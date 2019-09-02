Новый премьер на Украине и русская угроза в Швеции: о чем пишут телеграм-каналы

Трудно не заметить самую обсуждаемую новость последней недели: первое заседание новой Верховной Рады Украины (ВРУ), пишет «Мейстер».

Реклама

«С внеочередным посланием о положении в стране перед ВРУ выступил президент Зеленский, спикером ВРУ избран Дмитрий Разумков, премьер-министром - Алексей Гончарук, министрами внутренних дел и финансов остались Арсен Аваков и Оксана Маркарова, министром иностранных дел стал нынешний замминистра Вадим Пристайко, министром обороны – «нефтяник в третьем поколении» Андрей Загороднюк (в армии не служил).

Суть выступлений Зеленского и Гончарука можно передать кратко: они пообещали выполнить все обещания, которые давал, но не выполнил Порошенко. Впрочем, давно замечено: Зеленский хочет проводить курс Порошенко лучше, чем это делал сам Порошенко. И в этом смысле сохранение поста главы МВД за главным покровителем укронациков Аваковым совершенно закономерно.

Символичный эпизод: Дмитрий Разумков (во время предвыборной кампании выступавший и общавшийся с прессой на русском) не дал Олегу Волошину (депутату от партии Медведчука) выступить на русском языке. Отключил микрофон», — отмечает канал.

«Адекват» обратил внимание, что Зеленского пригласили в Москву на юбилей Победы.

«Первый смысловой слой приглашения - поставить перед тяжким выбором между ганьбой и зрадой - просекли, понятно, все. Второго слоя в моем поле зрения почему-то не просек никто.

Вот представим, что все же приехал. А в аэропорту, или на трибуне, или в кулуарах, его с доброй улыбкой приветствует тов. Кадыров. Тот самый Кадыров, которого Зеленский в свою бытность клоуном сначала выбирал объектом для паскудненького юмора, а потом, когда вернулся в сознание и по штанине потекло, очень вдохновенно за это каялся.

Сюжетно? Сюжетно. И тем сюжетнее, чем сцена публичнее. И если с приглашения адресат все же соскочит, вес этого сценария в этом решении я бы не стал недооценивать. А если не соскочит, значит, тренироваться владеть лицом надо начинать уже сейчас. И на этот случай самым утонченным иезуитством с нашей стороны было бы так и не дать сценарию хода. Угроза, говорят шахматисты, сильнее исполнения», — пишет канал.

Не обошли телеграм-каналы на этой неделе и так называемую российскую угрозу.

«Доктор прописал» поведал о «мутной истории» со взломом «русскими хакерами» телефонов одного из лидеров израильской оппозиции Бени Ганца и его помощников.

То есть, конечно, в любой непонятной ситуации вини «русских хакеров». Но все же когда сами «пострадавшие» факт взлома опровергают...

Один из лидеров блока «Кахоль Лаван» Моше Яалон опроверг сообщение о хакерской атаке, заявив, что речь идет о чьей-то попытке накануне выборов отвлечь внимание от дискуссии по действительно важным темам

Сам Бени Ганц сообщил, что расследование было, его проводила компания CGI, но выводы экспертов не удовлетворили руководство партии.

Компании, проводившей расследование, вроде как заплатили, но вроде как не всё. И потому CGI попыталась оказать давление на руководство «Кахоль Лаван». Надо так понимать, сообщением о том, что «русские хакеры» взломали телефоны партийного руководства

Вот такая история. Из которой понятно только, что кто-то кому-то что-то должен», — констатирует канал.

В свою очередь, канал «Антискрепа» рассказал, как из-за якобы российской военной угрозой Швеция обложит банки новым налогом.

Что есть гонево чистой воды - никакой военной угрозы для Швеции Россия не представляет, даже общей границы нет. А то, что было 300 лет назад, давно былью поросло.

На самом деле, анализирует Никита Кричевский, шведы после кризиса 2007-2008 годов предоставили банкам многочисленные налоговые льготы, а сейчас хотят частично их отобрать, но отобрать, не внеся изменения в Налоговый кодекс, а введя дополнительный налог.

«Настроения в Швеции сегодня далеки от русофильских, Путина там «любят» все горячее, вот шведы и придумали хитрый ход с военным налогом. А будут протестовать банкиры, местное сообщество быстро разъяснит им что да как.

Пост не стоило писать, если б не извечная русская черта - подхватывать дурной пример. Время, понимаете, такое: нас как всегда окружают враги, властная паранойя прогрессирует, бабла на новые ракеты не хватает, так что сердобольные сограждане, не обессудьте, если мы введём какой-нибудь налог с продаж. Не переживайте: как Америку поборем и откроем пролив имени Сталина, так сразу все и отменим. А пока потерпите», — рассуждает канал.

Еще один «шпионский» пост — от канала «Железный занавес», который заметил публикацию в The Atlantic об агентах Китая в США.

«Китайские спецслужбы не жалеют денег на подкуп американцев, имеющих доступ к гостайне, и хорошо платят за секретную информацию, которую американские госслужащие передают китайцам. Что интересно, китайцы вербуют и покупают информацию даже у бывших ЦРУшников и тех, кто имел доступ к секретным данным, даже спустя 10-15 лет после их увольнения, — пишет канал. —

Как считают американские чиновники, помимо традиционных инструментов Китай активно использует кибератаки, кражу информации у частных компаний и даже венчурные инвестиции в небольшие американские технологические компании.

Учитывая нынешнюю взаимную экономическую зависимость двух стран от друг друга, подобные хитрости очень интересны для наблюдателей, ведь до конца не ясно куда это противостояние может привести в итоге».

Тем временем в Амазонке продолжают гореть лесные массивы. Рецепт G7 по борьбе с этой напастью анализирует ИА «Стекломой».

«Великая и могучая «Большая семерка» соблаговолила перечислить аж $20 млн в качестве помощи в тушении полыхающих лесов Амазонки, — иронизирует канал. — В G7, напомним, входят США, Канада, Германия, Франция, Япония, Италия и Великобритания – не самые бедные, в общем-то, страны. Стоимость организации и проведения самого саммита составила порядка $23 млн – господа-с изволили отгулять прямо-таки с недемократичным размахом. Вскоре стало известно о двух дополнительных траншах на $12 и $11 млн от Британии и Канады соответственно. Правда, из всей «семерки» почему-то только канадцы предложили прямую помощь Бразилии в виде отправки пожарной авиации.

Так или иначе, в этих цифрах кроется вся бесполезность существования G7 для остального мира: «избранные» страны собрались вместе на банкет и бросили нуждающимся крохи с барского стола на сумму, не превышающую стоимость самого банкета. Гуляй, рванина! Исполняющий роль «рванины» бразильский президент Жаир Болсонару оценил жест по достоинству и назвал действия G7 «колониальной политикой». А ведь Болсонару так восхищался Трампом, как-то неловко даже.

Ну ок, возможно, саммит запомнился чем-то еще. Быть может, были приняты какие-то судьбоносные для всего мира решения? Увы, участники не смогли даже толком согласовать итоговое коммюнике, президент Макрон вышел на публику с 1 (одним) листочком «за все хорошее против всего плохого». Ну и ладно, зато крутая итоговая фотка получилась.

На этом фоне вопросы о том, стоит ли России прилагать хоть какие-то усилия, чтобы её великодушно приняли в этот клуб праздных бесполезных богачей, становятся совсем уж неочевидными».

Ну и в заключении две поста про свершившуюся диджитал-революцию. Ее завоеваниями, как оказалось, довольны не все.

Так, Елизавета Пескова требует публичных извинений от «Яндекс.Дзен». Девушку возмутил заголовок одной из статей, опубликованной на сайте сервиса — «Лиза Пескова предложила сжигать мусор в лесном пожаре в Сибири».

Дочь пресс-секретаря президента обвиняет «Дзен» в распространении фейкньюз. «И, знаете, не важно, что Пескова, кажется, не разобралась в том, как работает платформа — что туда может загрузить текст любой желающий. И что «Дзен», по сути, не может контролировать содержание всех опубликованных статей.

Лиза права концептуально. Права в том, что «Дзен» — это, простите, сливная яма. И его основная цель — качать низкосортный трафик.

Елизавета Дмитриевна, не переживайте. «Дзен» никто не воспринимает в качестве источника достоверной информации. «Дзен» — это агрегатор таблоидов», — уверен канал РИАN.

А «Беспощадный пиарщик» оценил новые веяния в YouTube.

Девочки, иногда чтобы донести ценности бренда до пользователей, достаточно просто с ними поговорить неформально, по-человечески. Именно так и решили сделать в YouTube после серии неудачных попыток ввести новые правила модерации.

«Сьюзен Войжитски, которая СЕО ютуба, вместо традиционного квартального отчета о том, что было сделано нового на площадке, выдала мотивационный спич о том, что открытость — это большая ответственность (ну, это логично, Ютуб все лето во все щели все кому ни лень имели за ущемления прав разных групп и продвижение насильственного контента).

Так вот учитывая всю открытость, которая Сьюзан ЛИЧНО важна, площадка руководствуется принципами четырех R— удалять контент, который нарушает правила; давать площадку авторитетным чувакам, когда происходят важные события; уменьшать распространение контента, который нарушает правила; платить деньги тем, кто этого заслуживает.

Короче, нет уже никакого «видеохостингового сервиса Ютуб». Есть виртуальное государство Ютуб со своими законами, стремящимися к тоталитарным, и собственным предводителем, которым пытается стать Сьюзен», — приходит к выводу канал.

Вот так. На этом все. До следующей недели!