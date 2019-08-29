Премьера в отставку: первое заседание новой Рады. LIVE

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что рассчитывает сложить полномочия на первом заседании нового парламента.

«Я рассчитываю, что формирование нового правительства произойдет достаточно быстро», — говорил Гройсман.

Он также отмечал, что вместе с ним полномочия сложит также весь кабмин.