«Вопрос поднимали давно»: Медведчук и Рабинович посетили «Лефортово»

В Москве с осужденными украинцами Станиславом Клыхом и Николаем Карпюком встретились глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель этой партии Вадим Рабинович, передает ТАСС.

«Наш приезд — это, прежде всего, гуманитарная акция. Мы приехали, чтобы встретиться с Карпюком и Клыхом», — обратил внимание Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Он подчеркнул, что политическая партия занимается «вопросом не обмена, а именно освобождения». «Вопрос [освобождения] Карпюка и Клыха мы поднимали давно, договаривались не сегодня и даже не вчера, такая договоренность была раньше», — передает его слова агентство.

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Также Медведчук выразил надежду на то, что вскоре украинские граждане вернутся на родину. «И вообще, чем меньше на эту тему говоришь, тем быстрее люди будут дома», — добавил украинский политик.

«Сегодня, после смены власти на Украине, после прихода команды Владимира Зеленского, которая реально начала заниматься вопросами обмена, этот вопрос, действительно, серьезно продвинулся. Это вселяет уверенность в то, что этот обмен в ближайшее время произойдет», — сказал Медведчук.

Подобную позицию выразил и Рабинович. По его словам, в обмен «будут включены и те люди, об освобождении которых долгое время ставила вопрос партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Мы их обрадовали, в том числе тем, что новости должны быть в ближайшее время хорошие», — отметил глава политсовета партии, добавив, что сейчас необходимо ждать. «И я думаю, что эти ожидания закончатся успешно в первую очередь для тех людей, кто находится в СИЗО «Лефортово», — сказал политик, обратив внимание на то, что все узнают об обмене, когда он произойдет.

«Многие СМИ сообщали, что обмен уже произошел, но пока, к сожалению, такой готовности нет. Вот для того, чтобы такая возможность созрела, чтобы она имела место, мы сейчас и находимся в Москве как народные депутаты, как представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», как люди, к которым обратились родственники», — сказал Медведчук.

При этом в разговоре с журналистами, как передает РИА «Новости», Виктор Медведчук заявил, что не собирался встречаться с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым. «Вы знаете, нет. Мы здесь были и договаривались раньше о встрече именно с Клыхом и Карпюком. Конечно, лучше бы мы с ними сразу встретились уже на Украине или Киеве, или где-то там на территории Украины, но так произошло, что мы пока встретились здесь», — ответил Медведчук на соответствующий вопрос СМИ.

Сенцов был осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые являлись членами запрещенной в России националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона», приговорили в 2016 году к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Вадим Рабинович, прибывший в московский СИЗО вместе с Медведчуком, обратился к тем, кто, по его словам, «играет судьбами людей»: «Прекратите заниматься самопиаром, рот свой закройте и дайте людям вернуться домой».

Кроме того, политики пообещали, что «все будет хорошо».

Сообщения о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной якобы уже произошел, появились накануне. Сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала об этом в фейсбуке: «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Репост этой записи сделал генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Однако в настоящее время он, видимо удалил пост, так как контент стал недоступен.

Впоследствии эта информация была опровергнута президентским офисом. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества», — говорится в сообщении офиса главы Украины в фейсбуке.

Пока неизвестна окончательная дата завершения процесса обмена задержанными. Однако, по сообщению СБУ, «все идет планово».