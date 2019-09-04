Все спланировал: напавшему на посольство России предъявили обвинение

Заочное обвинение предъявлено гражданину Украины Владимиру Кошовенко Следственным комитетом России. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кошовенко, по данным следствия, активно участвовал в беспорядках в Киеве в марте 2016 года. Вместе с толпой радикально настроенных граждан он совершил нападение на здание посольства России.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой».

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При этом украинские правоохранительные органы квалифицируют действия Кошовенко как хулиганство, хотя они явно носили характер спланированный, добавили в СКР. На этом основании комитет использует меры для защиты российских граждан и учреждений на Украине.

Отмечается, что расследование ведет управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

В начале июня российский суд заочно арестовал украинку Ирму Крат, которая также причастна к нападению на здание российского посольства в Киеве в 2016 году. Женщину объявили в международный розыск, передает ФАН.

Нападения на посольство РФ на Украине совершались группой агрессивно настроенных лиц с 5 по 10 марта 2016 года. Нарушители забросали здание «коктейлями Молотова» — бутылками с зажигательной смесью. Противоправные действия были направлены на осложнение отношений между Россией и Украиной, заявили в СКР. При этом Украина квалифицировала действия нападавших как обычное хулиганство.

Российские дипломатические представительства и центры культуры на Украине постоянно подвергаются нападениям со стороны украинских националистов. Так, в рождественскую ночь с 6 на 7 января 2018 года неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и предприняли попытку разбить стекла на фасаде. Также здание Россотрудничества было обклеено антироссийскими листовками.

В конце августа 2016 года группа украинских националистов забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и разрисовала стены представительства граффити с радикальной ультраправой символикой.

8 апреля более двух десятков националистов из созданной на основе добровольческого батальона «Азов» украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно подавали соответствующие заявления в правоохранительные органы в связи с нанесением РЦНК материального ущерба.

Однако украинские полицейские «разводят руками, говоря, что не удается установить нападавших», хотя украинские националистические организации открыто сообщают о своих антироссийских акциях в социальных сетях.

В январе 2018 года радикалы обмотали цепями и навесили замок на ворота здания РЦНК в Киеве. Пресс-служба управления киевской Нацполиции сообщила, что инцидент произошел утром, а к зданию РЦНК выезжала ведомственная охрана.

Кроме того, на здание была наклеена листовка-прокламация антироссийского содержания. Посольство РФ было крайне «возмущено очередной хулиганской выходкой в отношении центра».

По словам российских дипломатов, провокации против РЦНК и Россотрудничества в Киеве «приобрели системный характер».

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с НСН предположил, что США, возможно, и не провоцируют активистов, но косвенно все-таки их поддерживают. «Я не считаю, что они это провоцируют. Но вообще своей поддержкой режима, который подталкивает нацистов к бандитским действиям, косвенно поддерживают», — подчеркнул Погребинский.

После нападений на дипломатические здания Россия потребовала от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оперативно отреагировать и издать соответствующий доклад. Как сообщили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне, «об этом варварстве» должны знать все страны-участницы ОБСЕ.