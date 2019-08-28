Начало обмена? Кирилл Вышинский на свободе. LIVE

В то же время эксперты связывают освобождение Вышинского с потеплением в отношениях Киева и Москвы. По мнению руководителя украинского центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, изменения вызваны новой украинской властью.
«Я и ранее говорил, что при изменении политической конъюнктуры его участь смягчится, так, собственно говоря, и произошло», — цитирует слова Золотарева РИА «Новости».
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин считает, что дело Вышинского с момента открытия носило явно несправедливый и ангажированный характер. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».
«Освобождение журналиста под подписку о невыезде свидетельствует о возможном курсе на восстановление здравого смысла в отношениях между нашими странами.События показывают, что непростой диалог может развиваться в конструктивном направлении. Будем надеяться, что это начало нелегкого процесса преодоления конфронтации между Россией и Украиной», — добавил Левин.
Представительство России в ОБСЕ также приветствовало решение суда в Киеве в отношении Вышинского.
«Правда восторжествовала!» — говорится в твиттере российского представительства.
В то же время глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что освобождение журналиста из-под стражи является отличной новостью. «Самые искренние поздравления Кириллу, его родным, коллегам и всем тем, кто боролся за его освобождение! Будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны», — цитирует слова Косачева ТАСС.
Между тем решение киевского суда по делу руководителя РИА «Новости — Украина» приветствовали в МИД России. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это первый шаг к справедливости в отношении Вышинского.
«Многоточия здесь быть не может, здесь должна быть в правовом смысле поставлена точка. Это точно не тот случай, когда может сойти с рук подобное отношение к журналисту, представителю СМИ, которого более года держали в застенках. При этом ему не было предъявлено никаких доказательств его предполагаемой «вины», а звучавшие обвинения были просто абсурдны», — сказала Захарова в эфире Sputnik.
Адвокат журналиста Андрей Доманский заявил, что освобождение Вышинского из-под стражи — это еще не конец.
«Есть вопросы, связанные с избранием меры пресечения, и есть те, которые касаются рассмотрения дела в суде, по которому он обвиняемый. Это другой вопрос», — сказал Доманский в эфире Sputnik.
Он также добавил, что его «переполняют эмоции» из-за освобождения журналиста.
При этом главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что решение суда по делу Вышинского является «началом взаимного освобождения».
«Ключевую роль сыграли три человека — мама Кирилла Вышинского, президенты (России и Украины Владимир) Путин и (Владимир) Зеленский», — написал Венедиктов в телеграме.
В Кремле уже отреагировали на решение киевского суда, но не стали выражать радость — все же процесс еще не завершен.
«Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда», — сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В обмен на изменение меры пресечения Вышинский пообещал являться в суд «по первому решению».
«Я уже подчеркивал, что готов являться на судебные заседания и принимать участие в судебном процессе, не затягивая его и не избегая судебных заседаний. Я готов дать обязательство по первому решению суда являться на все судебные заседания и принимать в них участие», — цитирует журналиста РИА «Новости».
Тут, правда, следует учитывать, что решение суда — лишь изменение меры пресечения, Вышинский все еще обвиняется Киевом в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР и государственной измене. Ему все еще грозит до 15 лет лишения свободы.
«Как любой человек, который провел в тюрьме, не имеет значения какой срок, и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года. <…> Я еще не определился с конкретными планами, у меня цель и главный план сейчас — участвовать в судебном процессе», — сказал Вышинский сразу после освобождения.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
28 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому — теперь он не находится под арестом. Этого события ждали давно, однако при прежнем украинском руководстве журналиста продолжали удерживать под стражей.
«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за развитием событий.