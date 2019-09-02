Бессрочный мир: Путин прилетел в Монголию. LIVE

Российский лидер также пригласил своего монгольского коллегу на празднование юбилея Дня Победы. «Рассчитываем, что в мае следующего года Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве», — сказал президент.
Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» подчеркнул, что в России с благодарностью вспоминают помощь Монголии в суровые годы Великой Отечественной войны. «Монгольские граждане пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, передавали в конные части своих лошадей. Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны «Революционная Монголия» и истребительной эскадрильи «Монгольский арат»», — отметил российский лидер.
Части Красной армии вместе с монгольскими военными разгромили японцев в боях на реке Халхин-Гол. Победа имела существенное военно‑политическое значение: она стала одной из основных причин отказа Японии от нападения на Советский Союз в 1941 году. Благодаря этому советскому руководству удалось перебросить на запад страны части и соединения, отражавшие нападение немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой.
Победа в сентябре 1939 года стала одним из самых знаковых событий общей истории народов Монголии и СССР, а теперь — России. К тому моменту Япония уже оккупировала север Китая — локальный вооруженный конфликт из-за ее территориальных претензий продолжался с весны по осень 1939 года. СССР выступил на стороне Монголии.
Кроме того, в ходе своего визита российский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Путин и Баттулга возложат венки к памятнику маршалу Георгию Жукову и выступят на торжественном приеме, посвященном этому событию.
Владимир Путин прилетел в Монголию накануне. Его самолет приземлился в международном аэропорту Чингисхан в Улан-Баторе. Помимо встречи со своим монгольским коллегой в расписании российского лидера также запланирована беседа с председателем Великого государственного Хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня президент России Владимир Путин встретится со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой. Они проведут переговоры, после которых, как ожидается, подпишут ряд документов, в том числе Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Мы будем следить за встречей глав двух государств в режиме онлайн.