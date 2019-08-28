Начало обмена? Кирилл Вышинский на свободе. LIVE

Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи — онлайн

Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Он находился под арестом с мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. «Газеты.Ru» в режиме онлайн следит за реакциями в России и на Украине на освобождение журналиста.
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14:35

В то же время эксперты связывают освобождение Вышинского с потеплением в отношениях Киева и Москвы. По мнению руководителя украинского центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, изменения вызваны новой украинской властью.

«Я и ранее говорил, что при изменении политической конъюнктуры его участь смягчится, так, собственно говоря, и произошло», — цитирует слова Золотарева РИА «Новости».

14:27

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что дело Вышинского с момента открытия носило явно несправедливый и ангажированный характер. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

«Освобождение журналиста под подписку о невыезде свидетельствует о возможном курсе на восстановление здравого смысла в отношениях между нашими странами.События показывают, что непростой диалог может развиваться в конструктивном направлении. Будем надеяться, что это начало нелегкого процесса преодоления конфронтации между Россией и Украиной», — добавил Левин.

14:16

Представительство России в ОБСЕ также приветствовало решение суда в Киеве в отношении Вышинского.

«Правда восторжествовала!» — говорится в твиттере российского представительства.

14:05

В то же время глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что освобождение журналиста из-под стражи является отличной новостью. «Самые искренние поздравления Кириллу, его родным, коллегам и всем тем, кто боролся за его освобождение! Будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны», — цитирует слова Косачева ТАСС.

13:58

Между тем решение киевского суда по делу руководителя РИА «Новости — Украина» приветствовали в МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это первый шаг к справедливости в отношении Вышинского.

«Многоточия здесь быть не может, здесь должна быть в правовом смысле поставлена точка. Это точно не тот случай, когда может сойти с рук подобное отношение к журналисту, представителю СМИ, которого более года держали в застенках. При этом ему не было предъявлено никаких доказательств его предполагаемой «вины», а звучавшие обвинения были просто абсурдны», — сказала Захарова в эфире Sputnik.

13:47

Адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что освобождение Вышинского из-под стражи — это еще не конец.

«Есть вопросы, связанные с избранием меры пресечения, и есть те, которые касаются рассмотрения дела в суде, по которому он обвиняемый. Это другой вопрос», — сказал Доманский в эфире Sputnik.

Он также добавил, что его «переполняют эмоции» из-за освобождения журналиста.

13:35

При этом главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что решение суда по делу Вышинского является «началом взаимного освобождения».

«Ключевую роль сыграли три человека — мама Кирилла Вышинского, президенты (России и Украины Владимир) Путин и (Владимир) Зеленский», — написал Венедиктов в телеграме.

13:27

В Кремле уже отреагировали на решение киевского суда, но не стали выражать радость — все же процесс еще не завершен.

«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

13:19

В обмен на изменение меры пресечения Вышинский пообещал являться в суд «по первому решению».

«Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие», — цитирует журналиста РИА «Новости».

13:10

Тут, правда, следует учитывать, что решение суда — лишь изменение меры пресечения, Вышинский все еще обвиняется Киевом в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и государственной измене. Ему все еще грозит до 15 лет лишения свободы.

13:05

«Как любой человек, который провел в тюрьме, не имеет значения какой срок, и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. <…> Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе», — сказал Вышинский сразу после освобождения.

13:00

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

28 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому — теперь он не находится под арестом. Этого события ждали давно, однако при прежнем украинском руководстве журналиста продолжали удерживать под стражей.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за развитием событий.