Время результатов: Волгоградская область ждет выборов

До Бочарова в течение пяти лет в области поменялось три губернатора и в определенной степени люди устали от калейдоскопа лиц, которых они даже не успевали запомнить.

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Управлять нестабильной Волгоградской областью боевой офицер, бывший депутат Госдумы и экс-руководитель исполкома ОНФ Андрей Бочаров начал под лозунгом «Легко не будет».

Что же происходит в регионе сейчас?

На днях в области открылись сразу два крупных учебных заведения.

Так, 2 сентября в Волгограде начал работу кадетский корпус Следственного Комитета. На торжественную линейку лично прибыл глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

Для Волгограда появление такого образовательного учреждения — событие знаковое: кадетский корпус СК станет крупнейшим из трёх учебных заведений этого типа в России, он сможет принять более 350 воспитанников.

Не осталось без внимания федерального центра и открытие другого образовательного учреждения в Волгоградской области — школы на тысячу мест в городе Камышине.

Для региона, где учебные заведения такого масштаба не строились уже около двадцати лет, создание современной школы с тренажёрным залом, собственной телестудией и даже мастерской для 3D-печати, да ещё и за пределами областного центра, — событие беспрецедентное.

Причём это уже вторая школа на тысячу учеников, построенная за последние два года — в 2018-м аналогичный объект был открыт в Волгограде.

Премьер-министр Дмитрий Медведев не зря похвалил действующие региональные власти за успешную реализацию нацпроекта «Образование» в регионе: за последние пять лет в Волгоградской области впервые началось масштабное строительство средних и дошкольных учреждений, а также были полностью ликвидированы очереди в детсады для детей 3-7 лет.

Среди свершений последних лет — реализация масштабных инфраструктурных проектов, которые едва ли не десятилетиями обсуждались, но начали претворяться в жизнь только сейчас.

Это и старт строительства стратегически важной дороги в обход Волгограда, и реконструкция Центральной набережной города, идущая с невиданным размахом.

Масштаб работ высоко оценил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время своего недавнего визита в Волгоград.

«Я помню, что было на набережной в середине 80-х, в 90-е, в начале 2000-х годов. Конечно, объём работ проделан огромный. Пятнадцать-двадцать лет назад Центральная набережная практически погибла, и сегодня её восстанавливают из руин. Надеюсь, те работы, которые ведутся, когда они будут выполнены, сформируют совершенно другой облик города, — цитирует Вячеслава Володина издание «НовостиВолгограда.ру».

Проведение матчей ЧМ-2018 в Волгограде также стали фактором преображения региона.

Благодаря участию в организации чемпионата региону было проще получить федеральное финансирование — деньги из госбюджета пошли на ремонт дорог и благоустройство, которого местные жители ждали годами.

Среди результатов — восстановление детско-юношеского центра, который последние десять лет находился в полуразрушенном состоянии, реставрация парка у подножия Мамаева кургана и начало работ по капитальному ремонту главной городской достопримечательности, монумента «Родина-мать зовёт!». Полмиллиарда рублей на реставрацию памятника были выделены по решению президента.

Появление потока финансовой поддержки ощущается и в волгоградской медицине.

За последние годы в Волгограде были капитально отремонтированы две наиболее крупные больницы, а в городе-спутнике Волжском планируется до конца 2019-го открыть первичный сосудистый центр для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Раньше Волгоградская область, которую политологи долгое время относили к проблемным регионам, просто не могла позволить себе расходы на реализацию столь серьёзных проектов.

Но теперь местные власти умеют «выбивать» финансирование, за счёт чего многолетний застой в местном образовании, здравоохранении и социальной сфере начал мало-помалу преодолеваться. Достаточно сказать, что с 2014 года в 240 муниципалитетах области было реализовано порядка 500 проектов по благоустройству — показатель, который ещё лет десять назад показался бы фантастическим.

Избирательная кампания постепено подходит к концу.

В выборах участвуют: собственной действующий губернатор Бочаров («Единая Россия»), Алексей Буров (КПРФ), Сергей Полещук («Справедливая Россия»), Владимир Рублев (ЛДПР)

Выборы состоятся 8 сентября.