Уходя, уходи: чем Brexit грозит Евросоюзу и его гражданам?

Переговорщик по Brexit от Евросоюза Мишель Барнье отверг ранее поступившее от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона предложение убрать из соглашения по выходу из ЕС «запасной механизм» о границе с Северной Ирландией, сообщает «Би-би-си».

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По словам Барнье, план с «бэкстопом», который означает режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit, — «максимальная уступка», которую может предложить Евросоюз.

Джонсон ранее призвал ЕС найти иное решение для Северной Ирландии, отметив, что важным является факт отсутствия жестких границ между территориями. При этом Джонсон подчеркнул, что правительство страны не будет вводить проверки, контроль, а также устанавливать инфраструктуру на границе с Ирландией.

Brexit, который должен произойти 31 октября — со сделкой с Евросоюзом или без нее, как отмечал глава правительства, — не так однозначен и для граждан самого ЕС.

Кто есть кто?

В последние три года — с тех пор, как британцы на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза — около 3,5 млн граждан Европейского союза, проживающие в Великобритании, находились в состоянии абсолютной неопределенности.

Сначала было неясно, смогут ли они и их семьи после выхода страны из союза продолжать жить и работать там с такими же правами, которые они имеют сейчас. Даже после того, как британское правительство в прошлом году обнародовало планы ввести новый правовой статус для граждан ЕС, чтобы они могли подать заявку на пребывание в стране после Brexit, многие опасались, что их положение в Британии станет более размытым.

На первый взгляд, изменения кажутся вполне закономерными. Свобода передвижения для граждан стран ЕС, желающих жить и работать в государствах — членах блока, является одним из краеугольных камней гражданства страны, входящий в Евросоюз.

Но Великобритания, которая проголосовала за выход из ЕС по иммиграционным и другим вопросам, обязана изменить правила после Brexit. Но этот резкий сдвиг в иммиграционной политике Великобритании не ожидался в одночасье: в соответствии с планами, изложенными правительством бывшего премьер-министра Терезы Мэй, свобода передвижения будет сохранена по крайней мере до конца декабря 2020 года — это будет крайний срок, к которому граждане ЕС, проживающие в стране, должны будут подать заявку на свой новый правовой статус, чтобы остаться в стране после ее выхода из ЕС без сделки. Если «жесткого Brexit» удастся избежать, а Лондон сможет закончить переговоры с Евросоюзом сделкой, этот срок может быть продлен до июня 2021 года.

На практике сейчас от граждан ЕС, которые живут и работают в Великобритании, не требуют никаких документов, кроме действительного паспорта. В результате не существует официального государственного реестра тех, кто живет и работает в стране благодаря гражданству ЕС. Предполагаемые 3,5 млн граждан ЕС в Великобритании — это всего лишь цифра, отмечает журналистка Ясмин Серхан в своей статье в The Atlantic.

Выходит, если свобода передвижения закончится завтра или через два месяца, британское правительство не сможет провести различие между гражданами ЕС, которые имеют право оставаться в стране, и теми, кто недавно прибыл.

Единственные, о ком данные будут точны, — это 1 миллион граждан ЕС, которые уже подали заявки на получение статуса оседлости в рамках вышеобозначенной правительственной программы.

Сложившаяся ситуация чревата огромными проблемами для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, где практически каждый аспект жизни, включая занятость, аренду дома, посещение врача и открытие банковского счета, — требует подтверждения правового статуса в стране.

Премьер-министр Борис Джонсон ранее обещал защищать граждан ЕС, утверждая, что «это неправильно, что люди, которые провели годы своей жизни в Великобритании... должны беспокоиться о продолжении присутствия в Великобритании в результате решения [страны] выйти [из ЕС]».

Не стоит забывать, что Brexit, особенно, если он будет осуществлен без сделки, грозит и самому Евросоюзу, а не только его гражданам в Великобритании.

Выход Великобритании из состава блока — первый подобный случай за время существования ЕС. Лондон может послужить примером для других государств, которые недовольны общеевропейской политикой, продиктованной решениями Брюсселя, в частности, относительно беженцев и мигрантов, а также в экономике.

Американский финансист, инвестор и миллиардер Джордж Сорос еще в 2016 году заявил, что Brexit — катастрофа для ЕС. «Теперь катастрофический сценарий, которого боялись многие, материализовался, делая распад ЕС практически необратимым», — написал он в своем комментарии на сайте газетного синдиката Project Syndicate.

Будущее Лондона он при этом обрисовал весьма туманно. «Покинув ЕС, Британия в конечном счете может стать более процветающей, чем другие страны, а, может, и нет, но ее экономика и жители понесут потери в средней или краткосрочной перспективе», — добавил Сорос.

Brexit может вызвать замедление экономического роста и в Евросоюзе. Также не исключены падение курса евро и снижение кредитных рейтингов стран-участниц.