Начало обмена? Кирилл Вышинский на свободе. LIVE

В то же время эксперты связывают освобождение Вышинского с потеплением в отношениях Киева и Москвы. По мнению руководителя украинского центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, изменения вызваны новой украинской властью.

«Я и ранее говорил, что при изменении политической конъюнктуры его участь смягчится, так, собственно говоря, и произошло», — цитирует слова Золотарева РИА «Новости».