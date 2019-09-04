Все спланировал: напавшему на посольство России предъявили обвинение

СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве

Следственный комитет РФ предъявил заочное обвинение украинцу Владимиру Кошовенко, который вместе с другими радикалами атаковал здание посольства России в Киеве. В СКР отметили, что украинские правоохранители действия Кошовенко квалифицируют как хулиганство, хотя все указывает на спланированный характер нападения, состоявшегося весной 2016 года.

Заочное обвинение предъявлено гражданину Украины Владимиру Кошовенко Следственным комитетом России. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Кошовенко, по данным следствия, активно участвовал в беспорядках в Киеве в марте 2016 года. Вместе с толпой радикально настроенных граждан он совершил нападение на здание посольства России.

Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой».

При этом украинские правоохранительные органы квалифицируют действия Кошовенко как хулиганство, хотя они явно носили характер спланированный, добавили в СКР. На этом основании комитет использует меры для защиты российских граждан и учреждений на Украине.

Отмечается, что расследование ведет управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.

В начале июня российский суд заочно арестовал украинку Ирму Крат, которая также причастна к нападению на здание российского посольства в Киеве в 2016 году. Женщину объявили в международный розыск, передает ФАН.

Нападения на посольство РФ на Украине совершались группой агрессивно настроенных лиц с 5 по 10 марта 2016 года. Нарушители забросали здание «коктейлями Молотова» — бутылками с зажигательной смесью. Противоправные действия были направлены на осложнение отношений между Россией и Украиной, заявили в СКР. При этом Украина квалифицировала действия нападавших как обычное хулиганство.

Российские дипломатические представительства и центры культуры на Украине постоянно подвергаются нападениям со стороны украинских националистов. Так, в рождественскую ночь с 6 на 7 января 2018 года неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) и предприняли попытку разбить стекла на фасаде. Также здание Россотрудничества было обклеено антироссийскими листовками.

В конце августа 2016 года группа украинских националистов забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и разрисовала стены представительства граффити с радикальной ультраправой символикой.

8 апреля более двух десятков националистов из созданной на основе добровольческого батальона «Азов» украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в представительство Россотрудничества. В ведомстве подчеркнули, что неоднократно подавали соответствующие заявления в правоохранительные органы в связи с нанесением РЦНК материального ущерба.

Однако украинские полицейские «разводят руками, говоря, что не удается установить нападавших», хотя украинские националистические организации открыто сообщают о своих антироссийских акциях в социальных сетях.

В январе 2018 года радикалы обмотали цепями и навесили замок на ворота здания РЦНК в Киеве. Пресс-служба управления киевской Нацполиции сообщила, что инцидент произошел утром, а к зданию РЦНК выезжала ведомственная охрана.

Кроме того, на здание была наклеена листовка-прокламация антироссийского содержания. Посольство РФ было крайне «возмущено очередной хулиганской выходкой в отношении центра».

По словам российских дипломатов, провокации против РЦНК и Россотрудничества в Киеве «приобрели системный характер».

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с НСН предположил, что США, возможно, и не провоцируют активистов, но косвенно все-таки их поддерживают. «Я не считаю, что они это провоцируют. Но вообще своей поддержкой режима, который подталкивает нацистов к бандитским действиям, косвенно поддерживают», — подчеркнул Погребинский.

После нападений на дипломатические здания Россия потребовала от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) оперативно отреагировать и издать соответствующий доклад. Как сообщили в пресс-службе российского посольства в Вашингтоне, «об этом варварстве» должны знать все страны-участницы ОБСЕ.