, с которыми Китай находится в состоянии торговой войны. Американские пошлины на китайские товары негативно сказываются на экономике страны. Несмотря на то, что стороны вернулись за стол переговоров, они пока не смогли прийти к заключению торгового соглашения. При этом Вашингтон связывает с Гонконгом торговую сделку с Пекином. В США считают, что Китай должен мирно урегулировать протесты для продвижения торговых переговоров.

Китай же негативно воспринимает особый интерес США к протестам в Гонконге. МИД КНР не раз обвинял американские власти в вмешательстве во внутренние дела страны и причастности к демонстрациям. Обвинения Пекина связаны с рядом встреч представителей консульства США и лидеров протестов. В свою очередь, Вашингтон последовательно опровергает все заявления КНР.