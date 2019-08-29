Обмен с Украиной? Сенцова этапировали в Москву. LIVE

«Сенцов этапирован из колонии Лабытнанги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО», — сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

В то же время, адвокат Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг данную информацию. Он также заявил ТАСС, что защите неизвестно, планируется ли обмен его подзащитного на россиян, осужденных на Украине, в ближайшее время.