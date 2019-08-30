Президент без смены: как Лукашенко сохранил власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 августа отмечает свой день рождения. В этом году бессменному белорусскому лидеру исполняется 65 лет. Лукашенко — первый и единственный президент республики и занимает этот пост уже четверть века: ему удалось победить на выборах четыре раза подряд.

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Бывший председатель совхоза, Лукашенко вошел в белорусскую политику на волне борьбы с партийными коррупционерами и смог завоевать популярность среди народных масс. Успех ему принесло и то, что уже в новой Белоруссии он возглавил временную комиссию по борьбе с коррупцией и стал выступать с громкими разоблачениями властной элиты. Благодаря харизме и политической воле он сумел стать одним из самых сильных лидеров бывшего СССР.

Первым серьезным испытанием для Лукашенко стали президентские выборы 1994 года, на которых развернулась серьезная борьба — будущему главе страны противостояли несколько политических тяжеловесов, среди которых были глава Белорусского народного фронта Зенон Позняк и Вячеслав Кебич — тогдашний председатель совета министров БССР.

В итоге Кебич и Лукашенко вышли во второй тур, в котором нынешний глава государства получил 80%.

Затем Лукашенко постепенно стал отходить от своих сторонников, которые видели в нем энергичного борца с коррупцией.

«Лукашенко стал президентом, и только затем мы стали выяснять, кого же мы выбрали.

Ведь его знали только по овальному залу Верховного совета. Лукашенко, конечно, изменился. Ведь в овальном зале он выступал за независимые СМИ, за настоящие суды. Но, придя к власти, он стал отрезать ветви власти, и у нас остался один только ствол», — рассказывал в интервью «Белсат ТВ» в 2017 году политик Анатолий Лебедько, который поддерживал Лукашенко в начале его карьеры.

Большинство сторонников Лукашенко тех лет позднее оказались либо в тюрьме, либо в эмиграции. Однако сам Лукашенко, несмотря на многочисленные обвинения со стороны оппонентов и западные санкции, оставался «тефлоновым» политиком.

В 1996 году пока еще неподконтрольный Лукашенко парламент даже пытался начать процедуру импичмента в отношении белорусского президента, но собрать необходимое количество голосов не удалось, а сам президент на референдуме смог добиться увеличения президентского срока. Впоследствии — уже в 2004 году — на другом референдуме ограничения на пребывание на посту белорусского президента были и вовсе сняты.

В 1996 году белорусский президент начал активное движение в сторону союза с Россией, однако совсем не для того, чтобы делить власть с терявшим популярность президентом РФ Борисом Ельциным. Как рассказывали знакомые белорусского лидера, в то время он не скрывал желания видеть себя в Кремле в будущем.

В Москве это хорошо понимали, но тактический союз с Лукашенко был нужен Ельцину для завоевания левого электората. Идея «слияния двух лун» в славянском единстве была популярна у многих в России.

Вместе с тем, Лукашенко мастерски смог воспользоваться стратегическим положением Белоруссии, находящейся между востоком и западом.

При этом он стал одним из самых трудных партнеров России на постсоветском пространстве, что, однако, не помешало ему иметь немалое количество привилегий, главной из которых стало получение дешевых энергоносителей.

Политика Лукашенко во многом создала условия для относительной «зажиточности» белорусов и их спокойной и достаточно размеренной жизни.

«В Белоруссии нет такого разрыва между бедными и богатыми, здесь больше справедливости и в системе больше сбалансированности», — говорил доцент МГИМО Кирилл Коктыш.

«Белорусский заповедник»

Белоруссия Лукашенко кажется застывшей в янтаре, в то время когда мир стремительно движется вперед.

«У нас здесь такой заповедник — все застыло», — говорил корреспонденту «Газеты.Ru» шофер минского такси.

Правда, столица Белоруссии Минск совсем не напоминает застывший город — в выходные дни там повсюду кипит жизнь, оркестры играют новомодный джаз, а белорусы совсем не кажутся зажатыми авторитарным режимом «железного батьки».

Минск сегодня выглядит не хуже многих других городов восточной Европы. В 2017 году Белоруссия отменила визы для граждан ЕС и США для привлечения туристов.

«Я впервые посетила Белоруссию в 2012 году, и тогда, я помню, что описывала ее как советскую утопию. Семь лет спустя я едва узнала места, которые я тогда посещала. Страна стала более современной, свежей и, одним словом, модной. Есть еще анекдоты про картошку, и некоторые вещи... такие, как субботники. Кажется, что «вернулись в СССР», но в дополнение ко всему, теперь есть и IT-гуру, пьющие крафтовый кофе в кафе западного стиля, и хипстеры, катящиеся по улицам на скутерах», — рассказывает «Газете.Ru» Елена, жительница одной из европейских стран.

В Белоруссии не скрывают, что заинтересованы в дальнейшем развитии отношении с Западом и США. Так, после прихода к власти Дональда Трампа Лукашенко направил последнему дружескую телеграмму. В ней он отметил, что президент США «всколыхнул американское общество, вернув его к настоящей демократии».

Доцент МГИМО Коктыш отмечает, что между двумя политиками — Трампом и Лукашенко — есть много общего: оба они популисты, которым не слишком близки идеологические ценности, обоих можно вполне назвать политическими реалистами.

В связи с этим Коктыш напоминает любимое высказывание Лукашенко: «Ценности должны цениться».

Следующие президентские выборы в Белоруссии должны пройти в 2020 году. Как отмечал Лукашенко, власти не намерены «устраивать политические игры» вокруг голосования — оно «пройдет в строгом соответствии с законом в установленные конституцией строки». Сам Лукашенко намерен вновь в них участвовать, о чем он заявил в марте.