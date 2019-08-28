«Вопрос санкций»: зачем сенаторы США пытались приехать в Россию

Сенаторы США Рон Джонсон и Крис Мерфи, которые утверждают, что им отказали в получении визы в Россию, планировали в ходе своей поездки обсудить вопросы двусторонних отношений и оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия двух стран, заявили в Госдепе США.

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Как отметили в ведомстве, в Вашингтоне в курсе ситуации вокруг Джонсона и Мерфи.

«Госдепартамент был готов оказать поддержку в запланированной поездке сенаторов Джонсона и Мерфи в Россию в качестве членов подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам сената», — цитирует слова представителя Госдепа ТАСС.

Говоря о целях поездки американских сенаторов, он отметил, что они хотели обсудить в Москве целый ряд вопросов, влияющих на отношения между США и Россией.

close Рон Джонсон Рон Джонсон AP

В частности, Джонсон и Мерфи хотели «провести со стороны комитета обзор финансирования США и санкций», подчеркнул представитель Госдепа.

Сенаторы США накануне заявили, что им отказали во въезде в Россию. Джонсон и Мерфи утверждали, что планировали приехать в Москву в составе делегации конгресса, но им не дали визы. По словам Мерфи, тем самым «российские власти продолжают изолировать свою страну».

Однако посольство России в Вашингтоне опровергло данную информацию и заявило, что сенаторы не обращались за визой. Российская дипмиссия также призвала американских законодателей заняться развитием межпарламентских связей со своими коллегами из России.

close Сенатор Крис Мерфи, май 2019 года Сенатор Крис Мерфи, май 2019 года James Lawler Duggan/Reuters

«Что касается глупости о том, что «Россия изолирует себя», <...> то наиболее адекватный ответ на это можно найти на карте, изображающей членов Межпарламентского союза — старейшего форума законодателей, который на сегодня объединяет представителей из более чем 179 стран», — говорится в сообщении посольства России.

В дипмиссии также добавили, что в данный союз входят почти все страны мира за исключением США и ряда небольших государств.

«Американская исключительность или самоизоляция?» — подчеркнули в российском посольстве.

В то же время сенатор Джонсон не может попасть в Россию, потому что находится в так называемом стоп-листе, заявили в российском МИДе. По данным ведомства, политик заранее знал об этом.

«Это называется «манипуляция информацией». Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно. За визой не обращался», — пояснили в МИД.

В ведомстве отметили, что сенатор США попытался представить «все, как будто ему отказано после обращения».

При этом эксперты считают, что Мерфи и Джонсон используют историю с визами во внутриполитических целях. По словам политолога Александра Конькова, американские сенаторы пытаются «собрать какие-то дивиденды».

«С точки зрения здравого смысла непонятно, ради чего затевается эта кампания. Предполагается, что сенаторы США — достаточно информированные люди, умеющие логически мыслить и прекрасно отдающие себе отчет в том, что в дипломатии существует принцип взаимности. Все вопросы, которые сейчас поднимают американские сенаторы относительно своего возможного непопадания в Россию — это зеркальное отражение той политики, которую сами же они на протяжении последних пяти лет проводили, помогая формировать разного рода стоп-листы внутри США», — сказал Коньков в эфире Sputnik.

Он также подчеркнул, что действия сенаторов не окажут никакого эффекта на международную повестку.

Несмотря на проблемы Мерфи и Джонсона, американская делегация пока не отказалась от визита в Россию. Остальные участники поездки не заявляли о проблемах с получением визы. К примеру, сенатор Майк Ли также собирается в Москву и уже предоставил все необходимые документы в посольство России — в ходе поездки он рассчитывает встретиться с послом США в Москве Джонам Хантсманом. При этом точные даты поездки сенаторов США и окончательный состав делегации в настоящее время неизвестны.