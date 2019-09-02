Бессрочный мир: Путин прилетел в Монголию. LIVE

Владимир Путин встречается с президентом Монголии

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин прилетел в Монголию и 3 сентября встретится с главой государства Халтмаагийном Баттулгой. Сначала беседа пройдет в формате тет-а-тет, а потом в широком составе. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов. «Газета.Ru» следит за встречей лидеров двух государств в режиме онлайн.
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07:10

Российский лидер также пригласил своего монгольского коллегу на празднование юбилея Дня Победы. «Рассчитываем, что в мае следующего года Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве», — сказал президент.

06:58

Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» подчеркнул, что в России с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны. «Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны «Революционная Монголия» и истребительной эскадрильи «Монгольский арат»», — отметил российский лидер.

06:51

Части Красной армии вместе с монгольскими военными разгромили японцев в боях на реке Халхин-Гол. Победа имела существенное военно‑политическое значение: она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году. Благодаря этому советскому руководству удалось перебросить на запад страны части и соединения, отражавшие нападение немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.

06:43

Победа в сентябре 1939 года стала одним из самых знаковых событий общей истории народов Монголии и СССР, а теперь — России. К тому моменту Япония уже оккупировала север Китая — локальный вооруженный конфликт из-за ее территориальных претензий продолжался с весны по осень 1939 года. СССР выступил на стороне Монголии.

06:30

Кроме того, в ходе своего визита российский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Путин и Баттулга возложат венки к памятнику маршалу Георгию Жукову и выступят на торжественном приеме, посвященном этому событию.

06:15

Владимир Путин прилетел в Монголию накануне. Его самолет приземлился в международном аэропорту Чингисхан в Улан-Баторе. Помимо встречи со своим монгольским коллегой в расписании российского лидера также запланирована беседа с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

06:00

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня президент России Владимир Путин встретится со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Они проведут переговоры, после которых, как ожидается, подпишут ряд документов, в том числе Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Мы будем следить за встречей глав двух государств в режиме онлайн.