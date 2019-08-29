Премьера в отставку: первое заседание новой Рады. LIVE

Первое заседание новой Верховной рады — онлайн

На Украине начинается первое заседание нового созыва Верховной рады, депутаты готовятся принять присягу. Большинство в парламенте принадлежит партии Владимира Зеленского «Слуга народа», которая по итогам выборов получила более 250 мест. Как ожидается, в четверг премьер-министр Владимир Гройсман уйдет в отставку вместе с остальными представителями кабмина. Как проходит торжественное заседание парламента Украины, «Газета.Ru» следит в режиме онлайн.
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10:18

Новоизбранные депутаты начали приносить присягу, текст зачитывает парламентарий Юлий Иоффе.

10:15

В настоящее время на заседании Рады присутствуют пять президентов Украины — Зеленский, Порошенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

10:12

Открывает слушание спикер Рады прошлого созыва Адрей Парубий, он объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе военных.

10:08

Зеленский занял свое место в ложе, его встретили аплодисментами. Торжественное заседание новой Рады началась с прослушивания гимна Украины, который исполняет хор. При этом музыкантов расположили в ложе для журналистов, представители СМИ пока не могут попасть на заседание.

10:05

Новоизбранные депутаты занимают свои места в парламенте, на входе в здание Верховной рады образовалась небольшая очередь. В парламент уже прибыли Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко. Также к зданию Рады приехал кортеж президента Украины Владимира Зеленского.

09:56

Кроме того, на первом заседании новой Рады будут присутствовать более 60 гостей. Соответствующие приглашения были направлены международным партнерам Украины, представителям органов власти, а также членам иностранных делегаций.

09:45

После этого депутаты смогут начать процедуру назначения нового правительства Украины. Однако возможно у парламентариев не хватит времени для этого на первом заседании новой Рады. В «Слуге народа» не исключают, что процедура может начаться через неделю.

09:33

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что рассчитывает сложить полномочия на первом заседании нового парламента.

«Я рассчитываю, что формирование нового правительства произойдет достаточно быстро», — говорил Гройсман.

Он также отмечал, что вместе с ним полномочия сложит также весь кабмин.

09:21

Одной из главных задач для депутатов на первом заседании станет избрание спикера парламента. «Слуга народа» намерена выдвинуть на данный пост главу партии Дмитрия Разумкова и представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. В партии Зеленского также настаивают, что одного из вице-спикеров должна предложить оппозиция.

09:10

При этом партия Зеленского намерена внести 465 изменений в конституцию Украины. В частности, «Слуга народа» рассчитывает добиться отмены депутатской неприкосновенности, ввести уголовную ответственность за прогулы и так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.

09:00

Избранный депутатом от партии «Слуга народа» Юрий Камильчук накануне заявил, что Верховная рада в первый день работы может рассмотреть от 30 до 100 законопроектов.

«Увидим. Технически все позволяет, голосование происходит достаточно быстро. Система «Рада» должна быть запрограммирована завтра. Я думаю, что под конец дня мы обсудим, что за чем голосуем», — отметил Камильчук.

08:55

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. По их итогам партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, получив более 250 мандатов в новой Раде. Также в парламент прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

08:50

Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня состоится первое заседание Верховной рады в новом составе. В ходе торжественного слушания депутаты принесут присягу и начнут формировать фракции, комитеты и президиум парламента. Как ожидается, во время заседания премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит об уходе в отставку.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.