Торжество оппозиции? Премьер Грузии ушел в оставку

Грузинское правительство в полном составе ушло в отставку. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также объявил, что слагает с себя полномочия, передает ФАН.

«Пока говорить о кандидате [на пост премьера] преждевременно и некорректно», — заявил лидер парламентского большинства Грузии Георгий Вольский. Он подчеркнул, что кандидатура нового премьер-министра страны будет оглашена во вторник — после заседания политсовета партии «Грузинская мечта».

По словам Вольского, кандидат в премьеры представит претендентов на министерские должности после назначения.

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Мамука Бахтадзе, в свою очередь, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку «выполнил свою миссию». Он подчеркнул, что для него работа премьер-министром была «большой честью». Экс-премьер добавил, что останется членом партии «Грузинская мечта» и «преданным солдатом своей родины».

Ранее он заявил, передает НСН, что НАТО всегда останется гарантом глобальной безопасности, обеспечения мира и развития стабильности — в том числе и для Грузии.

Бахтадзе подчеркнул важность участия Грузии в юбилейном заседании НАТО в Вашингтоне.

Смена власти в Грузии — пусть и в пределах партии — происходит спустя два месяца после завершения череды антиправительственных митингов и акций протеста.

Протестующие выдвигали четыре требования: отставка спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии, освобождение всех задержанных в ходе протестов и переход на пропорциональную избирательную систему. Впоследствии Кобахидзе ушел в отставку, но Гахария остался на посту.

Об отставке премьер-министра Бахтадзе речи не было. Сам премьер обвинил оппозиционную партию «Единое национальное движение» в дестабилизации ситуации в стране.

По словам экс-премьера, оппозиция пыталась политизировать протесты.

Он прокомментировал инцидент с российским депутатом Сергеем Гавриловым, назвав его «справедливым» протестом. Однако, по его словам, то, что происходит сейчас, является насилием.

Массовые антироссийские выступления начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы Сергея Гаврилова — он, по приглашению грузинской стороны, в начале заседания занял кресло председателя грузинского парламента. На площади у здания законодательного органа страны вскоре после этого началась многотысячная антироссийская акция протеста. Кроме того, представители оппозиции вместе с митингующими требовали отставки грузинских министров, а РФ называли агрессором и оккупантом.

Вскоре возмущенные грузины ворвалась в здание парламента. Депутата Гаврилова протестующие облили водой и потребовали «убираться прочь из страны». Российские делегаты под охраной отправились в отель, желая избежать дальнейшей эскалации насилия, и вскоре вылетели в Москву. Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.

В Кремле тбилисские беспорядки назвали «экстремистской русофобией».

Власти Грузии в итоге пошли на уступки и начали реформу по переходу к 2020 году избирательной системы в парламент страны по партийным спискам.

«Мы <...> выступаем с инициативой широкомасштабной политической реформы — провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе в условиях нулевого избирательного барьера», — заявил председатель партии Бидзина Иванишвили.

Политик отметил, что изначально переход на пропорциональную систему был назначен на 2024 год, а барьер должен был составить 5%. Однако теперь ценз аннулирован, и шанс пройти в парламент появляется у всех партий Грузии.

До этого в Грузии действовала смешанная избирательная система. Парламент состоит из 150 депутатов, из которых 77 избираются по пропорциональному принципу, а 73 — по мажоритарному.