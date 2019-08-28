«Справедливое решение»: как освобождали Вышинского

Киевский апелляционный суд принял решение освободить бывшего главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. Журналист был освобожден из-под стражи в зале суда.

«Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство»,

— цитирует слова судьи ТАСС.

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Согласно решению, Вышинский должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями, а также сообщать об изменении места своего проживания и работы. Журналист согласился выполнять данные обязательства и подписал соответствующий документ.

«Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие», — передает РИА «Новости» слова Вышинского.

Он также добавил, что считает решение суда обоснованным и справедливым. Говоря о своем деле, Вышинский подчеркнул, что экс-президент Украины Петр Порошенко пытался за его счет поднять свой рейтинг.

Вышинский был взят под стражу в мае 2018 года, на Украине экс-главреда обвиняют в государственной измене, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Украинская прокуратура также подозревает журналиста в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сам экс-главред свою вину не признает.

С момента задержания Вышинского суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время в Москве положительно отреагировали на освобождение журналиста из-под стражи. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста.

Заявление Захаровой поддержал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, по его мнению, освобождение экс-главреда является отличной новостью.

«Самые искренние поздравления Кириллу, его родным, коллегам и всем тем, кто боролся за его освобождение! Будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны», — цитирует слова Косачева ТАСС.

Он также добавил, что пока в системные изменения «верится с трудом».

При этом российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала справедливым решение киевского суда по делу Вышинского. По ее словам, оно лишено политического контекста. «Это вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста», — заявила она.

Москалькова посещала Вышинского в СИЗО Киева перед заседанием суда. По данным СМИ, она планировала убедить журналиста принять участие в обмене заключенными между Россией и Украиной. Однако экс-главред отказался от предложения.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал отвечать на вопрос, готова ли будет Россия сделать встречный шаг после этого решения. «Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Москва и Киев обсуждают обмен заключенными в течение последних двух месяцев, точной информации по срокам передачи людей пока нет. При этом президент Украины Владимир Зеленский 24 августа заявил, что ожидает первых результатов переговоров в ближайшие дни.

«Дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично», — отметил Зеленский, добавив, что пока не хочет делать преждевременных выводов по ситуации вокруг обмена.

Касательно формата обмена и списков людей пока нет официальной информации. Однако, по данным «Коммерсанта», на Украину точно вернутся моряки, которые были задержаны в прошлом году за незаконное пересечение государственной границы России. При этом Москва и Киев якобы вышли на финальную стадию согласования обмена.

Речь идет об инциденте, который произошел в ноябре 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили незаконный переход в районе пролива с нарушением государственной границы России. По факту незаконного пересечения госграницы Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские суда были задержаны вместе с экипажами. Киев назвал действия России «незаконными». Москва же настаивает, что инцидент является провокацией со стороны властей Украины.