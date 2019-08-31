«Учитесь правильно читать»: Пушков оценил план Киева по Донбассу

В Москве скептически отнеслись к намерению назначенного Верховной радой нового созыва министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в полугодовой срок существенно продвинуться в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

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По словам председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, в любом случае новому главе украинской внешнеполитической службы не нужно брать плохой пример с предыдущего руководителя МИДа – Павла Климкина.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца», — указал сенатор.

Двумя днями ранее Пристайко пояснил, что действия новой команды правительства направлены на восстановление связей с украинцами, которые оказались за линией соприкосновения.

«Как вы знаете — президент предложил ряд компромиссных шагов. Ценой больших усилий перезапущен процесс обмена пленными, восстанавливается сообщение в станице Луганской, восстанавливаем, где это возможно, инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты, ведется работа по созданию системы активного информационного сопротивления», — добавил дипломат.

При назначении в парламенте он заявил, что при подвижках по урегулированию в Донбассе Киев готов подумать над выборами в регионе, амнистией, снятием торговых ограничений. Он отметил, что ставит своей задачей за полгода продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Киев не может и не будет вести бесконечные переговоры в разных форматах»,

— подчеркнул Пристайко.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров призвал лидера Украины Владимира Зеленского принять меры для завершения конфликта на юго-востоке Украины.

Разговор лидеров двух стран произошел в преддверии саммита в «нормандском формате», запланированного на сентябрь. Французский лидер призвал Зеленского «к скорейшему прогрессу в осуществлении мер в области безопасности и политики», которые поспособствуют ликвидации кризисной ситуации в Донбассе.

В Елисейском дворце заявили, что в ближайшие несколько недель главы двух стран и их администрации будут тесно контактировать по данному вопросу. Дату «нормандского» совещания ранее согласовали украинский лидер и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телефонного разговора.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Нестор Шуфрич считает, что мирное урегулирование ситуации в Донбассе является основой роста экономики Украины, передает ФАН.

«Мирное урегулирование на Донбассе — это основа роста экономики, основа социальной стабильности, и, соответственно, мы к этому так и должны подойти. Вчера была длинная ночь, и я хочу отдать должное, может, еще сделаю один комплимент депутатам из «Слуги народа». Они реально интересуются, как закончить этот конфликт», — заявил парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Между тем, накануне в управлении народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о гибели трех военнослужащих в результате обстрелов со стороны подразделений вооруженных сил Украины. По данным ведомства, еще пять ополченцев получили ранения.

Представители ополчения рассказали, что

украинские силовики 35-й бригады морской пехоты под командованием Николая Паласа прицельно атаковали село Григоровка на юге ДНР, выпустив по населенному пункту 15 мин калибра 120 мм.

В штабе Операции объединенных сил ВСУ в свою очередь заявили, что за сутки зафиксировали девять обстрелов своих позиций в Донбассе.

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские силовики обстреляли из минометов шесть населенных пунктов республики. Силовик отметил, что в ходе атак применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Одно из нападений вызвало пожар в доме у окраин Горловки.

В Донбассе с 21 июля действует бессрочное перемирие, которого удалось достичь 17 июля на встрече в Минске. В этом заявлении впервые были обозначены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, к чему уже давно призывали представители самопровозглашенных республик Донбасса. Но перемирие начало показывать свою несостоятельность с первого же дня.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель еще в начале июня в эфире телеканала «1+1» признала, что украинские силовики убивают мирных жителей в Донбассе. По ее словам, очень часто бойцы попадают на «провокации», когда в них якобы стреляют из жилых домов, детсадов и других мест, в которых находятся мирные жители.

«И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы», — пояснила она.

Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко считает, что сдвинуть с мертвой точки конфликт может только двустороннее общение российского и украинского лидеров. Что касается минских договоренностей, они не выгодны Украине, передает НСН.

«Возвращение формата фактически никак не повлияет на ситуацию, потому что то, что они встречаются и договариваются, не реализуется в практическую политику. Они ограничиваются общими словами, а также, что надо выполнять Минское соглашение. Минское соглашение Украине очень невыгодно выполнять. Это фактически надо предоставить автономию Донбассу», — уверен эксперт.