Без Вышинского: кем обменяются Россия и Украина

Обмен заключенными между Россией и Украиной вышел на заключительную стадию переговоров. Точная дата проведения обмена, как и имена его участников, все еще неизвестны — стороны находятся в процессе оформления необходимых документов, на что может понадобиться «еще время». Эту информацию подтверждают вовлеченные в переговоры источники.

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Ранее в сети появилась информация о том, что обмен будет проведен 30 августа. Об этом в своем фейсбуке написала сотрудница Верховной рады Украины Анна Исламова. Чиновница утверждала, что освобожденные украинцы уже «вылетели домой».

Позднее репост сообщения Исламовой сделал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, что журналисты восприняли как подтверждение информации от официального лица. В результате в аэропорту Киева еще с ночи собрались репортеры и родственники заключенных. Там же находился и секретарь СНБО Александр Данилюк, который отказался давать комментарии, но все же выразил надежду на то, что обмен состоится в пятницу.

Официальный Киев при этом выступил с опровержением информации о проведении обмена. В офисе президента заявили, что переговоры продолжаются, но все еще не завершены. Представители Владимира Зеленского отметили, что сообщат о начале процесса по официальным каналам.

«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не надолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!» — написала в своем фейсбуке пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Причины, по которым генпрокурор Украины опубликовал информацию, не соответствующую действительности, не ясны. Судя по всему, происходящее контролируется достаточно узким кругом лиц.

Российская сторона не так активно комментирует процесс обмена. Правда, помощник президента РФ Юрий Ушаков все же внушил некоторый оптимизм.

«Взаимодействие на эту тему [обмена задержанными] осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить, — сказал он. — Это вообще очень важно для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса».

Источники «Интерфакса» в Москве и в СБУ сообщили, что обмен пройдет «точно не» 30 августа и что для его успешного завершения необходимо оформить соответствующие документы, чем и занимаются стороны переговоров.

Адвокат нескольких удерживаемых на Украине россиян Валентин Рыбин также опроверг информацию о завершении обмена. Он заявил ТАСС, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО, а обмен, по его словам, должен произойти во вторник. Также Рыбин добавил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не помиловал участников обмена с украинской стороны, что является необходимым условием.

«Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», — цитирует Рыбина ТАСС.

Ранее в эфире телеканала «Россия-24» Рыбин заявил, что по итогу в обмене примут участие 12 граждан России. Среди кандидатов он в том числе назвал россиян Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

По данным Минобороны РФ, осенью 2016 года российские военнослужащие Одинцов и Баранов при участии СБУ были обманом вывезены с пограничного с Крымом пункта пропуска «Чонгар» в Николаевскую область. На Украине им было предъявлено обвинение в госизмене.

Евгений Мефедов проходил в качестве обвиняемого в деле об одесских беспорядках 2014 года. По результатам следствия россиянин был признан невиновным, однако позже был вновь арестован — в этот раз по делу о сепаратизме. Через пять лет Мефедов был отпущен под залог.

С украинской стороны в обмене фигурируют 24 моряка, задержанные ФСБ осенью прошлого года в Керченском проливе. Причиной задержания стало нарушение ими государственной границы РФ.

Адвокат моряков Николай Полозов отказался говорить об обмене до его официального завершения. Как заявил сам юрист, официальный комментарий им будет дан после «подтверждения всех фактов».

Возможным кандидатом на обмен называется украинский режиссер Олег Сенцов, который в России был приговорен к 20 годам заключения за подготовку к теракту. Днем ранее Сенцов был переведен в Москву из колонии в городе Лабытнанги.

Как сообщает «Коммерсант»,

основная часть заключенных, которых планируется отправить на Украину — это украинские моряки, однако необходимое для их обмена помилование на данный момент невозможно, поскольку официально они еще не осуждены. Таким образом, дело моряков может быть прекращено или передано на Украину.

Другим фигурантам обмена приговор уже вынесен, что может упростить процедуру — их можно помиловать либо передать на Украину, где они будут отбывать наказание.

Среди них — украинцы Владимир Балух, осужденный за незаконное хранение оружия, приговоренный к шести годам лишения свободы за содействие терроризму Павел Гриб, а также фигурант «дела Сенцова» Александр Кольченко.

Также в связи с обменом фигурируют имена Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые в 2016 году были осуждены на 22,5 и 20 лет за убийство российских военных в Чечне. Оба они сейчас находятся в СИЗО «Лефортово».

С Карпюком и Клыхом встретились прибывшие в Москву глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович. Медведчук назвал визит гуманитарной акцией и выразил надежду на скорое возвращение заключенных на Украину.

Всего в обмен с обеих сторон могут войти более 60 человек — по информации «Коммерсанта», итоговой формулой может стать не заявленное ранее соотношение «33 на 33», а «35 на 35».

В то же время в процедуре, вероятнее всего, не будет участвовать бывший главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский, ранее освобожденный украинским судом из-под стражи под домашний арест. В частности, адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский рассказал «Украинским новостям», что его клиент не участвует в обмене. На Украине Вышинский обвиняется в государственной измене, однако, как сообщают источники, журналист собирается самостоятельно доказать свою невиновность в суде.