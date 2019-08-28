«Вопрос санкций»: зачем сенаторы США пытались приехать в Россию

Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.
Как отметили в ведомстве, в Вашингтоне в курсе ситуации вокруг Джонсона и Мерфи.
«Госдепартамент был готов оказать поддержку в запланированной поездке сенаторов Джонсона и Мерфи в Россию в качестве членов подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам сената», — цитирует слова представителя Госдепа ТАСС.
Говоря о целях поездки американских сенаторов, он отметил, что они хотели обсудить в Москве целый ряд вопросов, влияющих на отношения между США и Россией.
Рон ДжонсонAP
В частности, Джонсон и Мерфи хотели «провести со стороны комитета обзор финансирования США и санкций», подчеркнул представитель Госдепа.
Сенаторы США накануне заявили, что им отказали во въезде в Россию. Джонсон и Мерфи утверждали, что планировали приехать в Москву в составе делегации конгресса, но им не дали визы. По словам Мерфи, тем самым «российские власти продолжают изолировать свою страну».
Однако посольство России в Вашингтоне опровергло данную информацию и заявило, что сенаторы не обращались за визой. Российская дипмиссия также призвала американских законодателей заняться развитием межпарламентских связей со своими коллегами из России.
Сенатор Крис Мерфи, май 2019 годаJames Lawler Duggan/Reuters
«Что касается глупости о том, что «Россия изолирует себя», <...> то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, изображающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей, который на сегодня объединяет представителей из более чем 179 стран», — говорится в сообщении посольства России.
В дипмиссии также добавили, что в данный союз входят почти все страны мира за исключением США и ряда небольших государств.
«Американская исключительность или самоизоляция?» — подчеркнули в российском посольстве.
В то же время сенатор Джонсон не может попасть в Россию, потому что находится в так называемом стоп-листе, заявили в российском МИДе. По данным ведомства, политик заранее знал об этом.
«Это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался», — пояснили в МИД.
В ведомстве отметили, что сенатор США попытался представить «все, как будто ему отказано после обращения».
При этом эксперты считают, что Мерфи и Джонсон используют историю с визами во внутриполитических целях. По словам политолога Александра Конькова, американские сенаторы пытаются «собрать какие-то дивиденды».
«С точки зрения здравого смысла непонятно, ради чего затевается эта кампания. Предполагается, что сенаторы США — достаточно информированные люди, умеющие логически мыслить и прекрасно отдающие себе отчет в том, что в дипломатии существует принцип взаимности. Все вопросы, которые сейчас поднимают американские сенаторы относительно своего возможного непопадания в Россию — это зеркальное отражение той политики, которую сами же они на протяжении последних пяти лет проводили, помогая формировать разного рода стоп-листы внутри США», — сказал Коньков в эфире Sputnik.
Он также подчеркнул, что действия сенаторов не окажут никакого эффекта на международную повестку.
Несмотря на проблемы Мерфи и Джонсона, американская делегация пока не отказалась от визита в Россию. Остальные участники поездки не заявляли о проблемах с получением визы. К примеру, сенатор Майк Ли также собирается в Москву и уже предоставил все необходимые документы в посольство России — в ходе поездки он рассчитывает встретиться с послом США в Москве Джонам Хантсманом. При этом точные даты поездки сенаторов США и окончательный состав делегации в настоящее время неизвестны.