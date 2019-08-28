«Механизм уступок»: Коломойский придумал, как вернуть Донбасс

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал власти Украины к частичному снятию антироссийских санкций. Об этом он сказал в интервью порталу «Цензор.нет».

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«Я считаю, что мы можем предложить им снять часть санкций, которые касаются Донбасса, для нас это выгодная переговорная позиция. Надо возвращать Донбасс сейчас», — заявил Коломойский.

По его словам, Киеву стоит реалистичнее смотреть на ситуацию и «отделить вопрос Крыма и вопрос Донбасса». Он также добавил, что власти Украины не должны отказываться от своей позиции по полуострову.

«Если мы отработаем механизм уступок — наша земля в обмен на санкции, — значит, это работает, и мы в следующее окно возможностей добьемся большего и по Крыму», — отметил Коломойский.

По мнению олигарха, Россия якобы страдает от санкций по Донбассу и их снятие пойдет на пользу как Киеву, так и Москве.

Москва неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского гражданского конфликта, а также отмечала, что именно Киев отказывается от выполнения договоренностей.

Власти Украины в 2015 году приняли постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввели эмбарго на ряд российских товаров. Также Киев присоединился к международным антироссийским санкциям. К тому же, Украина ввела специальные пошлины на продукцию из России. Москва зеркально отвечала на украинские ограничительные меры. В частности, российская сторона полностью запретила экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и других нефтепродуктов запретили полностью.

При этом эксперты скептически оценивают предложение Коломойского. По словам политолога Александра Асафова, украинские санкции не являются чем-то принципиальным для российской экономики.

«Для России они практически нечувствительны. А обратные санкции весьма чувствительны для Украины. В ситуации экономического обвала, экономических проблем, связанных, например, с отдачей внешнего долга, который стоит на повестке перед Украиной, таким вот незатейливым образом Коломойский советует своему протеже [президенту Владимиру] Зеленскому снять хотя бы часть экономических проблем»,

— сказал Асафов в эфире Sputnik. Он также добавил, что Коломойский занимается популизмом, созданием своего медийного образа, личным репутационным пиаром.

При этом предложение олигарха прозвучало на фоне решения Киева присоединиться к продлению европейских санкций против России. Власти Украины направили соответствующие уведомление в Совет Евросоюза еще в начале августа.

Дело в том, что Совет ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. К данному решению присоединились несколько стран — Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Черногория и Украина.

«Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. ЕС принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Европейские антироссийские санкции были введены в 2014 году, одной из главных причин для появления ограничительных мер стало присоединение Крыма к России. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, западные страны отказались признавать его итоги. В частности, итоги референдума не признали страны Евросоюза, США и Украина.

Данные страны систематически призывают Москву «вернуть Крым» Украине для снятия ограничительных мер. Однако Россия не раз подчеркивала, что вопрос принадлежности полуострова является закрытым.

При этом вопрос снятия санкций с России активно обсуждается в Европе. Спустя пять лет после присоединения Крыма политики различных стран ЕС выступают против ограничительных мер в отношении Москвы. К примеру, премьер-министр Саксонии Михаэль Кретшмер в начале июля призвал к нормализации отношений с Россией.

«Мы должны снять эти санкции. Я надеюсь, что обе стороны пойдут навстречу друг другу. Мы должны сделать все, чтобы Россия сохранила свою европейскую ориентацию и не была ориентирована на таких партнеров, как Китай или Индия», — заявил Кретшмер.

По его словам, европейские санкции против России стали «большой проблемой» для востока Германии и Саксонии.