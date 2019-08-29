Обмен с Украиной? Сенцова этапировали в Москву. LIVE

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву. При этом стало известно, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в четверг, 29 августа, не состоится. Как сообщил украинский депутат Виктор Медведчук, окончательного варианта еще нет, идут переговоры. За тем, как готовится обмен заключенными между двумя странами, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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11:50

РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата Верховной рады сообщает, что обмен заключенными между Украиной и РФ должен состояться в пятницу. Кроме того, собеседник издания подтвердил информацию о том, что Олег Сенцов находится уже в Лефортово.

11:41

Однако адвокат Валентин Рыбин рассказал РИА «Новости», что сегодня обмен заключенными не состоится.

«Не сегодня 100%», — заявил Рыбин.

11:39

Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа.

11:30

Вчера произошло важное событие. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому — теперь он не находится под арестом.

11:21

«Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня», — написал руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков в своем телеграм-канале.

11:16

«Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В то же время, адвокат Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Он также заявил ТАСС, что защите неизвестно, планируется ли обмен его подзащитного на россиян, осужденных на Украине, в ближайшее время.

11:10

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Украинский режиссёр Олег Сенцов доставлен из колонии в Лабытнанги (ЯНАО), в Бутырскую тюрьму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Перевод Сенцова организован в рамках готовящегося обмена заключенными между Москвой и Киевом.