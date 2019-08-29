Выборов не будет: как Конте переиграл Сальвини

Президент Италии Серджио Маттарелла поручил подавшему в отставку премьер-министру Джузеппе Конте сформировать новый кабмин. О том, что президент «передал мандат» на формирование кабинета Конте, в четверг заявил пресс-секретарь президентской администрации Уго Дзампетти, сообщает ТАСС.

Реклама

Правительство ранее состояло из коалиции диаметрально противоположных политических сил: националистов из партии «Лига» и леворадикального движения «Пять звезд».

Новый мандат, полученный Конте от президента, позволяет ему сформировать новую коалицию, которая объединить все те же «Пять звезд» с оппозиционной центристской «Демократической партией». Обе политические силы являются антагонистами, однако недавно решили объединить силы.

«Мы любим Италию, и мы считаем не бесполезным попробовать», — заявил глава Демпартии Никола Дзингаретти во время встречи с руководителем «Пяти звезд» Луиджи ди Майо.

Однако старший научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт «Валдайского клуба» Елена Алексеенкова считает, что стремление идеологических противников работать вместе может обернуться против них.

«Готовность партий поступиться идеологическими принципами и желание избежать голосования не добавляют этой коалиции легитимности и доверия в глазах граждан», — считает эксперт.

Маттео Сальвини — человек за бортом

Подобный расклад сил оставляет за бортом «Лигу» Сальвини, который занимал в правительстве Конте должности вице-премьера и главы МВД. В досрочных выборах был заинтересован именно он, для чего инициировал вотум недоверия Конте.

Популярный политик предполагал, что досрочные выборы помогут избавиться от надоевших «Звезд» и сформировать правительство с близкими идеологически группами.

При этом его противники были не слишком заинтересованы в досрочных выборах, особенно учитывая тяжелое экономическое положение Италии. ВВП страны растет медленно и, по прогнозам Еврокомиссии, увеличится лишь на 0,1% в этом году. Растет и число бедняков, которые сегодня составляют 8,4% населения. В условиях относительной бедности находятся еще более 3 млн человек. У Италии также второй по доле после Греции объем госдолга — 132% ВВП.

В случае, если «Пяти звездам» и Демпартии удастся сформировать дееспособное правительство, это подарит Италии возможность найти общий язык с ЕС. Известно, что Демократическая партия поддерживает курс Европейского союза, а «Пять звезд», хотя и является более радикальной политической силой, также настроена на взаимодействие с Брюсселем. Обе партии хотят добиться от ЕС больших уступок в экономической сфере, несмотря на сложное положение страны.

«Перспектива формирования новой администрации во главе с Конте была поддержана рынками, которые делают ставку на то, что Италия получит стабильное правительство, которое избежит конфронтации с Европой», — пишет британская The Guardian.

Для Конте — уважаемого в Италии интеллектуала, который не входит ни в одну из партий — ситуация выглядит выигрышной и демонстрирует победу над Сальвини. Со своим замом Конте уже давно находился в конфронтационных отношения и даже обвинил последнего в пренебрежении интересами Италии. Во время выступления перед парламентом Конте заявил, что решения Сальвини «несут серьезные риски для страны».

В ответ на эти слова вице-премьер отметил, что не боится суда итальянцев и повторил бы все, что сделал.

«Тот, кто боится суда итальянского народа, не является свободным человеком», — подчеркнул Сальвини.

Сложившаяся ситуация бьет по интересам Сальвини, который надеялся на победу на выборах. И не безосновательно. На прошедших недавно выборах в Европарламент его партия получила в два раза больше голосов, чем «Пять звезд». По данным опроса института Noto Sondaggi, движение Сальвини в Италии поддерживают 38% избирателей, на втором месте разместилась Демократическая партия (23%), и лишь затем следует «Движение пяти звезд» (16,5%).

Как отмечает итальянский политолог Марк Бернардини, сегодняшний расклад сил в парламенте страны не отвечает чаяниям итальянцев.

«Если народ пошел вправо, значит, правительство должно быть правым. Объективно, нынешний парламент более не соответствует настроениям электората», — говорит Бернандини.

По мнению эксперта, «еще не факт, что не устраивающее народ правительство сформируется, а если сформируется — не факт, что оно доживет до конца созыва — 2022 года».

Возможное правительство Демократической партии и «Пяти звезд» не будет стабильным, так как в самой Демпартии существуют разногласия, указывает Бернандини. В то время как партийное руководство поддерживает нынешнего главу партии Никола Дзингаретти, большинство депутатов являются сторонниками другого видного партийца — экс-премьера Маттео Ренци.

Старший научный сотрудник Института Европы РАН Елена Алексеенкова считает, что сделке между партиями помогла популярность премьера и президента: Джузеппе Конте обладает высоким рейтингом в 52%, Серджо Матарелла — 57%.

По мнению Алексеенковой, устойчивость коалиции будет зависеть от многих факторов. Один из них — способность найти компромисс при дележе портфелей в новом кабинете, что будет непросто: Демократическая партия претендует на такие направления, как экономика и миграция, лидер партии «Пять Звезд» Ди Майо — на пост вице-премьера, а его коллега, основатель «Звезд» Беппе Грилло, призывает к созданию технического кабинета.

Программы партий тоже сильно различаются. «Ди Майо подчеркивает преемственность курса, а Демпартия — поворот политики как в сфере экономики, так и в сфере миграции. Очевидно, что Демпартия, которая рассчитывает получить пост в ЕС, будет настаивать на свертывании миграционной политики Сальвини и приостановке ряда экономических реформ», — отметила Алексеенкова.

Не исключено, что с учетом все этих противоречий у Сальвини еще появятся шансы сформировать собственное правительство. Алексеенкова полагает, что в этой связи важно понять, «выйдет ли народ на улицу в поддержку Сальвини или примет новую коалицию».