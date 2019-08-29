Премьера в отставку: первое заседание новой Рады. LIVE

Новоизбранные депутаты начали приносить присягу, текст зачитывает парламентарий Юлий Иоффе.
В настоящее время на заседании Рады присутствуют пять президентов Украины — Зеленский, Порошенко, Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.
Открывает слушание спикер Рады прошлого созыва Адрей Парубий, он объявил минуту молчания в память о погибших в Донбассе военных.
Зеленский занял свое место в ложе, его встретили аплодисментами. Торжественное заседание новой Рады началась с прослушивания гимна Украины, который исполняет хор. При этом музыкантов расположили в ложе для журналистов, представители СМИ пока не могут попасть на заседание.
Новоизбранные депутаты занимают свои места в парламенте, на входе в здание Верховной рады образовалась небольшая очередь. В парламент уже прибыли Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко. Также к зданию Рады приехал кортеж президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, на первом заседании новой Рады будут присутствовать более 60 гостей. Соответствующие приглашения были направлены международным партнерам Украины, представителям органов власти, а также членам иностранных делегаций.
После этого депутаты смогут начать процедуру назначения нового правительства Украины. Однако возможно у парламентариев не хватит времени для этого на первом заседании новой Рады. В «Слуге народа» не исключают, что процедура может начаться через неделю.
В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее заявил, что рассчитывает сложить полномочия на первом заседании нового парламента.
«Я рассчитываю, что формирование нового правительства произойдет достаточно быстро», — говорил Гройсман.
Он также отмечал, что вместе с ним полномочия сложит также весь кабмин.
Одной из главных задач для депутатов на первом заседании станет избрание спикера парламента. «Слуга народа» намерена выдвинуть на данный пост главу партии Дмитрия Разумкова и представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. В партии Зеленского также настаивают, что одного из вице-спикеров должна предложить оппозиция.
При этом партия Зеленского намерена внести 465 изменений в конституцию Украины. В частности, «Слуга народа» рассчитывает добиться отмены депутатской неприкосновенности, ввести уголовную ответственность за прогулы и так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.
Избранный депутатом от партии «Слуга народа» Юрий Камильчук накануне заявил, что Верховная рада в первый день работы может рассмотреть от 30 до 100 законопроектов.
«Увидим. Технически все позволяет, голосование происходит достаточно быстро. Система «Рада» должна быть запрограммирована завтра. Я думаю, что под конец дня мы обсудим, что за чем голосуем», — отметил Камильчук.
Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись 21 июля. По их итогам партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, получив более 250 мандатов в новой Раде. Также в парламент прошли «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.
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Сегодня состоится первое заседание Верховной рады в новом составе. В ходе торжественного слушания депутаты принесут присягу и начнут формировать фракции, комитеты и президиум парламента. Как ожидается, во время заседания премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит об уходе в отставку.
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