Пятерка для Парубия: экс-спикеру Рады грозит срок

Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий может получить до пяти лет лишения свободы. Против политика было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательного права, передают «Украинские новости» со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

«Осуществляется досудебное расследование <…> по признакам уголовного правонарушения по части 4 статьи 157 УК Украины — «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме», — заявили в ведомстве.

Издание опубликовало также копию официального ответа ГБР на журналистский запрос. Уголовное дело было открыто по решению Шевченковского районного суда Киева еще 20 августа, передает ФАН.

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Спустя неделю против Андрея Парубия было заведено еще одно уголовное дело, сообщил юрист Андрей Портнов. Экс-спикера проверяют на причастность к организации массовой гибели людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Спикер Рады, согласно заявлению обвинителей, совершил террористический акт: с помощью оружия, взрывов и поджогов запугал население, сообщает НСН.

«Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы», — заявил Портнов.

Отметим, что эти уголовные дела — не первые, заведенные на Украине в отношении Парубия. В середине апреля 2019 года Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении спикера.

В судебных материалах значится, что в НАБУ по почте было направлено сообщение о правонарушениях, якобы совершенных спикером Рады. Эти правонарушения попадают под статьи уголовного кодекса Украины о нецелевом использовании бюджета и злоупотреблении властью или служебным положением. Однако ранее уголовное дело по заявлению не было возбуждено.

7 февраля СМИ сообщили, что в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия было возбуждено уголовное дело по инициативе Государственного бюро расследований Украины. «В действиях председателя парламента и работников аппарата видят признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 365 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Уголовное производство было начато 31 января. По данным СМИ, в отношении председателя Рады идет расследование о превышении полномочий.

Речь идет о нарушениях в организации работы Верховной рады. Особое внимание уделяется тому, что Парубий якобы выплачивал компенсации за жилье депутатам, которые и так имеют надлежащие условия проживания.

У Парубия и до этого была достаточно неоднозначная репутация из-за его высказываний. Так, ранее в эфире украинского телеканала ICTV председатель Рады заявил, что изучал прямую демократию «на научном уровне» и призвал не забывать вклад немецкого фюрера Адольфа Гитлера в развитие Третьего Рейха.

«Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 1930-х годах», — заявил Парубий.

Уголовные дела в отношении бывших властителей Украины возникают как грибы после дождя. Против экс-президента страны Петра Порошенко было заведено более десятка уголовных производств. Кроме подозрений в государственной измене, злоупотреблении служебным положением и попытке узурпации судебной власти, он также проходит как свидетель по делу об отмывании денег на сумму $300 млн, полученных при продаже завода «Кузница на Рыбальском».

22 июня Порошенко заявил, что лично против него «не возбуждено ни одного уголовного дела». Кроме того, он добавил, что не боится уголовных преследований. «Я несу ответственность перед страной, украинским народом и перед миром. И отнюдь не боюсь ваших расследований», — утверждал экс-президент Украины.

Он подчеркнул, что будет гордиться любым уголовным делом, которое откроют против него «по факту». Однако глава государственного бюро расследований Роман Труба спустя несколько недель заявил, что Порошенко прекрасно осведомлен об 11 уголовных делах, где фигурирует его личность. Всего против Порошенко заведено 14 дел.