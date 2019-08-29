Первые назначения: кто стал спикером Верховной рады

Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков занял пост спикера украинского парламента. За его избрание проголосовали 282 депутата при необходимых 226.

Реклама

Представлял кандидатуру Разумкова глава фракции в Верховной раде Давид Арахамия. «Мы хотим внести в качестве кандидата на пост главы Верховной рады Дмитрия Разумкова», — приводит его слова ТАСС.

После этого глава партии Владимира Зеленского выступил перед новым составом парламента. Во время речи Разумков заявил, что целью его будущей работы является «рост экономики от 5% до 7% уже в следующем году». Помимо этого, он считает необходимым создание «надежного механизма отзыва народного депутата». Новый спикер Верховной рады уверен, что эта мера будет способствовать более ответственному подходу парламентариев к своей работе.

О том, что главным претендентом на кресло председателя Верховной рады является глава «Слуги народа», стало известно 20 июля. Тогда об этом сообщил принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на трех собеседников. Один из источников указал, что Разумков «заслужил этот пост», так как проявил себя хорошим организатором и показал высокую эффективность во время предвыборных кампаний.

Его кандидатура была приоритетной, обратили внимание близкие к избирательному штабу партии собеседники издания. Они отметили, что он являлся спикером двух избирательных кампаний, был руководителем процесса партийного строительства.

После рассмотрения вопроса о назначении председателя парламента Рада определилась и с должностью первого вице-спикера. За предложенного представителя украинского лидера в парламенте Руслана Стефанчука проголосовали 330 народных избранников.

Вице-спикером Рады была избрана Елена Кондратюк от партии «Батькивщина». Ее поддержали 318 парламентариев.

Кроме того, был определен и премьер-министр страны. За кандидатуру Алексея Гончарука, которую предложил Владимир Зеленский, проголосовали 290 парламентариев, передает РИА «Новости».

Гончарук во время своего выступления на первом заседании украинского законодательного органа нового созыва заявил, что будет бороться с контрабандой. Он надеется, что незаконная перевозка товаров перестанет быть системным явлением в стране до конца этого года. Кроме того, он считает, что важно уже в этом году побороть коррупцию в государственной налоговой службе Украины.

Согласно украинской конституции, Гончаруку предстоит предоставить на рассмотрение депутатов кандидатов на должности министров.

Между тем, украинский президент Владимир Зеленский дал новому составу Верховной рады один год, чтобы показать эффективность своей работы. Глава государства отметил, что теперь он знает, что распускать парламент «не так страшно», передает РИА «Новости».

В то же время в ходе своего выступления перед депутатами Зеленский выразил уверенность, что Рада этого созыва войдет в историю.

«Вопрос, как именно? Вы имеете все шансы попасть в учебники как парламент, <…> который воплотил все, что не смогли предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк — я вас очень прошу, — прогулов, кнопкодавства», — обратился к парламентариям лидер страны, добавив, что народным избранникам стоит ежедневно конструктивно и кропотливо работать «на благо украинского народа».

«Не дай бог, вы войдете в историю как парламент, который просуществовал меньше всего — один год. Фактически это ваш, наш испытательный срок», — обратил внимание Зеленский на первом заседании нового состава Верховной рады. Также он подчеркнул, что депутаты должны укрепить оборону Украины, сделать все для завершения войны на юго-восточной части страны. Кроме того, по словам главы государства, перед Радой стоит задача «возвращения Крыма».

Внеочередные парламентские выборы прошли 21 июля. По их результатам победила президентская партия «Слуга народа», за нее проголосовали 43,16% избирателей. В совокупности с результатами выборов по одномандатным избирательным округам это позволило ей занять в парламенте 254 места и создать однопартийное большинство. Таким образом, впервые в истории Украины одна партия может принимать решения, не привлекая к этому другие фракции.

В парламенте также присутствуют такие партии, как «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко, а также партия «Голос».