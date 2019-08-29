Обмен с Украиной? Сенцова этапировали в Москву. LIVE

РИА «Новости» со ссылкой на слова депутата Верховной рады сообщает, что обмен заключенными между Украиной и РФ должен состояться в пятницу. Кроме того, собеседник издания подтвердил информацию о том, что Олег Сенцов находится уже в Лефортово.
Однако адвокат Валентин Рыбин рассказал РИА «Новости», что сегодня обмен заключенными не состоится.
«Не сегодня 100%», — заявил Рыбин.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа.
Вчера произошло важное событие. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому — теперь он не находится под арестом.
«Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня», — написал руководитель международной правозащитной группы Агора Павел Чиков в своем телеграм-канале.
«Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В то же время, адвокат Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Он также заявил ТАСС, что защите неизвестно, планируется ли обмен его подзащитного на россиян, осужденных на Украине, в ближайшее время.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru». Украинский режиссёр Олег Сенцов доставлен из колонии в Лабытнанги (ЯНАО), в Бутырскую тюрьму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Перевод Сенцова организован в рамках готовящегося обмена заключенными между Москвой и Киевом.