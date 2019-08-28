«Он пожалеет об этом»: на что пошел Джонсон ради Brexit

Британский парламент приостанавливает свою работу до 14 октября, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Мы должны продолжать реализовывать внутреннюю повестку дня, и именно поэтому мы объявляем, что тронная речь королевы состоится 14 октября», — сказал политик в эфире телеканала Sky News.

В канцелярии британского премьера сообщили, что Джонсон обратился к Елизавете II и попросил ее «завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре». Вторая же сессия работы парламента начнется в октябре после королевской речи, передает РИА «Новости».

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В то время как многие видят в этом шаге существенное снижение шансов парламентариев помешать выходу страны из Евросоюза без соглашения, сам Джонсон уверяет, что у депутатов будет достаточно времени, чтобы обсудить ситуацию вокруг Brexit и, если будет достигнуто новое соглашение с ЕС, проанализировать его и принять. Великобритания планирует выйти из Евросоюза 31 октября.

Приостановление работы парламента премьер-министр объясняет тем, что стремится представить и начать реализовывать новую внутриполитическую повестку.

«Мы являемся новым правительством с замечательной программой [нацеленной на то], чтобы сделать наши улицы более безопасными, снизить уровень преступности, мы должны инвестировать в нашу фантастическую Национальную службу здравоохранения, поднять уровень финансирования образования, инвестировать в инфраструктуру, решить проблему [повышения] стоимости жизни. Для реализации этого нам требуется принятие нового законодательства», — заявил Джонсон.

В связи с принятым решением премьер-министра, британские депутаты вернутся с летних каникул 3 сентября, чтобы продолжить сессию, которая была начата еще при прошлом премьере Соединенного Королевства Терезе Мэй. После этого работа парламента страны будет приостановлена почти на месяц — с 9 сентября по 14 октября.

В письме депутатам палаты общин Борис Джонсон указал, что парламентарии смогут выразить свое мнение относительно законодательной повестки дня, которую предложит правительство. В частности, члены палаты общин смогут в преддверии саммита ЕС 17-18 октября обсудить подход к реализации Brexit, а затем 21 и 22 октября провести голосование.

«Если мне удастся договориться о сделке с ЕС, парламент тогда получит возможность до 31 октября принять законопроект, необходимый для ратификации сделки», — обратил внимание Джонсон.

В то же время спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу считает решение о приостановлении работы депутатов «конституционным произволом», передает вещательная корпорация «Би-би-си».

«Совершенно очевидно, что цель пророгации (отсрочка заседаний) теперь будет заключаться в том, чтобы помешать парламенту обсуждать Brexit и выполнять свой долг в формировании курса развития страны», — считает Беркоу.

При этом депутат из правящей в Великобритании Консервативной партии Доминик Грив уверен, что правительству во главе с Джонсоном может быть объявлен вотум недоверия. «Это попытка управлять без участия парламента, что вполне беспрецедентно. Я думаю, что премьер-министр пожалеет об этом», — приводит его слова ТАСС.

В то же время произошло снижение курса британского фунта стерлингов по отношению к доллару на фоне сообщений о приостановке парламентской сессии и угрозы выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Возможно, Борис Джонсон ведет жесткую политику, так как не боится идти на крайние меры. Такое мнение выразил исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН.

«Джонсон — жесткий евроскептик и политик, которого характеризуют не только резкие высказывания, но и соответствующая позиция в принятии решений. Временный роспуск парламента — та мера, на которую британский премьер не побоится пойти для достижения поставленной цели», — обратил внимание собеседник агентства. Он отметил, что британский премьер намерен вывести страну из ЕС со сделкой или без нее.

Об этом намерении неоднократно заявлял сам Джонсон. Так, 24 июля он подтвердил свои обещания провести Brexit до 31 октября, несмотря ни на что, передает Sky News.

«Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и покинем Евросоюз 31 октября без всяких «если» или «но», — сказал он во время своего первого публичного выступления в роли премьер-министра. При этом Джонсон подчеркнул, что выход из ЕС был «фундаментальным решением» жителей Великобритании.