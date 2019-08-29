100 первых законов: чего ждать от новой Рады

29 августа на Украине начнет работу Верховная рада девятого созыва. Новый период ознаменован тотальным перевоплощением как состава парламента, так и кабинета министров.

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Заседание Рады откроется поминовением погибших защитников Украины — перед заседанием депутаты возложат цветы к памятнику, посвященному событиям, произошедшим на Майдане в 2014 году.

Затем спикер предыдущего созыва Андрей Парубий приведет депутатов к присяге.

Это будут последние часы политика на этом посту — в этот день депутаты должны будут избрать нового руководителя парламента. Как ожидается, им станет молодой юрист, соратник президента Владимира Зеленского, формальный лидер партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков.

Заседание Рады по традиции откроет старейший депутат парламента. В этот раз им будет нардеп из партии «За жизнь» Юлий Иоффе. Политику 79 лет, и он поистине легендарная личность. Бывший горный инженер, Иоффе впервые был избран в парламент еще советской Украине в 1990 году.

Депутат с «Голосом»

Впервые в новейшей истории Украины партия президента — «Слуга Народа» — будет иметь абсолютное большинство в парламенте — представители этой политической силы займут 254 кресла.

Вторая по численности партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» приведет 43 депутата, «Батькивщина» — 26, а «Европейская солидарность» — 25, среди которых будет и экс-президент Петр Порошенко.

Еще 20 мест досталось партии «Голос», во главе которой стоит рок-музыкант Святослав Вакарчук. Он уже имеет небольшой опыт парламентской работы: с 2007 по 2008 год он был депутатом от партии «Наша Украина — Народная самооборона», но затем сложил полномочия, так и не выступив ни с одной законодательной инициативой.

«Ему было скучно, и он никогда не выступал», — рассказывал «Газете.Ru» экс-нардеп Владимир Олейник.

Кроме того, шесть мандатов досталось «Оппозиционному блоку», по одному мандату получили также «Самопомощь», «Единый центр», ВО «Свобода» и «Белая Церковь вместе». 46 мандатов забрали самовыдвиженцы.

Меньше мест

В парламенте Украины 450 мест, но занято в реальности будет 424, так как на территории Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборы не проводились.

При этом президентская партия планирует сократить количество кресел депутатов до 300.

«Мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые будут соответствовать программе нашей партии. Мы это обещали, и мы это выполним. Мы обещали и вопрос сокращения депутатов», — рассказал ранее журналистам представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

Стефанчук еще в мае объяснял, что сокращение обусловлено уменьшением численности населения Украины.

Впрочем, урезание числа мест в парламенте — далеко не единственная инициатива, которую планируют рассмотреть депутаты. Планы нового состава Верховной рады можно назвать «наполеоновскими». Депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук рассказал телеканалу «112 Украина», что в первый же день работы депутаты могут рассмотреть до 100 законопроектов.

«Мы будем рассматривать законопроекты, которые, я думаю, приоритезируются сегодня, хотя основные обсуждаются в прессе постоянно. Есть шанс, что мы примем более 30, а возможно даже до 100 законопроектов. Увидим», — рассказал депутат.

Еще одной важной инициативой, над которой будут работать парламентарии, с высокой долей вероятности станет законопроект о снятии депутатской неприкосновенности — одно из предвыборных обещаний Зеленского. К слову, за время совместной работы президента и Верховной рады прошлого созыва парламент не принял ни одной инициативы, внесенной Зеленским. Однако теперь ситуация кардинально изменится — досрочные выборы обеспечили главе государства полную свободу действий.

Рабинович поборется за свободу слова

Большинство ключевых комитетов возглавят представители «Слуги народа». Им достанется 19 из 23 комитетов парламента.

Комитетом по вопросам молодежи и спорта будет руководить член «Батькивщины». Символичным жестом стала передача комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом в руки «Европейской солидарности». Название партии говорит само за себя — Петр Порошенко в ходе обеих предвыборных кампаний не раз акцентировал внимание избирателей на своем проевропейском курсе. Пока не ясно, возглавит ли комитет сам экс-президент.

Комитетом по вопросам свободы слова будет руководить представитель «Оппозиционной платформы», которая, к слову, уже высказала недовольство таким распределением.

«Нам предложен один комитет — по свободе слова, с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать», — рассказал один из лидеров партии Вадим Рабинович.

По мнению политика, партии стоит проигнорировать подобное предложение и отказаться от должности, чтобы не принимать «подачки». Правда, есть и те, кто считает, что для харизматичного Рабиновича — одного из самых медийных лиц партии — комитет не будет лишним. К проблемам свободы слова на Украине всегда приковано внимание и в ЕС, и в России, и у политика точно будет возможность донести свою точку зрения.

Аваков и Коломойский спешат на помощь

Должность досталась и внефракционному депутату Дмитрию Лубинцу, он возглавит комитет по вопросам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Несмотря на то, что партии Вакарчука не досталось ни одного поста руководителя, «Голос» все же получил девять других высоких должностей в комитетах, то есть почти половина депутатов от партии наделены дополнительными полномочиями.

Впрочем, говорить однозначно о том, что влияние над парламентом сосредоточено в одних руках, не приходится. Украинские журналисты сообщают, что в парламенте присутствует группа мажоритарщиков, за которыми стоят экс-глава МВД Арсен Аваков и олигарх Игорь Коломойский.

Кроме того, как сообщает издание «Страна.Ua», внутри партии «Слуга народа» существуют группы, ориентированные на сразу несколько политических сил. Это вполне объяснимо, ведь в «Слуге Народа» находятся немало депутатов, которые не имели никакого политического опыта до того, как пришли в парламент.

«Преданных людей там у Зеленского не более 20%. Поэтому все решения так или иначе будут приниматься коллегиально. Не случайно Коломойский в своем недавнем интервью сказал, что около 100 депутатов «Слуги народа» могут потянуться на выход из фракции и что через год Рада может быть распущена. И это не просто слова. Так что ситуация не столь стабильна, как кажется на первый взгляд», — цитирует издание слова источника.